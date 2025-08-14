Leonardo DiCaprio explica cómo es cumplir 50 pero sentirse “de 35” por dentro

Las palabras de DiCaprio sobre su “edad emocional” resultaron llamativas por el escrutinio frecuente de su vida sentimental.

Leonardo DiCaprio asegura que, aunque oficialmente tiene 50 años, su espíritu sigue sintiéndose mucho más joven. En una reciente conversación para la edición Mavericks of Hollywood de Esquire, el ganador del Oscar habló sobre cómo percibe su edad y cómo ha cambiado su forma de ver la vida tras alcanzar medio siglo.

El diálogo, conducido por el director Paul Thomas Anderson —con quien trabaja en la película One Battle After Another—, comenzó hablando sobre el protagonista de la cinta. Anderson le propuso una dinámica rápida: “Si no supieras cuántos años tienes, ¿qué edad dirías que tienes ahora?”. DiCaprio respondió sin dudar: “Treinta y dos”.

El director de cine Paul Thomas Anderson durante un evento de los premios Oscar en Los Ángeles, California, EEUU. 5 febrero 2018. (REUTERS/Mario Anzuoni)

A partir de ahí, Anderson explicó que en la película, el personaje principal queda atrapado en el tiempo tras un amor fallido, incapaz de avanzar. Luego reveló que su propia respuesta a la misma pregunta había sido “veintisiete”.

Más adelante, siguiendo un cuestionario de Esquire, Anderson le planteó: “Cumpliste 50 el año pasado. ¿Es un momento apropiado para reflexionar?

DiCaprio lo corrigió aludiendo a la dinámica previa: “El año pasado cumplí 35 emocionalmente”.

“Bueno, tu edad es 50, pero tu madurez emocional es de 32”, prosiguió el cineasta. “¿Cómo se siente eso?”

El diálogo sobre su “edad emocional” surgió al hablar de un personaje que quedó atrapado en el tiempo por un amor perdido (REUTERS/Caitlin Ochs)

DiCaprio replicó que alcanzar la quinta década le ha hecho replantearse propridades.

“Tienes el deseo de ser más honesto y no perder el tiempo. Solo puedo imaginar cómo progresarán las próximas décadas. Miro a mi madre, por ejemplo, y ella dice exactamente lo que piensa y no pierde el tiempo. No dedica tiempo a fingir”.

El actor destacó que esta franqueza puede traer consecuencias: “Ser más directo y arriesgarse a que las cosas se desmoronen, o a tener desacuerdos, o a separarte de cualquier tipo de relación en la vida, personal o profesional“, argumentó.

El intérprete afirma que ya no está dispuesto a fingir ni en lo personal ni en lo profesional (REUTERS/Stephane Mahe)

“Es que simplemente ya no quieres perder tu tiempo. Tienes que ser mucho más directo. Es casi una responsabilidad porque mucho más de tu vida está detrás que delante”.

El protagonista de Titanic mantiene una relación con la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 27 años, desde 2023. Sin embargo, su historial amoroso ha generado comentarios por un patrón aparente de parejas menores de 25 años, desde Gisele Bündchen y Bar Refaeli hasta Camila Morrone y Nina Agdal.

Actualmente mantiene una relación con la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 27 años. (BACKGRID)

No obstante, en 2023, una fuente cercana negó a DailyMail.com que el actor buscara intencionalmente mujeres muy jóvenes: “Quiere deshacerse de esta imagen de una vez por todas y le molesta mucho que esto lo siga persiguiendo”.

En la entrevista con Esquire, DiCaprio también recordó momentos clave de su trayectoria. Mencionó con especial afecto la película El aviador (2004), dirigida por Martin Scorsese y basada en la vida de Howard Hughes, un proyecto que había querido realizar durante una década.

“Simplemente porque fue un momento muy especial para mí”, dijo sobre por qué es la cinta que más ha vuelto a ver.

“Fue la primera vez como actor que sentí que formaba parte implícita de la producción, en lugar de ser solo alguien contratado para interpretar un papel”, agregó sobre la experiencia en el set.

Con una carrera iniciada a finales de los años 80, DiCaprio saltó a la fama con ¿A quién ama Gilbert Grape? (1993), que le valió su primera nominación al Oscar a los 19 años. Desde entonces, ha sido nominado seis veces más y ganó la estatuilla como Mejor Actor por El renacido (2015), de Alejandro González Iñárritu.