Entretenimiento

Madonna hizo una petición al Papa León XIV para ayudar a los niños de Gaza: “Ya no hay tiempo”

La cantante externó su preocupación por el sufrimiento de los niños en la Franja de Gaza

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Madonna pidió al Papa León
Madonna pidió al Papa León XIV que tomara acción por el conflicto en Gaza. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. EFE/EPA/ANGELO CARCONI)

Madonna hizo un llamado urgente al Papa León XIV para que viaje a la Franja de Gaza y lleve “su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde”.

En un mensaje publicado en redes sociales el lunes 11 de agosto, “La reina del pop” subrayó que el pontífice es la única persona a quien no se le puede negar la entrada al territorio, que vive lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha descrito como una “hambruna masiva provocada por el hombre”.

En su carta al pontífice, la interprete de “Vogue” escribió: “Santísimo Padre, por favor vaya a Gaza y lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no puedo soportar ver su sufrimiento. Los niños del mundo pertenecen a todos. Usted es el único de nosotros que no puede ser rechazado en la entrada”.

Y añadió: “Necesitamos que las puertas humanitarias estén completamente abiertas para salvar a estos niños inocentes. No hay más tiempo. Por favor, diga que irá. Con amor, Madonna.”

Madonna publicó una carta para
Madonna publicó una carta para el Papa Leo pidiendo su intervención en Gaza. (X/Madonna)

Por si fuera poco, la cantante, criada en el seno del catolicismo romano, explicó que su súplica estaba motivada por el cumpleaños de su hijo Rocco.

“Siento que el mejor regalo que puedo darle como madre es pedir a todos que hagan lo que puedan para salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado en Gaza”, escribió.

Madonna insistió en que su petición no busca señalar culpables ni tomar partido. “Todos están sufriendo. Solo trato de hacer lo que puedo para evitar que estos niños mueran de hambre”, señaló.

Madonna aseveró que no
Madonna aseveró que no toma partido por alguien, solo quiere evitar el sufrimiento de los niños de Gaza. (Instagram/Madonna)

Las cifras divulgadas recientemente por UNICEF pintan un panorama devastador: “Más de 18.000 niños han sido asesinados en Gaza en los últimos 22 meses”, tuiteó la agencia de Naciones Unidas la semana pasada. “En Gaza, un promedio de 28 niños al día —el tamaño de un salón de clases— han sido asesinados”.

De hecho, la intervención de Madonna fue celebrada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien respondió a su mensaje en X (antes Twitter).

“Gracias, Madonna, por tu compasión, solidaridad y compromiso con el cuidado de todos los atrapados en la crisis de Gaza, especialmente los niños. Esto es muy necesario. La humanidad y la paz deben prevalecer”, escribió.

El director general de la
El director general de la OMS, Tedros Adhanom, agradeció a Madonna por su preocupación. (X/Tedros Adhanom)

Desde que asumió el papado en mayo, el Papa León XIV ha pedido reiteradamente un alto el fuego en Gaza, el regreso de los rehenes y el respeto al derecho humanitario.

En julio, expresó su preocupación por “la grave situación humanitaria en Gaza, donde la población civil sufre hambre severa y sigue expuesta a la violencia y la muerte”.

En esa ocasión, renovó su “sentido llamado a un alto el fuego, la liberación de los rehenes y el pleno respeto de la ley humanitaria”.

El Papa León XIV pidió
El Papa León XIV pidió un alto al fuego en la franja de Gaza. (REUTERS/Yara Nardi)

Madonna se suma así a otras voces del mundo de la música que han alzado la voz en favor de los palestinos. El domingo, los cuatro integrantes de la banda irlandesa U2 emitieron comunicados individuales sobre la crisis humanitaria en Gaza y la urgencia de tomar medidas.

Temas Relacionados

MadonnaPapa LeónGazaPapa León XIV

Últimas Noticias

Las adaptaciones literarias redefinen el Óscar: cuáles son los guiones que podrían competir por la estatuilla

La colaboración entre cineastas y escritores impulsa adaptaciones literarias de gran impacto que llegan a festivales internacionales y plataformas de streaming. Un repaso por las que podrían brillar en la temporada de premios

Las adaptaciones literarias redefinen el

Tim Burton volvió al stop-motion en Merlina: los detalles de la secuencia cargada de misterio inspirada en su infancia

En la segunda temporada, el afamado director utiliza la técnica que fue protagonista de sus éxitos para dar vida a la escena del Árbol Calavera. Desde moldeado personal hasta acabado artesanal, los detalles de un trabajo concebido como homenaje a sus primeras animaciones, según Vanity Fair

Tim Burton volvió al stop-motion

Nuevos detalles del arresto por violencia doméstica del nieto de Jack Nicholson salen a la luz

Sean Knight Nicholson fue detenido en Los Ángeles acusado de agredir a su expareja durante un encuentro en su apartamento

Nuevos detalles del arresto por

El trato de Netflix con el príncipe Harry y Meghan Markle fue descrito como un “costoso fracaso”

La empresa de streaming habría recortado el alcance de su acuerdo por decepciones en los resultados previos

El trato de Netflix con

Así es el nuevo k-drama de Kim Go-eun que llega a Netflix con la historia de una desgarradora amistad

La serie coreana “Tú y todo lo demás” presenta a dos mejores amigas distanciadas que vuelven a reunirse en trágicas circunstancias

Así es el nuevo k-drama
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia anuló la entrega

La Justicia anuló la entrega de bienes decomisados en una causa por lavado de activos en Chaco

“Vos sos una mugre”: el video de los isleños de Ramallo que capturaron a dos sospechosos de robo

Alertan que el aumento del nivel del mar en el Índico comenzó antes de lo estimado: cuáles son los riesgos

Los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro por 24 horas y habrá otra movilización

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente de River Plate

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Cuba: una persona

Crisis en Cuba: una persona necesita de al menos tres salarios medios para cubrir el costo de la canasta básica

Filipinas acusó a Beijing de provocar la colisión entre buques en el Mar de China Meridional

Estados Unidos sancionó a un grupo armado y empresas por minería ilegal en la República Democrática del Congo vinculadas a China

Estados Unidos ofrece USD 5 millones por el paradero del pandillero haitiano Jimmy Cherizier

Jhon Durán marcó y se lesionó con el Fenerbahçe en el duelo por la fase previa de la Champions League frente al Feyenoord

TELESHOW
Benjamín Vicuña contó cómo es

Benjamín Vicuña contó cómo es su relación con la China Suárez: “Jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”

Guillermo Francella habló del juicio de Julieta Prandi antes del veredicto final: “No se merece lo que ha vivido”

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, le habría robado el novio a la madre de Lola Bezerra: “La vi sufrir”

Sofía Martínez llamó a Diego Leuco y le hizo una fuerte confesión al aire: “Es la persona de la que más fuerte me enamoré”

El saludo de Daniel Osvaldo por el cumpleaños de su nueva novia: “Siempre así”