Madonna hizo una petición al Papa León XIV para ayudar a los niños de Gaza: “Ya no hay tiempo”

Madonna pidió al Papa León XIV que tomara acción por el conflicto en Gaza. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. EFE/EPA/ANGELO CARCONI)

Madonna hizo un llamado urgente al Papa León XIV para que viaje a la Franja de Gaza y lleve “su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde”.

En un mensaje publicado en redes sociales el lunes 11 de agosto, “La reina del pop” subrayó que el pontífice es la única persona a quien no se le puede negar la entrada al territorio, que vive lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha descrito como una “hambruna masiva provocada por el hombre”.

En su carta al pontífice, la interprete de “Vogue” escribió: “Santísimo Padre, por favor vaya a Gaza y lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no puedo soportar ver su sufrimiento. Los niños del mundo pertenecen a todos. Usted es el único de nosotros que no puede ser rechazado en la entrada”.

Y añadió: “Necesitamos que las puertas humanitarias estén completamente abiertas para salvar a estos niños inocentes. No hay más tiempo. Por favor, diga que irá. Con amor, Madonna.”

Madonna publicó una carta para el Papa Leo pidiendo su intervención en Gaza. (X/Madonna)

Por si fuera poco, la cantante, criada en el seno del catolicismo romano, explicó que su súplica estaba motivada por el cumpleaños de su hijo Rocco.

“Siento que el mejor regalo que puedo darle como madre es pedir a todos que hagan lo que puedan para salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado en Gaza”, escribió.

Madonna insistió en que su petición no busca señalar culpables ni tomar partido. “Todos están sufriendo. Solo trato de hacer lo que puedo para evitar que estos niños mueran de hambre”, señaló.

Madonna aseveró que no toma partido por alguien, solo quiere evitar el sufrimiento de los niños de Gaza. (Instagram/Madonna)

Las cifras divulgadas recientemente por UNICEF pintan un panorama devastador: “Más de 18.000 niños han sido asesinados en Gaza en los últimos 22 meses”, tuiteó la agencia de Naciones Unidas la semana pasada. “En Gaza, un promedio de 28 niños al día —el tamaño de un salón de clases— han sido asesinados”.

De hecho, la intervención de Madonna fue celebrada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien respondió a su mensaje en X (antes Twitter).

“Gracias, Madonna, por tu compasión, solidaridad y compromiso con el cuidado de todos los atrapados en la crisis de Gaza, especialmente los niños. Esto es muy necesario. La humanidad y la paz deben prevalecer”, escribió.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, agradeció a Madonna por su preocupación. (X/Tedros Adhanom)

Desde que asumió el papado en mayo, el Papa León XIV ha pedido reiteradamente un alto el fuego en Gaza, el regreso de los rehenes y el respeto al derecho humanitario.

En julio, expresó su preocupación por “la grave situación humanitaria en Gaza, donde la población civil sufre hambre severa y sigue expuesta a la violencia y la muerte”.

En esa ocasión, renovó su “sentido llamado a un alto el fuego, la liberación de los rehenes y el pleno respeto de la ley humanitaria”.

El Papa León XIV pidió un alto al fuego en la franja de Gaza. (REUTERS/Yara Nardi)

Madonna se suma así a otras voces del mundo de la música que han alzado la voz en favor de los palestinos. El domingo, los cuatro integrantes de la banda irlandesa U2 emitieron comunicados individuales sobre la crisis humanitaria en Gaza y la urgencia de tomar medidas.