El día que Scorsese casi destruye Taxi Driver y los intentos de Steven Spielberg por frenarlo: “¡Marty, para! ¡No puedes hacer eso!”

Martin Scorsese revela que pensó en amenazar al estudio para salvar Taxi Driver (foto: Captura de pantalla)

Las tensiones en Hollywood suelen alcanzar límites insospechados cuando se enfrentan los creadores con los productores. Un episodio que ilustra claramente estas polémicas lo protagonizó el apasionado Martin Scorsese.

El aclamado director confesó que durante el montaje de Taxi Driver, uno de los clásicos indiscutibles de la historia del séptimo arte, estuvo tan furioso tras conocer los recortes que el estudio pretendía hacer en la película, que llegó a pensar en comprar un arma para amenazar a los ejecutivos y proteger su obra. El episodio sale a la luz en la nueva docuserie de Apple TV+, Mr. Scorsese, que explora la vida y la carrera del cineasta a partir de materiales personales e íntimas entrevistas con familiares y colegas como Steven Spielberg, Robert De Niro y Brian De Palma.

Taxi Driver, con Robert De Niro como protagonista, se consolidó como hito cultural gracias a la perseverancia de Scorsese (foto: Captura de pantalla)

El conflicto con el estudio y una reacción fuera de control

La historia se remonta a 1976, durante la postproducción de Taxi Driver, protagonizada por De Niro. El estudio exigía numerosos cortes, especialmente en las escenas más gráficas, como los efectos de la sangre y la violencia extrema que definían la crudeza del film.

Spielberg recuerda así aquellos momentos: “Marty estaba muy molesto. Recibimos una llamada en la oficina: ‘Steve, Steve, soy Marty. ¿Puedes venir a casa? Quieren que elimine todas las salpicaduras de sangre, quieren que corte la escena en la que un personaje pierde la mano’”. De Palma, también parte del círculo íntimo de Scorsese, añadió: “Estaba perdiendo la cabeza. Incluso se cuenta que quería matar al jefe del estudio”.

Las palabras de Scorsese, recogidas en la docuserie, arrojan luz sobre su estado de ánimo: “No lo sé. Estaba enfadado. Dije que iba a amenazarlos, o tal vez dispararles o algo así. La verdad, no tenía ni idea”. El director admite que, más allá del furor, su plan real involucraba otro tipo de “crimen”.

El plan alternativo de Scorsese y la influencia de Spielberg

Lejos de pasar directamente a la violencia armada, Scorsese confesó que su intención era irrumpir en el estudio donde se encontraba el montaje preliminar del film. “Quería entrar, averiguar dónde estaba la edición y romper las ventanas para recuperar la copia”, explica en la serie documental. “Sé que iban a destruir la película de todas formas, así que prefería destruirla yo mismo. Pero antes de hacerlo, iba a robarla”.

Durante estos días de máxima tensión, Spielberg intentaba poner freno a los impulsos de su amigo. “Spielberg decía: ‘¡Marty, para! ¡No puedes hacer eso!’ Y mientras más me decían que no, más insistía en que lo haría”, relata Scorsese sobre la presión y la desesperación que sentía en ese entonces.

El documental de Apple TV+ expone la lucha creativa de Scorsese detrás de Taxi Driver (foto: Captura de pantalla)

Violencia, amenazas y el cameo de Scorsese en Taxi Driver

No era la primera vez que el director exteriorizaba amenazas violentas en torno a esta película. Scorsese realizó un cameo en Taxi Driver como pasajero de taxi obsesionado con ideas de venganza y asesinato, una secuencia recordada tanto por su calma perturbadora como por su lenguaje violento y racista.

El filme fue considerado desde el principio un proyecto polémico por los burócratas de Hollywood. Su retrato crudo del descenso a la locura de Travis Bickle, la violencia explícita y la ambientación en el Nueva York más sórdido, generaron choques constantes con los censores y ejecutivos de la industria. Sin embargo, fue justamente esa intensidad lo que convirtió a Taxi Driver en un hito cultural.

Robert De Niro y Martin Scorsese en una premiere en Palm Springs en 2024 (foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Un final agridulce: el compromiso que salvó la película

La crisis con el estudio se resolvió finalmente gracias a una solución técnica inesperada. Spielberg lo resume así: “Se salvó la película porque no tuvo que cortar nada de la violencia. Solo tuvo que modificar el color rojo para hacerlo parecer marrón”. De este modo, los efectos de la sangre resultaban menos impactantes visualmente, pero las escenas clave se mantuvieron intactas.

Hoy, Taxi Driver se reconoce como una obra maestra gracias en parte a la perseverancia de Scorsese y a su determinación de no ceder ante las exigencias comerciales. La docuserie ofrece una mirada única a los límites a los que puede llegar un creador para proteger su arte, así como a los episodios oscuros y apasionados que marcaron una época irrepetible del cine estadounidense.