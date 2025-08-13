Entretenimiento

‘La familia Ingalls’: La revelación que Pamela Roylance tuvo sobre la serie más de 40 años después

La actriz recordó su paso por la última temporada de la serie como Sarah Carter

Pamela Roylance se enteró de una polémica de "La familia Ingalls" años después del termino de la serie. (Captura de video. NBCUniversal)

Pamela Roylance, conocida por interpretar a Sarah Carter en la novena temporada de La familia Ingalls (Little House on the Prairie en su idioma original), aseguró que su experiencia en la serie fue un sueño cumplido.

Sin embargo, lo que desconocía en aquel momento era que la llegada de su familia ficticia —Los Carter— provocó división entre los fans más fieles.

En una entrevista con Buzzfeed, la actriz y su compañero de reparto Stan Ivar, quien dio vida a su esposo en la ficción, John Carter, repasaron su breve pero intensa etapa en el icónico drama televisivo.

La temporada número nueve, emitida entre 1982 y 1983, marcó un cambio importante: la familia Ingalls, eje central del programa desde 1974, cedió protagonismo, y los Carter se mudaron a la famosa cabaña que daba nombre a la serie.

Pamela Roylance recordó cómo se integro a la novena temporada de "La familia Ingalls". (NBCUniversal)

De la familia original solo se mantuvieron como regulares Melissa Gilbert (Laura Ingalls Wilder) y Dean Butler (Almanzo Wilder), mientras que Michael Landon, en su papel de Charles “Pa” Ingalls, pasó a ser invitado especial.

“Me encanta la temporada 9. Me gusta su toque arriesgado. Entramos en un programa icónico con el regalo de ser parte del elenco principal. Vivíamos en la casita y éramos los mejores amigos de Laura y Almanzo”, contó Roylance, de 73 años.

Asimismo, Pamela Roylance destacó el papel de Michael Landon—también productor de la serie— en la integración de la nueva familia.

“Nos dio dos niños adorables que eran irresistibles. Trajo a Shannen Doherty como la sobrina de Almanzo. Michael nos puso en una posición para aparecer en casi todos los episodios de esa temporada”, explicó.

Pamela Roylance aseguró que fue idea de Michael Landon que Los Carter fueran los protagonistas de la novena temporada. (Captura de video)

Sin embargo, lo que la artista no imaginaba era que esa transición no sería bien recibida por todos los fanáticos.

No se me ocurrió que la gente pudiera no querernos. Fue recientemente, conociendo fans en firmas de autógrafos, cuando descubrí que no a todos les gustaba la familia Carter”, confesó.

Y añadió: “Entiendo de dónde viene ese sentimiento: como fan, tampoco me habría gustado ver irse a mis personajes favoritos. Pero yo estaba feliz de formar parte de aquello”.

Para Pamela Roylance, unirse al reparto fue más que un trabajo, ya que fue la razón por la que dejó su carrera como maestra para dedicarse a la actuación.

Pamela Roylance aseveró que dejó su trabajo como maestra para ser parte de "La familia Ingalls". (Captura de video)

“Recuerdo estar de pie en la casita y mirar hacia el altillo por primera vez. Pensaba: ‘Soy la única mujer en el planeta que puede estar en estas botas, con este vestido de pradera, y que este sea mi hogar durante el tiempo que dure’”, dijo.

Los nervios se apoderaron de Stan Ivar en su primera escena

Stan Ivar, de 82 años, compartió su propia experiencia y su admiración por Michael Landon. En su primera escena, los nervios le hicieron olvidar sus líneas una y otra vez, hasta que Landon intervino.

“Me llevó a un lado y me dijo: ‘No te preocupes. Te prometo que nunca dejaré que salgas mal parado. Confía en mí. Haz lo que tengas que hacer y si algo no me gusta, te lo diré’. Eso me quitó toda la presión”, recordó.

Stan Ivar recordó que los nervios se apoderaron de él en su primera escena de "La familia Ingalls". (Captura de video)

Tanto Stan Ivar como Pamela Roylance coincidieron en que Landon, fallecido en 1991 a los 54 años, era un líder generoso y protector. La temporada 9 terminó siendo la última de la serie, aunque luego se produjeron tres películas para televisión que continuaban la historia.

Hoy, más de 40 años después, La familia Ingalls sigue siendo un clásico de la televisión familiar.

