Entretenimiento

La dieta que Alicia Silverstone afirma ha eliminado sus problemas de salud

La actriz de Clueless aseguró que, tras adoptar el veganismo, pudo dejar el inhalador y los tratamientos que usaba diariamente

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Alicia Silverstone declaró que cambiar
Alicia Silverstone declaró que cambiar su alimentación la ayudó a mejorar su salud. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Alicia Silverstone aseguró que cambiar su alimentación no solo transformó su conciencia hacia los animales, sino también su salud física.

La actriz, recordada mundialmente por su papel de Cher en la comedia juvenil Clueless (1995), reveló que su decisión de volverse vegana le permitió dejar atrás años de dificultades respiratorias, incluida una dependencia diaria del inhalador contra el asma.

Durante una entrevista en el pódcast Sibling Revelry, conducido por Oliver Hudson, la artista de 48 años compartió cómo el cambio en su estilo de vida alimenticio la llevó a experimentar beneficios inesperados.

“Antes de hacerme vegana comía mucho helado y papas fritas”, recordó. Si bien la actriz explicó que en un inicio tomó la decisión “por los animales”, pronto notó que su cuerpo reaccionó de manera positiva a la ausencia de productos de origen animal.

Alicia Silverstone aseguró que el
Alicia Silverstone aseguró que el veganismo le ayudó a eliminar sus problemas respiratorios, (EFE/Paul Buck)

“Lo que me pasó fue que yo usaba un inhalador de asma todos los días. Me ponía vacunas contra la alergia dos veces por semana. Tomaba antibióticos al menos tres veces al año para tratar bronquitis. También tenía acné y todas esas cosas que, tristemente, se consideran normales en nuestra sociedad”, relató.

La intérprete confesó que, al eliminar esos alimentos de su dieta, su panorama cambió radicalmente.

“Me deshice de todo eso. Dejé el inhalador, todo desapareció cuando cambié lo que comía, y yo no sabía que eso iba a suceder. Fue un milagro. Siempre pensé que era buen karma”, dijo entre risas.

Alicia Silverstone admitió que no
Alicia Silverstone admitió que no pensó que la comida vegana le ayudaría con el asma. (REUTERS/Alisha Jucevic)

Aunque Alicia Silverstone habla de su experiencia como algo casi espiritual, la ciencia respalda parte de sus declaraciones. Un preprint de la National Library of Medicine señala que “una dieta de alta calidad centrada en plantas está asociada con una mejora en la salud respiratoria”.

El mismo estudio sugiere que adoptar un plan alimenticio rico en nutrientes de origen vegetal desde la juventud podría convertirse en una estrategia para preservar la función pulmonar a largo plazo.

La actriz reconoce que, de no haber hecho el cambio, sus problemas podrían haberse agravado con el paso del tiempo.

Alicia Silverstone piensa que
Alicia Silverstone piensa que la dieta vegana le salvó la vida. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Si hubiera continuado con esa dieta carnívora, quién sabe qué habría pasado conmigo. Irme al veganismo cambió mi vida de manera drástica”, reflexionó.

De hecho, en la misma charla, la actriz recordó que durante su juventud las enfermedades respiratorias la mantenían atada a medicamentos y tratamientos constantes, algo que hoy considera parte de un pasado superado.

“Ahora, miro atrás y me doy cuenta de que estaba atrapada en un ciclo. Dejar los productos animales fue lo que rompió esa cadena. Es impresionante pensar que algo tan sencillo como lo que decides poner en tu plato puede cambiar tu vida por completo. Yo solo quería ser más compasiva, pero terminé sanando en el camino”, afirmó.

Alicia Silverstone dijo que
Alicia Silverstone dijo que dejó la dieta carnívora para ser más compasiva con los animales. (REUTERS/Danny Moloshok)

Además de su faceta como actriz, Alicia Silverstone ha sido una de las defensoras más visibles del veganismo en Hollywood. Ha publicado libros de cocina y estilo de vida basados en plantas, y ha participado en campañas de concientización sobre el impacto ambiental y ético del consumo de carne.

Temas Relacionados

Alicia Silverstoneveganismoestrellas de Hollywood

Últimas Noticias

Guionistas de “And Just Like That” defienden el final de la serie pese al descontento de los fans

Elisa Zuritsky y Julie Rottenberg aseguran que el desenlace refleja la autenticidad de Carrie Bradshaw

Guionistas de “And Just Like

Lil Nas X salió de prisión tras ser acusado de cuatro delitos graves

El rapero podrá enfrentar una condena de hasta cinco años de prisión de ser declarado culpable

Lil Nas X salió

Así se ve el elenco de “Triunfos robados” 25 años después de su estreno

A 25 años del estreno, los actores de la icónica comedia adolescente siguen activos en cine, televisión y proyectos personales

Así se ve el elenco

Actriz de “Harry Potter” considera el suicidio asistido

Miriam Margolyes habló sin filtros sobre la posibilidad de recurrir a esta alternativa si salud se merma

Actriz de “Harry Potter” considera

Chris Columbus lamentó los comentarios de J.K. Rowling contra la comunidad trans

El cineasta dijo que es importante aprender a separar al artista de su arte

Chris Columbus lamentó los comentarios
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ordenaron a un club de

Ordenaron a un club de Córdoba pagar más de $60 millones a la familia de un niño que murió ahogado en la pileta

Golpes, corridas y empujones en Junín: militantes del peronismo local se enfrentaron con los libertarios en la previa del acto de Milei

La exposición prolongada a olas de calor podría acelerar el envejecimiento biológico, según científicos

Se define el futuro del jury a la jueza del escándalo: Julieta Makintach pidió la suspensión

De Venecia a los Oscar: Emma Stone suma hitos y se afirma como referente de la moda global

INFOBAE AMÉRICA
Jaime Bayly: “Maduro estaría planeando

Jaime Bayly: “Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua”

Jorge “Tuto” Quiroga exigió frenar los contratos de litio de Bolivia con empresas de China y Rusia

Tensión entre China e India por el control del agua en la frontera tibetana: avanzan los megaproyectos hidroeléctricos

María Corina Machado confía en la posible liberación de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en Bolivia

El G7 ratificó su apoyo a Ucrania y redobló la presión sobre Rusia en busca de un alto el fuego

TELESHOW
Adabel Guerrero adelantó cómo será

Adabel Guerrero adelantó cómo será su jugada participación en En el barro: “No quiero que mi marido me vea”

El lujoso collar de diamantes que Nicki Nicole usó en su cumpleaños ¿regalo de Lamine Yamal?

Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo: “Tiene una puntería para los tipos”

Thiago Medina se sinceró ante las preguntas más íntimas que le hizo Daniela Celis: “No quiero tener más hijos”

Valentino Rossi, de soñar frente a un espejo a La Voz Argentina: “Desde sexto grado supe que quería vivir de la música”