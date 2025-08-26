La dieta que Alicia Silverstone afirma ha eliminado sus problemas de salud

Alicia Silverstone declaró que cambiar su alimentación la ayudó a mejorar su salud. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Alicia Silverstone aseguró que cambiar su alimentación no solo transformó su conciencia hacia los animales, sino también su salud física.

La actriz, recordada mundialmente por su papel de Cher en la comedia juvenil Clueless (1995), reveló que su decisión de volverse vegana le permitió dejar atrás años de dificultades respiratorias, incluida una dependencia diaria del inhalador contra el asma.

Durante una entrevista en el pódcast Sibling Revelry, conducido por Oliver Hudson, la artista de 48 años compartió cómo el cambio en su estilo de vida alimenticio la llevó a experimentar beneficios inesperados.

“Antes de hacerme vegana comía mucho helado y papas fritas”, recordó. Si bien la actriz explicó que en un inicio tomó la decisión “por los animales”, pronto notó que su cuerpo reaccionó de manera positiva a la ausencia de productos de origen animal.

Alicia Silverstone aseguró que el veganismo le ayudó a eliminar sus problemas respiratorios, (EFE/Paul Buck)

“Lo que me pasó fue que yo usaba un inhalador de asma todos los días. Me ponía vacunas contra la alergia dos veces por semana. Tomaba antibióticos al menos tres veces al año para tratar bronquitis. También tenía acné y todas esas cosas que, tristemente, se consideran normales en nuestra sociedad”, relató.

La intérprete confesó que, al eliminar esos alimentos de su dieta, su panorama cambió radicalmente.

“Me deshice de todo eso. Dejé el inhalador, todo desapareció cuando cambié lo que comía, y yo no sabía que eso iba a suceder. Fue un milagro. Siempre pensé que era buen karma”, dijo entre risas.

Alicia Silverstone admitió que no pensó que la comida vegana le ayudaría con el asma. (REUTERS/Alisha Jucevic)

Aunque Alicia Silverstone habla de su experiencia como algo casi espiritual, la ciencia respalda parte de sus declaraciones. Un preprint de la National Library of Medicine señala que “una dieta de alta calidad centrada en plantas está asociada con una mejora en la salud respiratoria”.

El mismo estudio sugiere que adoptar un plan alimenticio rico en nutrientes de origen vegetal desde la juventud podría convertirse en una estrategia para preservar la función pulmonar a largo plazo.

La actriz reconoce que, de no haber hecho el cambio, sus problemas podrían haberse agravado con el paso del tiempo.

Alicia Silverstone piensa que la dieta vegana le salvó la vida. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Si hubiera continuado con esa dieta carnívora, quién sabe qué habría pasado conmigo. Irme al veganismo cambió mi vida de manera drástica”, reflexionó.

De hecho, en la misma charla, la actriz recordó que durante su juventud las enfermedades respiratorias la mantenían atada a medicamentos y tratamientos constantes, algo que hoy considera parte de un pasado superado.

“Ahora, miro atrás y me doy cuenta de que estaba atrapada en un ciclo. Dejar los productos animales fue lo que rompió esa cadena. Es impresionante pensar que algo tan sencillo como lo que decides poner en tu plato puede cambiar tu vida por completo. Yo solo quería ser más compasiva, pero terminé sanando en el camino”, afirmó.

Alicia Silverstone dijo que dejó la dieta carnívora para ser más compasiva con los animales. (REUTERS/Danny Moloshok)

Además de su faceta como actriz, Alicia Silverstone ha sido una de las defensoras más visibles del veganismo en Hollywood. Ha publicado libros de cocina y estilo de vida basados en plantas, y ha participado en campañas de concientización sobre el impacto ambiental y ético del consumo de carne.