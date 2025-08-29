Entretenimiento

Liam Neeson y Pamela Anderson: ¿truco de marketing o romance real? Esto se sabe hasta el momento

Los actores compartieron muestras de cariño mientras promocionaban su película. No obstante, fuentes aseguran que todo se trató de una estrategia para llenar las salas de cine

Ester Palomino

Por Ester Palomino

TMZ sostiene que todo fue
TMZ sostiene que todo fue un montaje publicitario para impulsar la taquilla de The Naked Gun (Redes sociales)

La relación entre Liam Neeson y Pamela Anderson sigue generando preguntas. Lo que comenzó como una serie de apariciones conjuntas en la promoción de The Naked Gun (¿Y dónde está el policía?), la nueva comedia de Paramount Pictures, rápidamente se transformó en un supuesto romance que los internautas aplaudieron con entusiasmo.

Sin embargo, voces en tabloides han sugerido que quizá toda la discusión fue cuidadosamente preparada como un truco de marketing.

El portal TMZ lanzó esa versión este viernes. Sus fuentes le habrían asegurado que la cercanía entre Anderson y Neeson no era más que una idea de los publicistas y del estudio. “Todo ese espectáculo romántico fue ajustado mientras The Naked Gun aún se filmaba en la primavera de 2024”, argumentó el medio.

TMZ también aseguró que Pamela y Liam no se vieron en absoluto desde que terminaron de rodar en junio de 2024 hasta que comenzó la gira promocional en julio de 2025.

Según esa versión, la pareja
Según esa versión, la pareja nunca compartió una cita a solas fuera del trabajo (Photo Credit: Frank Masi)

Supuestamente, el acuerdo habría incluido que Pamela dijera en entrevistas que horneaba pan y muffins para Liam, algo que el actor reforzó en declaraciones públicas. Sin embargo, el portal insiste en que todo fue “pura actuación de relaciones públicas, no fue real”.

“Pam y Liam nunca tuvieron cenas a solas. Cada vez que compartieron una comida, había asistentes en la mesa… estrictamente negocios, cero romance”, añadieron las fuentes consultadas por TMZ.

“Todo ha sido genuino”

La versión de TMZ fue rápidamente desmentida por la revista PEOPLE, que el mismo 29 de agosto de 2025 publicó que “todo entre ellos ha sido genuino”.

PEOPLE asegura lo contrario y
PEOPLE asegura lo contrario y defiende que la relación entre los actores es auténtica. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Ninguno de los dos participaría jamás en un truco publicitario. Se divierten mucho juntos. Ninguno de los dos necesita la publicidad”, según una fuente cercana a la producción.

Otro informante explicó al medio que “su relación no es solo para aparentar. Tienen una conexión real. No hay ningún incentivo para que alguno de ellos finja algo así”. Además, calificaron como “ridícula” la idea de que los actores nunca hubieran compartido una cita a solas, tal como había sostenido TMZ.

Cabe notar que PEOPLE fue el medio que difundió la noticia de un “romance incipiente” entre Anderson, de 58 años, y Neeson, de 73, en julio pasado.

Durante la promoción de ¿Y dónde está el policía?, ambos se mostraron cercanos en público. En la premiere de Nueva York, posaron con sus respectivos hijos en una foto familiar sobre la alfombra roja.

Días después, sorprendieron en el programa Today con un beso en broma que desató las risas del público y reforzó los rumores de un vínculo más allá de lo laboral.

Los defensores del romance insisten
Los defensores del romance insisten en que no necesitan publicidad para atraer la atención (Captura: Today Show)

“Creo que tengo un amigo eterno en Liam. Definitivamente tenemos una conexión que es muy sincera, muy amorosa. Él es un buen hombre”, dijo la estrella de Baywatch a Entertainment Weekly en julio.

Por su parte, Page Six afirmó que esta etapa representaba una especie de segundo acto en la vida de Anderson. Tras haber vivido romances mediáticos y turbulentos con figuras como Tommy Lee y Kid Rock, ahora la actriz y activista proyecta una imagen renovada: sin maquillaje, centrada en su familia y su carrera, e incluso con una nominación a los Globos de Oro por The Last Showgirl.

Sobre Neeson, de 73 años, se destacó que había decidido no volver a tener citas tras la muerte de su esposa Natasha Richardson. Sin embargo, un allegado comentó a Page Six: “Forman una pareja hermosa… Liam es un caballero, es cálido y atento, es un hombre muy encantador”.

¿Y dónde está el policía?, la disparatada comedia que los reunió, ha recaudado más de 89 millones de dólares en la taquilla mundial, con un presupuesto estimado de 42 millones de dólares.

