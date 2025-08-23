Entretenimiento

John Stamos habló de la salud de Dave Coulier tras su lucha contra el cáncer

El actor de ‘Tres por Tres’ había dicho que “no soportaría perder a su compañero” tras la muerte de Bob Saget

Ester Palomino

Por Ester Palomino

La amistad entre Stamos y Coulier se fortaleció aún más durante la dura batalla contra el cáncer (Instagram/archivo IMBD ABC)

El elenco de Full House (Tres por tres) sigue demostrando que, pese al paso de los años y las adversidades, los lazos de amistad y cariño permanecen más fuertes que nunca. Esta vez fue John Stamos, de 62 años, quien dio una actualización sobre el estado de salud de su compañero y amigo Dave Coulier, luego de que este enfrentara un duro diagnóstico de cáncer.

La lucha de Coulier se remonta a noviembre de 2024, cuando el actor de 65 años reveló que había sido diagnosticado con linfoma no Hodgkin en etapa 3, un tipo de cáncer agresivo conocido como B cell.

El recordado “tío Joey” creyó tener una infección respiratoria que derivó en una inflamación de los ganglios linfáticos. Tras varias pruebas, entre ellas una biopsia, los médicos confirmaron la enfermedad.

El actor confesó que su recuperación fue como “un viaje en una montaña rusa”.(Captura de video)

“Tres días después, mis doctores me llamaron y me dijeron: ‘Desearíamos tener mejores noticias para ti, pero tienes linfoma no Hodgkin y se llama B cell, y es muy agresivo’”, contó Coulier a People. “Pasé de pensar que tenía un pequeño resfriado a enterarme de que tenía cáncer, y fue bastante abrumador. Se ha sentido como subirse a una montaña rusa abruptamente”.

El actor se sometió a intensos ciclos de quimioterapia, que lo llevaron a perder el cabello y debilitar severamente su sistema inmunológico.

Recientemente reveló que durante su última etapa de tratamiento, incluso llegó a estar en peligro de muerte a causa de un resfriado común que su cuerpo no podía combatir debido a la caída de sus defensas.

“Estuve en el hospital cuatro días mientras me administraban antibióticos por vía intravenosa para que bajara mi fiebre... Me dijeron: ‘Si hubieras esperado otras 48 horas con esto, podríamos haberte perdido’”, recordó Coulier en el pódcast How Rude, Tanneritos!, conducido por Jodie Sweetin y Andrea Barber.

El anuncio de su remisión fue recibido como un triunfo personal y familiar (Captura de video)

En marzo, Coulier confirmó que estaba en remisión después de que una biopsia diera resultados negativos. “Una de las pocas veces en mi vida en que ‘cero’ ha sido un gran número para escuchar”, comentó a Parade en aquel momento.

El apoyo incondicional de John Stamos

Durante todo ese proceso, John Stamos estuvo cerca de su amigo, acompañándolo tanto en lo personal como en lo público. En noviembre de 2024, pocos días después de que Coulier compartiera su diagnóstico, Stamos se puso una gorra calva en solidaridad con su compañero y publicó una imagen en Instagram con un mensaje emotivo.

“Estás enfrentando esto con tanta fuerza y positividad... es inspirador. Sé que vas a superar esto, y estoy orgulloso de estar contigo en cada paso del camino”, escribió Stamos. El actor también destacó el rol clave de Melissa, esposa de Coulier, a quien calificó como “maravillosa”.

Para Stamos, acompañar a Coulier fue también una manera de honrar la memoria de Bob Saget (Instagram/JohnStamos)

En 2025, con el tratamiento ya finalizado y los resultados a su favor, Stamos no ocultó su alivio al confirmar que su amigo está mejor.

“Lo he visitado. Está muy bien”, dijo en entrevista con People este 18 de agosto, durante la inauguración de una obra en Broadway.

Tenemos un par de shows que vamos a hacer juntos. En un par de semanas iremos a Japón para una pequeña Comic Con, lo cual será genial. Y es divertido pasar tiempo con él, está muy bien”, informó.

Stamos también habló de la recuperación de Coulier con Us Weekly.

En la entrevista que se publicó esta semana, expresó que tras todo lo vivido, su compañero volvió a ser el mismo de siempre. “Dave y yo hablamos mucho. Sabes, perdimos a Bob [Saget], y no podría soportar perder a Dave, así que he estado mucho con él durante este viaje con el cáncer”, confesó.

“Él ya ha vuelto al 100% a ser Dave después de haber sido diagnosticado con linfoma no Hodgkin en etapa III el año pasado. Es genial ver que los tratamientos funcionan. Y es genial verlo ahí afuera hablando de esto, para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo”, agregó.

