“José de Egipto”: Todo lo que se sabe sobre la próxima serie del creador de “The Chosen”

“José de Egipto” se estrenará luego de la temporada final de "The Chosen". (Foto: 5&2 Studios)

El fenómeno mundial de The Chosen abrió la puerta a un ambicioso universo de relatos bíblicos para la pantalla. Ahora, su creador, Dallas Jenkins, se embarca en un nuevo proyecto televisivo que promete captar nuevamente la atención de millones de espectadores.

Se trata de Joseph of Egypt (José de Egipto), una miniserie de ocho episodios producida en colaboración con Amazon MGM Studios y que estará inspirada en la vida del patriarca José, narrada en el libro de Génesis.

El proyecto, anunciado oficialmente durante la convención ChosenCon 2024, se grabará en Nuevo México y contará con Adam Hashmi en el papel protagónico de José.

La trama seguirá de cerca su recorrido, desde la traición que sufrió a manos de sus hermanos hasta su ascenso como segundo al mando en Egipto, una historia cargada de temas universales como el perdón radical, la reconciliación familiar y la soberanía de Dios.

"José de Egipto" seguirá la historia de José como se narra en el libro de Génesis. (5&2 Studios)

“Traicionado por sus celosos hermanos, José desafía todas las expectativas y alcanza un increíble poder en Egipto, solo por debajo del Faraón. Pero cuando el pasado le alcanza, tendrá que superar una última prueba”, dice la sinopsis oficial.

La serie reunirá a un elenco diverso y de alto nivel. Alexander Siddig interpretará a Jacob, mientras que Babak Tafti dará vida a Simeón y Daniel Peera encarnará a Rubén. Iris Bahr asumirá el papel de Leah, junto a otros actores que representarán a los personajes clave del Antiguo Testamento y que darán profundidad a la narrativa.

El guion y la dirección estarán en manos de Craig Wright, reconocido por su trabajo en series como Greenleaf y Perdidos, mientras que Dallas Jenkins se desempeñará como productor ejecutivo a través de su compañía 5&2 Studios.

El estilo “The Chosen” aplicado a José

Durante la presentación, Jenkins explicó que su meta es aplicar el estilo narrativo que consolidó The Chosen —una mezcla de realismo histórico, profundidad emocional y fidelidad espiritual— a la historia de José.

"José de Egipto" seguirá el mismo estilo narrativo que "The Chosen". (Foto: 5&2 Studios)

“A veces, lo que hemos oído o asumido no es siempre exacto… Espero que vean que, aún con ciertas libertades creativas, todo está impregnado por la Escritura y su mensaje central”, señaló.

El director reconoció que adaptar las escrituras conlleva desafíos y críticas, en especial por las licencias artísticas necesarias en un formato televisivo.

Aun así, defendió la visión de mantener la fidelidad espiritual y transmitir la esencia de los relatos bíblicos a nuevas generaciones.

Un acuerdo de largo alcance con Prime Video

Joseph of Egypt forma parte de un contrato más amplio con Prime Video que contempla no solo los derechos exclusivos de las temporadas finales de The Chosen, sino también otros proyectos bíblicos en desarrollo.

Las últimas temporadas de "The Chosen" serán transmitidas por Amazon Prime. (5&2 STUDIOS)

Entre ellos destacan una serie centrada en Moisés —que Jenkins adelantó se dividirá en tres temporadas y cubrirá algunos de los momentos más trascendentales de su vida— y otra inspirada en los Hechos de los Apóstoles.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha de estreno, Dallas Jenkins confirmó que la serie de José llegará antes del lanzamiento de la séptima temporada de The Chosen.

Un legado en expansión

El éxito de The Chosen, disponible de forma gratuita en su propia aplicación, ha demostrado que existe un público global interesado en producciones de calidad basadas en la Biblia.

Luego del éxito de "The Chosen", se planean realizar más series sobre las historias de la biblia. (Captura de video)

No obstante, Jenkins aclaró que Joseph of Egypt podría no seguir el mismo modelo gratuito, aunque aseguró que mantendrán un fuerte compromiso para garantizar el acceso en regiones donde el pago no sea posible, especialmente en países en vías de desarrollo.

El director también adelantó que la serie explorará los antecedentes de Jacob, Raquel y Lea, además del nacimiento de los doce hermanos que se convertirían en los patriarcas de las tribus de Israel.