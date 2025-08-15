“Thunderbolts” llega a streaming: ¿cuándo estará disponible en Disney Plus?

Marvel Studios Thunderbolts

Marvel Studios suma un nuevo título a su catálogo de streaming. Tras su paso por cines, la película Thunderbolts* —que presentó a un grupo de antihéroes convertido en los “Nuevos Avengers”— ya tiene fecha para su debut en Disney+.

La película del MCU estará disponible para su visionado online a partir del 27 de agosto. Podrán acceder a ella, todos aquellos que tengan activa su membresía en la plataforma de streaming de Disney,

La historia, descrita como “una aventura llena de acción, que invita al público a abrazar su humor poderoso y adrenalina”, llega a los hogares después de un recorrido en salas con críticas favorables, pero con resultados de taquilla mixtos.

De qué trata “Thunderbolts”

La película reúne a varios personajes secundarios del MCU en un primer team-up de villanos y anti-héroes.

La trama sigue a un grupo formado por Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), U.S. Agent (Wyatt Russell) y Taskmaster (Olga Kurylenko).

En Rotten Tomatoes, la película logró un 93% de aprobación del público, superando a varios títulos recientes de Marvel. (Disney-Marvel Studios via AP)

Todos ellos son reclutados por la enigmática Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) y su asistente Melissa Gold (Geraldine Viswanathan) para enfrentar a una nueva amenaza.

Sin embargo, el equipo pronto descubre que ha sido manipulado y tendrán que trabajar en conjunto para desentrañar un siniestro plan.

Thunderbolts* también prepara el terreno para Avengers: Doomsday. Según ScreenRant, “los Thunderbolts se convierten en Vengadores, de algún modo, al final de su primera misión”.

Sin embargo, la película revela un giro inesperado: Sam Wilson, el actual Capitán América, intenta demandarlos por uso indebido del nombre “Vengadores”, lo que anticipa tensiones entre ambos grupos.

La cinta combina acción, humor y un acercamiento inusual a temas como la depresión y el trauma. (Marvel Studios)

Este conflicto podría extenderse hasta la próxima Avengers: Secret Wars, consolidando a los Thunderbolts como una pieza clave en la recta final de la Saga del Multiverso.

Recepción crítica

La cinta recibió elogios de la prensa especializada. BJ Colangelo, de Slashfilm, la calificó como “una de las mejores películas de Marvel de todos los tiempos”. Ross Bonaime, de Collider, la describió como “una de las películas más divertidas, entretenidas y genuinamente conmovedoras del MCU”.

En su reseña para Variety, el crítico Peter Debruge destacó que la película “equilibra la comedia autocrítica con temas relacionados con la salud mental, apoyándose en un conocimiento profundo de personajes poco conocidos para dar sentido al futuro del MCU”.

No todas las críticas fueron positivas. John Nugent, de Empire, consideró que al filme “le falta un poco de color, literalmente, por la paleta apagada y la amenaza digital que domina la segunda mitad, y también en cuanto a su temática”. Radheyan Simonpillai, de The Guardian, señaló que “la depresión y el trauma que la película supuestamente aborda a menudo se quedan en la superficie”.

(L-R) John Walker (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John-Kamen) and Yelena Belova (Florence Pugh) in Marvel Studios' THUNDERBOLTS*. Photo courtesy of Marvel Studios. © 2024 MARVEL.

Aun así, en Rotten Tomatoes, Thunderbolts* alcanzó un 88% de aprobación de la crítica y un 93% del público al 14 de agosto de 2025, colocándose entre las producciones recientes mejor valoradas de Marvel.

Taquilla: entusiasmo y tropiezos

Pese al entusiasmo inicial, la recaudación no cumplió las expectativas de Disney. Según Variety, la película tuvo un presupuesto estimado de 180 millones de dólares y un gasto en marketing cercano a los 100 millones, por lo que necesitaba superar los 425 millones para ser rentable. Finalmente, su recaudación mundial se quedó en 382 millones de dólares.

Analistas coincidieron en que el mercado ha cambiado.

Shawn Robbins, de Fandango, agregó que “estamos en una nueva era en la que no todas las películas de Marvel alcanzarán los mil millones de dólares”.

Pese a su rendimiento económico irregular, la cinta fue vista como un respiro creativo para el estudio. (Marvel/Disney)

Aunque la cinta no logró un gran rendimiento financiero, muchos críticos y fans la consideran un repunte creativo para Marvel tras títulos más tibios como Captain America: Brave New World y The Marvels.

Con su llegada a Disney+, la compañía espera que Thunderbolts* siga ganando público y refuerce su papel dentro de la narrativa del MCU.