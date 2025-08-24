Entretenimiento

El particular motivo por el que Guillermo del Toro eligió a Jacob Elordi para protagonizar la nueva película de "Frankenstein"

El actor fue seleccionado por el aclamado director tras la salida de Andrew Garfield, quien inicialmente había sido anunciado para el papel pero debió declinar por problemas de agenda

Virginia García

Por Virginia García

Guillermo Del Toro escogió a Jacob Elordi para "Frankenstein" por una específica razón.

Guillermo del Toro ha vuelto al terreno del horror clásico con una nueva versión de Frankenstein, y para interpretar a “la Criatura”, el aclamado director mexicano eligió a Jacob Elordi, de 28 años, por un motivo muy particular.

En una entrevista reciente con la revista Variety, el cineasta de 60 años, reveló que fue la humanidad que percibió en la mirada del actor lo que lo convenció de ofrecerle el papel.

“Vi a Saltburny me encantó su inocencia y franqueza. Interpreta a la víctima de un personaje al estilo de Tom Ripley, y me pareció que lo interpretó con gran alcance. Su personaje también era capaz de ser refinado y cruel. La mirada de Jacob está llena de humanidad. Lo elegí por su mirada”, señaló.

Guillermo Del Toro afirmó que eligió a Jacob Elordi por su mirada.

Cabe recordar que la elección de Elordi llegó tras la salida de Andrew Garfield, quien inicialmente había sido anunciado para el papel pero debió declinar por conflictos de agenda.

Aunque Garfield expresó su decepción por no poder participar en el proyecto, reconoció que el papel encontró al actor adecuado.

“Conocer a Jacob fue casi como una señal del destino. Sentí que él necesitaba esa experiencia más que yo. Me pareció genial ver que lo disfrutó tanto”, dijo en una entrevista

La nueva adaptación de Frankenstein está basada en la novela clásica de Mary Shelley, y llegará primero a salas de cine el 23 de octubre, antes de su lanzamiento global en Netflix el 7 de noviembre.

Frankenstein se estrenará en Netflix dos semanas después de llegar a los cines.

Además de Elordi como la Criatura, el reparto cuenta con Oscar Isaac como el Dr. Victor Frankenstein, junto a Mia Goth y Christoph Waltz en papeles aún no revelados.

Cabe destacar que convertirse en la legendaria Criatura no fue tarea fácil para Jacob Elordi.

“Hay muchas capas en el vestuario. Cuando nace, está casi desnudo, con el pecho abierto y la cabeza alta. Luego, al comenzar a experimentar el dolor, como hacemos en la adolescencia, comienza a encorvarse. Y como adulto, se cierra por completo”, explicó.

La transformación física no fue solo superficial. El actor confesó que su rutina durante el rodaje fue completamente absorbente, ya que pasó más de 10 horas al día en maquillaje.

Jacob Elordi aseveró que pasó más de 10 horas al día transformándose para "Frankenstein".

“Llegaba al tráiler de maquillaje a las 10 de la noche si teníamos un llamado temprano. Tiramos el tiempo por la ventana haciendo esta película. Dejé de tener noción del reloj. Esperaba a que llegara la camioneta. Eso significaba que era hora de ir. No pensaba en desayuno, almuerzo o cena. Solo existía un tiempo”, relató.

Es así que Guillermo Del Toro elogió la entrega total de Elordi al proyecto, destacando su profesionalismo durante jornadas de trabajo de hasta 20 horas. “No se quejó ni una sola vez”, afirmó el director.

Por su parte, Elordi señaló que la experiencia cambió profundamente su enfoque hacia la actuación: “Me transformó por completo. Cambió la forma en que interpreto un papel y también cómo veo las películas”, sentenció.

Jacob Elordi comentó que cambió su forma de ver las películas con "Frankenstein".

Esta versión de Frankenstein promete una reinterpretación oscura, íntima y emocional del clásico literario, en la que la monstruosidad no reside únicamente en la apariencia, sino en la experiencia humana.

