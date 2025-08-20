Pamela Anderson aviva los rumores de romance con Liam Neeson: “No puedes evitar enamorarte de él”

The Naked Gun, dirigida por Akiva Schaffer y estrenada el 1 de agosto de 2024, es una nueva versión de la comedia clásica de 1988 protagonizada originalmente por Leslie Nielsen

Desde hace un tiempo, el posible romance de Pamela Anderson y Liam Neeson se ha ubicado en el centro de la escena del espectáculo a nivel mundial. Todo surgió con rumores alimentados por sus muestras de afecto durante la promoción de la película The Naked Gun.

En declaraciones recogidas por Daily Mail, ambos actores compartieron detalles sobre la química que surgió entre ellos en el set y cómo esa conexión se trasladó fuera de las cámaras.

Pamela Anderson, de 58 años, reconoció que trabajar junto a Neeson, de 73, fue una experiencia transformadora. “No puedes evitar enamorarte de él”, confesó la actriz a la revista OK!, quien describió a su compañero como “un caballero, un encanto, generoso y muy atento”.

Anderson también destacó el sentido del humor de Neeson y la complicidad que ambos desarrollaron durante los ensayos y las grabaciones, asegurando que la química entre ellos era evidente tanto dentro como fuera del set.

Promoción de The Naked Gun y muestras públicas de afecto

La relación entre Anderson y Neeson se hizo visible durante la gira promocional de The Naked Gun (La Pistola Denuda), que los llevó a compartir alfombras rojas en Nueva York y Londres.

Las muestras públicas de afecto entre ambos no pasaron desapercibidas, y su cercanía alimentó las especulaciones sobre un posible romance. Según Daily Mail, la pareja ha sabido equilibrar la exposición mediática con la discreción, alternando apariciones públicas con momentos de intimidad lejos de los focos.

La química entre Anderson y Neeson traspasa la pantalla y alimenta especulaciones sobre su relación (Captura de video)

Una fuente cercana a la pareja reveló al medio británico que la dinámica entre ambos se caracteriza por la naturalidad y el apoyo mutuo. “Pam está muy atraída por Liam porque es abierto a su forma de pensar y vivir, y especialmente a su manera de afrontar la fama, lo cual le impresiona”, explicó la fuente.

Además, Neeson ha demostrado gestos de cariño como enviarle flores a Anderson y compartir tiempo con sus hijos y mascotas. La pareja ha optado por mantener su relación en privado, pasando temporadas en la casa de Anderson en Canadá, donde disfrutan de actividades cotidianas como cocinar y cuidar el jardín, un estilo de vida alejado del bullicio de Hollywood que, según la fuente, Neeson aprecia y en el que participa.

Detalles del rodaje y declaraciones de los protagonistas

Durante la promoción de la película, ambos intérpretes elogiaron el profesionalismo y la personalidad del otro. Neeson declaró a la revista People: “Estoy locamente enamorado de ella. Es un placer trabajar con Pamela, no tiene un gran ego y es muy divertida”.

Por su parte, Anderson subrayó que Neeson “es el perfecto caballero” y que “saca lo mejor de ti con respeto, amabilidad y una gran experiencia”. En otra entrevista, la actriz afirmó: “Definitivamente tenemos una conexión muy sincera y amorosa. Es un buen tipo”.

The Naked Gun 2025 reúne a Anderson y Neeson en una nueva versión de la comedia clásica (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

The Naked Gun, dirigida por Akiva Schaffer y estrenada el 1 de agosto de 2025, es una nueva versión de la comedia clásica de 1988 protagonizada originalmente por Leslie Nielsen. En esta adaptación, Neeson interpreta al detective Frank Drebin Jr., quien debe resolver un caso de alto perfil y salvar al departamento de policía de su cierre. Anderson da vida a Beth, una cantante de club nocturno, y comparte pantalla con Paul Walter Hauser y Danny Huston.

El rodaje de la película estuvo marcado por el buen ambiente y algunas anécdotas curiosas. Neeson bromeó sobre su entusiasmo por las escenas íntimas con Anderson, señalando que fue la primera vez que trabajó con una coordinadora de intimidad. Según relató a la prensa, la profesional encargada de supervisar estas escenas llegó a exclamar, entre risas, que el ambiente era tan intenso que necesitaba salir a tomar un café.

El rodaje estuvo marcado por anécdotas y la participación de una coordinadora de intimidad (Foto: Paramount Pictures)

Neeson también compartió su perspectiva sobre el reto de asumir el papel que inmortalizó Leslie Nielsen. En conversación con Empire, el actor explicó que no buscó imitar al protagonista original, sino que prefirió centrarse en interpretar a un policía serio con un toque de torpeza. “No quería emular a Leslie Nielsen, pero lo único que tomé de él fue: ‘Sé serio. No intentes ser gracioso. Solo mantente como un policía serio que es un poco torpe’”, relató.

A lo largo del rodaje, Neeson admitió que nunca estuvo seguro de si su interpretación funcionaba en el tono cómico de la película. El actor reconoció que, mientras consideraba que sus compañeros —incluida Anderson— aportaban un gran sentido del humor, él mismo se cuestionaba constantemente su desempeño, consultando al director Akiva Schaffer para asegurarse de que el resultado era el esperado.