Entretenimiento

El elenco de ‘Dawson’s Creek’, se reunirá para apoyar a James Van Der Beek en su lucha contra el cáncer

Los integrantes originales de la serie se darán cita para hacer una lectura pública de un guion

Por Marco Antonio González Aguilera

Guardar
El elenco se reunirá para
El elenco se reunirá para una causa benéfica (Sony Pictures)

Luego de más de dos décadas del final de la serie en 2003, todo el elenco de Dawson’s Creek se reunirá por primera vez, para una causa benéfica.

La serie consiste en un drama adolescente que se transmitió durante seis temporadas de 1998 a 2003, en The WB y fue producida por Sony Pictures.

El evento será a favor de “F Cancer”, la organización que creó James Van Der Beek, quién reveló en noviembre que libra una lucha contra un cáncer colorrectal clase 3.

Para rendir este homenaje se reunirán en el escenario, Katie Holmes, Joshua Jackson, James Van Der Beek, Michelle Williams, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe, Busy Philipps. Y aunque Smith, Monroe y Philipps se unieron después de la primera temporada, asumirán papeles distintos adaptados en el guion original.

Michelle Williams dijo que grabar
Michelle Williams dijo que grabar la serie cambió su vida (REUTERS/Caitlin Ochs)

Las estrellas se darán cita el lunes 22 de septiembre en el Richard Rodgers Theater, de Nueva York para leer en vivo el guion del episodio piloto de Dawson’s Creek de 1998.

La lectura será dirigida por Jason Moore, quien dirigió varios episodios de la serie. Además participarán los productores Carl Ogawa, Jason Moore, Michelle Williams, Thomas Kail, Maggie Brohn. Además se suman Greg Berlanti y Kevin Williamson, creadores de la serie.

“Estoy muy emocionado de reunirme con James, Michelle, Katie, Joshua y nuestra familia Dawson’s Creek, para una noche tan especial. La serie cambió realmente toda mi vida”, dijo Williamson.

El creador mencionó que todo comenzó como una historia personal sobre un joven y sus amigos que se abrían paso a través de los desafíos de la vida. Pronto se convirtió en mucho más, algo que nadie del equipo se esperó.

Williamson dijo que está emocionado
Williamson dijo que está emocionado de volver a ver a su familia 'Dowson's Creek' (Foto: Instagram/@kevwilliamson)

La serie creó un fanatismo y un legado perdurables”, dijo que se siente honrado de formar parte de ese proyecto tan entrañable y al mismo tiempo poder reunirse para apoyar a a James, justo como en la serie, siguen abriéndose camino a través de la vida y sus vicisitudes.

Michelle Williams, quien interpretó a Jen Lindley, agregó que creció en Cepeside, Massachusetts, el pequeño pueblo donde se grabó Dawson’s Creek. Ese lugar hizo que creara una conexión que durará toda la vida.

Queríamos reunirnos con nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí”, dijo Williams.

Afirmó que siempre están presentes en las vidas de cada uno, además de los fans de Dawson’s Creek, que sin importar el tiempo “sienten lo mismo”.

James Van Der Beek se
James Van Der Beek se ha convertido en un promotor de la detección temprana del cáncer (Captura de video/Instagram)

Por otra parte, desde la fundación “F Cancer” la Dra. Heather Kun, directora ejecutiva, agradeció la colaboración del equipo de Dawson’s Creek. Están “encantados” de que puedan destacar la importancia de las pruebas de detección del cáncer de rutina y de ser los mayores promotores de este aspecto de la salud.

La doctora explicó que las pruebas de detección de cáncer son fundamentales en las revisiones protocolarias de salud, porque permiten detectar ciertos tipos de cáncer en una etapa temprana, antes de que aparezcan los síntomas, lo que aumenta significativamente los resultados y puede ser un factor decisivo para salvar vidas.

Temas Relacionados

Dawson's CreekElencoReuniónJames Van Der Beek

Últimas Noticias

‘Amanda Knox, una historia retorcida’: así es la nueva serie en streaming al estilo ‘Good American Family’

El nuevo estreno de Disney+ dramatiza un caso de asesinato en Italia, delito por el que una joven estadounidense fue llevada temporalmente a prisión

‘Amanda Knox, una historia retorcida’:

Yana Karpova presumió paso por el quirófano con el que puso fin a complejo que tenía: “Ya no necesito filtros”

La exparticipante de ‘La casa de los famosos’ mostró el drástico cambio que le dio a su rostro tras un procedimiento estético que le dio más seguridad

Yana Karpova presumió paso por

Karol G tiene lista su nueva gira: confirmados escenarios y algunas fechas para el ‘Tropicoqueta Tour’ en 2026

El productor de eventos Diomar García dio detalles de cómo avanza la organización de la futura gira con la que se espera que ‘La Bichota’ recorra el mundo presentando en vivo su más reciente álbum con el que rindió homenaje a sus raíces latinas

Karol G tiene lista su

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han adoptado una bebé: “Ahora somos 3”

La actriz de ‘Stranger Things’ se convirtió en madre a los 21 años

Millie Bobby Brown y Jake

Revelan la causa de muerte de Kylie Page, estrella del cine para adultos

La joven de 28 años fue conocida por su presencia en la industria pornográfica

Revelan la causa de muerte
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quedó firme la condena contra

Quedó firme la condena contra un ex subcomisario que integraba una banda dedicada a la venta de autopartes

Juicio por la muerte de Maradona: pidieron notificar a los jueces que involucró Makintach por el documental

Cambio de huso horario en Argentina: tras la aprobación en Diputados, cómo se deberían modificar los relojes

Milei llevó el “fantasma del kirchnerismo” ante los empresarios y prometió más reformas

Ya son dos las causas judiciales por los graves incidentes en la cancha de Independiente

INFOBAE AMÉRICA
‘The Beatles Anthology’ regresa recargada

‘The Beatles Anthology’ regresa recargada con documental restaurado, álbum de inéditos y un libro aumentado

Arqueólogos egipcios hallaron una ciudad sumergida de más de 2.000 años con templos y estatuas intactas

Leila Guerriero: “La escritura se alimenta de vivir fuerte”

Altos mandos militares de Estados Unidos y Europa trazaron rutas para una salida negociada en la guerra en Ucrania

Lucha contra la anemia en el Perú: el tratamiento es gratuito y de fácil acceso en los centros de salud, recuerda campaña oficial

TELESHOW
Nico Vázquez y Gimena Accardi

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmaron los papeles de divorcio

Julia Mengolini desmintió su reconciliación con Fito Páez y su ruptura con Federico Vázquez

El problema médico que padece El Polaco y le impedirá estar en el inicio del viaje de egresados de su hija Sol

Se conoció el motivo por el que Wanda Nara viajó a Los Ángeles: todos los detalles

Juariu celebró su maternidad después del cáncer de mama que superó hace más de siete años: “Nunca tuve tanto miedo”