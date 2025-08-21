El elenco de ‘Dawson’s Creek’, se reunirá para apoyar a James Van Der Beek en su lucha contra el cáncer

El elenco se reunirá para una causa benéfica (Sony Pictures)

Luego de más de dos décadas del final de la serie en 2003, todo el elenco de Dawson’s Creek se reunirá por primera vez, para una causa benéfica.

La serie consiste en un drama adolescente que se transmitió durante seis temporadas de 1998 a 2003, en The WB y fue producida por Sony Pictures.

El evento será a favor de “F Cancer”, la organización que creó James Van Der Beek, quién reveló en noviembre que libra una lucha contra un cáncer colorrectal clase 3.

Para rendir este homenaje se reunirán en el escenario, Katie Holmes, Joshua Jackson, James Van Der Beek, Michelle Williams, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe, Busy Philipps. Y aunque Smith, Monroe y Philipps se unieron después de la primera temporada, asumirán papeles distintos adaptados en el guion original.

Michelle Williams dijo que grabar la serie cambió su vida (REUTERS/Caitlin Ochs)

Las estrellas se darán cita el lunes 22 de septiembre en el Richard Rodgers Theater, de Nueva York para leer en vivo el guion del episodio piloto de Dawson’s Creek de 1998.

La lectura será dirigida por Jason Moore, quien dirigió varios episodios de la serie. Además participarán los productores Carl Ogawa, Jason Moore, Michelle Williams, Thomas Kail, Maggie Brohn. Además se suman Greg Berlanti y Kevin Williamson, creadores de la serie.

“Estoy muy emocionado de reunirme con James, Michelle, Katie, Joshua y nuestra familia Dawson’s Creek, para una noche tan especial. La serie cambió realmente toda mi vida”, dijo Williamson.

El creador mencionó que todo comenzó como una historia personal sobre un joven y sus amigos que se abrían paso a través de los desafíos de la vida. Pronto se convirtió en mucho más, algo que nadie del equipo se esperó.

Williamson dijo que está emocionado de volver a ver a su familia 'Dowson's Creek' (Foto: Instagram/@kevwilliamson)

“La serie creó un fanatismo y un legado perdurables”, dijo que se siente honrado de formar parte de ese proyecto tan entrañable y al mismo tiempo poder reunirse para apoyar a a James, justo como en la serie, siguen abriéndose camino a través de la vida y sus vicisitudes.

Michelle Williams, quien interpretó a Jen Lindley, agregó que creció en Cepeside, Massachusetts, el pequeño pueblo donde se grabó Dawson’s Creek. Ese lugar hizo que creara una conexión que durará toda la vida.

“Queríamos reunirnos con nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí”, dijo Williams.

Afirmó que siempre están presentes en las vidas de cada uno, además de los fans de Dawson’s Creek, que sin importar el tiempo “sienten lo mismo”.

James Van Der Beek se ha convertido en un promotor de la detección temprana del cáncer (Captura de video/Instagram)

Por otra parte, desde la fundación “F Cancer” la Dra. Heather Kun, directora ejecutiva, agradeció la colaboración del equipo de Dawson’s Creek. Están “encantados” de que puedan destacar la importancia de las pruebas de detección del cáncer de rutina y de ser los mayores promotores de este aspecto de la salud.

La doctora explicó que las pruebas de detección de cáncer son fundamentales en las revisiones protocolarias de salud, porque permiten detectar ciertos tipos de cáncer en una etapa temprana, antes de que aparezcan los síntomas, lo que aumenta significativamente los resultados y puede ser un factor decisivo para salvar vidas.