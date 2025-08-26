Una pareja swinger convirtió dicha práctica sexual en un negocio rentable

Tanya y Ashley Marum convirtieron su pasatiempo en una forma de subsistir. (Captura de video)

Lo que comenzó como una inquietud personal terminó por transformarse en un estilo de vida y, más tarde, en un negocio que atrae a cientos de personas.

Tanya y Ashley Marum, ambos de 32 años y originarios de Leeds, Yorkshire, se casaron en 2019. Apenas unos meses después, decidieron incursionar en el mundo del swinging para que Tanya pudiera explorar su lado bisexual.

“Ash dijo: ‘Si es algo que quieres explorar, podemos explorarlo juntos y verlo’”, comentó la mujer.

En un inicio, la pareja asistía a clubes de intercambio sexual y solo interactuaba con mujeres, pero pronto descubrieron que la mayoría de los espacios estaban orientados a parejas.

Luego de casarse en 2019, Tanya y Ashley Marum decidieron incursionar en el intercambio de pareja. (Instagram/Ashley Marum)

Fue así como empezaron a relacionarse también con otros matrimonios. Su experiencia los llevó incluso a participar en el programa de Channel 4 Open House: The Greatest Sex Experiment, donde se hicieron notar por su naturalidad y apertura.

En una entrevista con el medio The Sun, ambos declararon que la práctica del swinging fortaleció su vínculo, lejos de deteriorarlo.

“Ha fortalecido nuestra relación emocional y sexualmente. Podemos hablar libremente y ser completamente honestos sobre nuestros cuerpos y deseos”, explica Tanya, quien también es dueña de un salón de belleza

Por si fuera poco, la mujer es conductora de un pódcast llamado Pineapple Lounge, con el que busca educar a otros sobre lo que considera un “código no escrito” dentro de la comunidad swinger.

Tanya Marum tiene su propio podcast donde da consejos a parejas swingers. (Tik Tok/Ashley y Tanya Marum)

Por su parte, Ashley, quien trabaja como limpiador de ventanas, coincide con su esposa en que esta práctica los ha hecho fortalecer su confianza.

“Nuestra confianza ha aumentado gracias al swinging. Cada pareja que conocemos y lo practica siente lo mismo. Existe un 100% de confianza, entiendes lo que a tu pareja le gusta y buscas que sea tan feliz como sea posible”, indicó.

Asimismo, ambos subrayan que esta forma de vida no es para todos ni mucho menos un remedio para los problemas de pareja. “Si hay grietas en la relación y crees que esto es una forma de arreglarlo, lo estás haciendo por las razones equivocadas”, advierte Tanya.

De la curiosidad a los negocios

Tras un tiempo de asistir a clubes, se toparon con una dificultad: encontrar personas con las que realmente se sintieran atraídos. La solución fue crear sus propios eventos.

Tanya y Ashley Marum organizan sus propios eventos. (YouTube/Tanya y Ashley Marum)

Así nació una empresa que organiza reuniones para parejas jóvenes interesadas en el intercambio, en las que los asistentes deben aplicar en línea y son sometidos a un proceso de selección.

“Tenemos eventos a los que asisten más de 300 personas y hacemos que la gente se inscriba en el sitio web para que sepamos cómo son. No quiero que haya allí gente que la mayoría considere poco atractiva. Queremos intentar atraer gente que quizá no sea tu tipo, pero que sea guapa y se cuide”, explicaron

El éxito fue inmediato y, según Ashley, no han tenido que pagar la entrada a un club en dos años, pues son invitados como anfitriones reconocidos. “Es uno de las mejores decisiones que hemos tomado. Nuestro sexo es mejor que nunca y además se ha convertido en un negocio rentable”, afirma.

Tanya y Ashley Marum aseguraron que han hecho de su afición un negocio rentable. (Linkedin/ Ashley Marum)

Además, la pareja establece reglas claras. La más importante de ellas es nunca involucrarse con otras parejas de manera individual. “No queremos convertirnos en el pasatiempo de nadie, queremos vivir la experiencia juntos”, enfatiza Ashley.

Entre apoyos y críticas

Aunque aseguran que la mayoría de sus amigos son comprensivos con su estilo de vida —e incluso algunos de los amigos de Ashley confiesan estar “celosos” porque desean que sus novias acepten un acuerdo similar — no todo el entorno lo ha recibido con entusiasmo.

“Mi familia no está feliz con esto”, admite Ashley. Sin embargo, añade que el hecho de ser dueños de sus propios negocios les da libertad. “Muchos amigos nuestros que también lo practican no lo cuentan por miedo a perder su trabajo. Nosotros no tenemos ese problema”.

Tanya, por su parte, destaca que la comunidad swinger no es solo sexo, como algunos piensan, sino también un espacio de amistad y aceptación.

Tanya y Ashley Marum han recibido críticas de su familia por su estilo de vida. (Captura de video)

“Hemos hecho muy buenos amigos a través de este estilo de vida y eso nos ha unido más como pareja”, dijo.

Con eventos en expansión, un pódcast en crecimiento y una comunidad que los sigue, Tanya y Ashley se han convertido en referentes de un estilo de vida que sigue siendo tabú para muchos, pero que para ellos representa confianza, diversión y, sobre todo, una nueva forma de amar.