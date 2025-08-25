Entretenimiento

“José de Egipto”: Todo lo que se sabe sobre la próxima serie del creador de “The Chosen”

Dallas Jenkins apuesta por expandir su universo biblico con una nueva producción sobre José

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
“José de Egipto” se estrenará
“José de Egipto” se estrenará luego de la temporada final de "The Chosen". (Foto: 5&2 Studios)

El fenómeno mundial de The Chosen abrió la puerta a un ambicioso universo de relatos bíblicos para la pantalla. Ahora, su creador, Dallas Jenkins, se embarca en un nuevo proyecto televisivo que promete captar nuevamente la atención de millones de espectadores.

Se trata de Joseph of Egypt (José de Egipto), una miniserie de ocho episodios producida en colaboración con Amazon MGM Studios y que estará inspirada en la vida del patriarca José, narrada en el libro de Génesis.

El proyecto, anunciado oficialmente durante la convención ChosenCon 2024, se grabará en Nuevo México y contará con Adam Hashmi en el papel protagónico de José.

La trama seguirá de cerca su recorrido, desde la traición que sufrió a manos de sus hermanos hasta su ascenso como segundo al mando en Egipto, una historia cargada de temas universales como el perdón radical, la reconciliación familiar y la soberanía de Dios.

"José de Egipto" seguirá la
"José de Egipto" seguirá la historia de José como se narra en el libro de Génesis. (5&2 Studios)

“Traicionado por sus celosos hermanos, José desafía todas las expectativas y alcanza un increíble poder en Egipto, solo por debajo del Faraón. Pero cuando el pasado le alcanza, tendrá que superar una última prueba”, dice la sinopsis oficial.

La serie reunirá a un elenco diverso y de alto nivel. Alexander Siddig interpretará a Jacob, mientras que Babak Tafti dará vida a Simeón y Daniel Peera encarnará a Rubén. Iris Bahr asumirá el papel de Leah, junto a otros actores que representarán a los personajes clave del Antiguo Testamento y que darán profundidad a la narrativa.

El guion y la dirección estarán en manos de Craig Wright, reconocido por su trabajo en series como Greenleaf y Perdidos, mientras que Dallas Jenkins se desempeñará como productor ejecutivo a través de su compañía 5&2 Studios.

El estilo “The Chosen” aplicado a José

Durante la presentación, Jenkins explicó que su meta es aplicar el estilo narrativo que consolidó The Chosen —una mezcla de realismo histórico, profundidad emocional y fidelidad espiritual— a la historia de José.

"José de Egipto" seguirá el
"José de Egipto" seguirá el mismo estilo narrativo que "The Chosen". (Foto: 5&2 Studios)

A veces, lo que hemos oído o asumido no es siempre exacto… Espero que vean que, aún con ciertas libertades creativas, todo está impregnado por la Escritura y su mensaje central”, señaló.

El director reconoció que adaptar las escrituras conlleva desafíos y críticas, en especial por las licencias artísticas necesarias en un formato televisivo.

Aun así, defendió la visión de mantener la fidelidad espiritual y transmitir la esencia de los relatos bíblicos a nuevas generaciones.

Un acuerdo de largo alcance con Prime Video

Joseph of Egypt forma parte de un contrato más amplio con Prime Video que contempla no solo los derechos exclusivos de las temporadas finales de The Chosen, sino también otros proyectos bíblicos en desarrollo.

Las últimas temporadas de "The
Las últimas temporadas de "The Chosen" serán transmitidas por Amazon Prime. (5&2 STUDIOS)

Entre ellos destacan una serie centrada en Moisés —que Jenkins adelantó se dividirá en tres temporadas y cubrirá algunos de los momentos más trascendentales de su vida— y otra inspirada en los Hechos de los Apóstoles.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha de estreno, Dallas Jenkins confirmó que la serie de José llegará antes del lanzamiento de la séptima temporada de The Chosen.

Un legado en expansión

El éxito de The Chosen, disponible de forma gratuita en su propia aplicación, ha demostrado que existe un público global interesado en producciones de calidad basadas en la Biblia.

Luego del éxito de "The
Luego del éxito de "The Chosen", se planean realizar más series sobre las historias de la biblia. (Captura de video)

No obstante, Jenkins aclaró que Joseph of Egypt podría no seguir el mismo modelo gratuito, aunque aseguró que mantendrán un fuerte compromiso para garantizar el acceso en regiones donde el pago no sea posible, especialmente en países en vías de desarrollo.

El director también adelantó que la serie explorará los antecedentes de Jacob, Raquel y Lea, además del nacimiento de los doce hermanos que se convertirían en los patriarcas de las tribus de Israel.

Temas Relacionados

The ChosenJosé de EgiptoAmazon PrimeDallas Jenkins

Últimas Noticias

Los secretos detrás de la impactante transformación de Dwayne ‘La Roca’ Johnson para la cinta ‘The Smashing Machine’

El actor aseguró que esta película es el reto actoral más importante de su carrera

Los secretos detrás de la

Snoop Dogg criticó la introducción de parejas homoparentales en películas infantiles: “Es una jodida locura lo que te enseñan tan joven”

El magnate del rap cuestionó la necesidad de incluir parejas del mismo sexo en una cinta para niños

Snoop Dogg criticó la introducción

Crimen, fe y misterio: así es la entrega que cambiará para siempre la saga de Benoit Blanc

Rian Johnson reveló a Empire que la dupla protagonista explora el choque entre ciencia y creencias en una aventura llena de suspenso, misterio y nuevas reglas dentro de la franquicia

Crimen, fe y misterio: así

Benson Boone habló sobre su entrenamiento y acrobacias sobre el escenario: “Es como practicar para un deporte”

El joven cantante estadounidense, sensación del pop actual, compartió en una entrevista con ELLE Magazine, cómo la disciplina y la constancia lo llevaron a dominar rutinas físicas exigentes durante sus presentaciones

Benson Boone habló sobre su

Stan Yanevsky, el inolvidable Viktor Krum de Harry Potter, sorprendió con un cambio físico radical

El actor búlgaro dejó atrás la imagen del joven mago para convertirse en un referente de fitness y aventura, conquistando a sus seguidores con su transformación y su activa presencia en las redes sociales

Stan Yanevsky, el inolvidable Viktor
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubren las señales químicas que

Descubren las señales químicas que ayudan a las plantas a evitar la deshidratación

Horror y misterio en San Antonio de Areco: aún no encuentran la escena del crimen de la mujer asesinada

Se incendió un taller mecánico en La Plata y las llamas arrasaron con al menos 20 motos: investigan si fue provocado

Cómo varía el impacto de la diabetes en mujeres y hombres, según científicos

Coimas en discapacidad: se presentó en la Justicia Jonathan Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Persecución en Nicaragua: murió un

Persecución en Nicaragua: murió un opositor a la dictadura de Daniel Ortega que estaba desaparecido hace más de un mes

Woody Allen genera polémica: se ofrece a filmar en Rusia y Ucrania lo considera un “insulto”

Vandalizaron por cuarta vez la sinagoga más antigua de Santiago durante el Shabat

Un hallazgo científico conecta el arte de Van Gogh con fenómenos cuánticos

Trump confirmó que Estados Unidos respaldará la seguridad de Ucrania, aunque los detalles aún se negocian

TELESHOW
L-Gante habló del incendio en

L-Gante habló del incendio en su casa: “Encontramos todo negro”

Griselda Siciliani y Luciano Castro le respondieron a Flor Vigna

Andrés Gil habló por primera vez tras los rumores de romance con Gimena Accardi: “Respeten su intimidad”

El cruce público de Alex y Charlotte Caniggia: “No le voy a mostrar a mi hija”

El inesperado gesto de Pampita con sus fanáticos en la vía pública: “No se le caen los anillos”