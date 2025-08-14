Entretenimiento

Leonardo DiCaprio explica cómo es cumplir 50 pero sentirse “de 35” por dentro

El actor de ‘Titanic’ reflexiona sobre su “edad emocional” en medios de varias críticas sobre su historial de romances con modelos veinteañeras

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Guardar
Las palabras de DiCaprio sobre su “edad emocional” resultaron llamativas por el escrutinio frecuente de su vida sentimental.

Leonardo DiCaprio asegura que, aunque oficialmente tiene 50 años, su espíritu sigue sintiéndose mucho más joven. En una reciente conversación para la edición Mavericks of Hollywood de Esquire, el ganador del Oscar habló sobre cómo percibe su edad y cómo ha cambiado su forma de ver la vida tras alcanzar medio siglo.

El diálogo, conducido por el director Paul Thomas Anderson —con quien trabaja en la película One Battle After Another—, comenzó hablando sobre el protagonista de la cinta. Anderson le propuso una dinámica rápida: “Si no supieras cuántos años tienes, ¿qué edad dirías que tienes ahora?”. DiCaprio respondió sin dudar: “Treinta y dos”.

El director de cine Paul
El director de cine Paul Thomas Anderson durante un evento de los premios Oscar en Los Ángeles, California, EEUU. 5 febrero 2018. (REUTERS/Mario Anzuoni)

A partir de ahí, Anderson explicó que en la película, el personaje principal queda atrapado en el tiempo tras un amor fallido, incapaz de avanzar. Luego reveló que su propia respuesta a la misma pregunta había sido “veintisiete”.

Más adelante, siguiendo un cuestionario de Esquire, Anderson le planteó: “Cumpliste 50 el año pasado. ¿Es un momento apropiado para reflexionar?

DiCaprio lo corrigió aludiendo a la dinámica previa: “El año pasado cumplí 35 emocionalmente”.

“Bueno, tu edad es 50, pero tu madurez emocional es de 32”, prosiguió el cineasta. “¿Cómo se siente eso?”

El diálogo sobre su “edad
El diálogo sobre su “edad emocional” surgió al hablar de un personaje que quedó atrapado en el tiempo por un amor perdido (REUTERS/Caitlin Ochs)

DiCaprio replicó que alcanzar la quinta década le ha hecho replantearse propridades.

“Tienes el deseo de ser más honesto y no perder el tiempo. Solo puedo imaginar cómo progresarán las próximas décadas. Miro a mi madre, por ejemplo, y ella dice exactamente lo que piensa y no pierde el tiempo. No dedica tiempo a fingir”.

El actor destacó que esta franqueza puede traer consecuencias: “Ser más directo y arriesgarse a que las cosas se desmoronen, o a tener desacuerdos, o a separarte de cualquier tipo de relación en la vida, personal o profesional“, argumentó.

El intérprete afirma que ya
El intérprete afirma que ya no está dispuesto a fingir ni en lo personal ni en lo profesional (REUTERS/Stephane Mahe)

Es que simplemente ya no quieres perder tu tiempo. Tienes que ser mucho más directo. Es casi una responsabilidad porque mucho más de tu vida está detrás que delante”.

Las palabras de DiCaprio sobre su “edad emocional” resultaron llamativas por el escrutinio frecuente de su vida sentimental.

El protagonista de Titanic mantiene una relación con la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 27 años, desde 2023. Sin embargo, su historial amoroso ha generado comentarios por un patrón aparente de parejas menores de 25 años, desde Gisele Bündchen y Bar Refaeli hasta Camila Morrone y Nina Agdal.

Actualmente mantiene una relación con
Actualmente mantiene una relación con la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 27 años. (BACKGRID)

No obstante, en 2023, una fuente cercana negó a DailyMail.com que el actor buscara intencionalmente mujeres muy jóvenes: “Quiere deshacerse de esta imagen de una vez por todas y le molesta mucho que esto lo siga persiguiendo”.

En la entrevista con Esquire, DiCaprio también recordó momentos clave de su trayectoria. Mencionó con especial afecto la película El aviador (2004), dirigida por Martin Scorsese y basada en la vida de Howard Hughes, un proyecto que había querido realizar durante una década.

“Simplemente porque fue un momento muy especial para mí”, dijo sobre por qué es la cinta que más ha vuelto a ver.

“Fue la primera vez como actor que sentí que formaba parte implícita de la producción, en lugar de ser solo alguien contratado para interpretar un papel”, agregó sobre la experiencia en el set.

Con una carrera iniciada a finales de los años 80, DiCaprio saltó a la fama con ¿A quién ama Gilbert Grape? (1993), que le valió su primera nominación al Oscar a los 19 años. Desde entonces, ha sido nominado seis veces más y ganó la estatuilla como Mejor Actor por El renacido (2015), de Alejandro González Iñárritu.

Temas Relacionados

Leonardo DiCaprioTitanicVittoria Cerettiestrellas de HollywoodPodcast IA

Últimas Noticias

“Merlina” anticipó el regreso de un personaje clave en el tráiler de la segunda parte de la temporada 2

La serie de Netflix lanzará nuevos episodios el próximo 3 de septiembre

“Merlina” anticipó el regreso de

“The Life of a Showgirl” de Taylor Swift: fecha de lanzamiento, versiones, tracklist y todo sobre su nuevo álbum

Los detalles del duodécimo álbum de Taylor Swift y todo lo que se sabe del regreso musical de la superestrella pop

“The Life of a Showgirl”

Por qué el color naranja y la estética “corista” podrían marcar el álbum más atrevido de Taylor Swift

La imagen creada por Mert Alas y Marcus Piggott marca el inicio de una etapa artística más personal en “The Life of a Showgirl”

Por qué el color naranja

La belleza de Jennifer Aniston a los 56 años: así fue retratada con prendas de lujo en Vanity Fair

La protagonista de ‘Friends’ presume sus piernas tonificadas en una glamourosa sesión para la revista estadounidense

La belleza de Jennifer Aniston

Megadeth anuncia su retiro con último álbum y gira final en 2026: “La parte más difícil de todo esto es decirles adiós”

La icónica banda de thrash metal confirmó que pondrá fin a su carrera tras más de 40 años, con un disco de despedida y una última serie de conciertos mundiales, según comunicó Dave Mustaine

Megadeth anuncia su retiro con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Seis ejercicios de fuerza que

Seis ejercicios de fuerza que toda mujer debería hacer a partir de los 40 años

Los gremios docentes aceptaron la contraoferta de aumento salarial del gobierno de Kicillof

Mató a su cómplice tras cometer un asalto y arrojó el cuerpo a un basural: cayó luego de tres años prófugo

Astrónomos captaron “El ojo de Saurón” cósmico, que dispara partículas atómicas a la Tierra

El BCRA convocó a los bancos a una reunión para discutir las recientes normas que buscan calmar al mercado

INFOBAE AMÉRICA
Estado de excepción en Honduras:

Estado de excepción en Honduras: denuncias de tortura, abusos y un futuro electoral bajo vigilancia

Cuatro atletas cubanos abandonaron su delegación durante los Juegos Panamericanos Juveniles en Paraguay

Pedro Almodóvar concluyó el rodaje de “Amarga Navidad” con abrazos y flores para el elenco

Al menos un muerto y tres heridos tras un ataque ucraniano con drones en la región rusa de Bélgorod

El pan que pierde tamaño: el alimento básico que revela la fuerte crisis económica de Bolivia

TELESHOW
Llega Cítrico, la nueva apuesta

Llega Cítrico, la nueva apuesta política al mundo del streaming

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Se estrenó En El Barro y se conoció quién es quién en la serie

El recuerdo de Cris Morena por los 30 años de Chiquititas: “Nunca dejemos ir a nuestro niño interior”

Panam homenajeó a Carlitos Balá en el centenario de su nacimiento: “Fue y será siempre un maestro de la alegría”