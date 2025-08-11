Entretenimiento

“Shrek 5″ retrasa su fecha de estreno por segunda ocasión hasta 2027

La cinta estaba programada para estrenarse en diciembre de 2026

Por Marco Antonio González Aguilera

Shrek 5 retrasa de nuevo
Shrek 5 retrasa de nuevo su fecha de lanzamiento (Foto: YouTube/@Universal Pictures)

El regreso de Shrek a los cines tardará un poco más. Universal Pictures y DreamWorks Animation pospuesieron el estreno de Shrek 5 del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027, según informó Variety. Esta es la segunda vez que la cinta retrasa su lanzamiento, ya que originalmente estaba prevista para julio de 2026.

El estudio no dio a conocer las razones del cambio, aunque Universal tuvo un cúmulo de resultados taquilleros, estrenando películas animadas en verano, como las sagas Mi Villano Favorito junto a la entrañable banda de Minios, Cómo Entrenar a tu Dragón que recientemente saltó a la escena del live-action y Super Mario Bros una de las más exitosas de 2024.

Sherk con su nueva fecha, llegará a menos de una semana, después del debut de otra gran película animada: Spider-Man: Beyond the Spider-Verse de Sony.

Si "Shrek 5" no cambiaba
Si "Shrek 5" no cambiaba su fecha de lanzamiento habría tenido que competir contra "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (Sony Pictures)

Con la anterior fecha de estreno, programada para el mes de diciembre de 2026, Shrek 5 habría competido con grandes estrenos como Avengers: Doomsday de Disney y La Era de Hielo 6.

Como parte de la reprogramación en su calendario de estrenos, Universal adelantó el lanzamiento de una película sin título de Illumination al 16 de abril de 2027.

¿Qué se sabe de Shrek 5?

En Shrek 5 regresarán Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz en sus icónicos papeles de Shrek, Burro y Fiona, respectivamente. La gran novedad es la incorporación de Zendaya al elenco como la hija de Sherk. La dirección estará a cargo de Conrad Vernon y Walt Dohrn, veteranos de la franquicia.

Zendaya hará la voz de
Zendaya hará la voz de la hija de Shrek y Fiona (REUTERS/Daniel Cole)

En una entrevista para Variety, Murphy no solo comentó que regresará como “Burro” en la quinta cinta de la franquicia, además adelantó que firmó un contrato para interpretar al entrañable personaje en un spin-off que, incluirá únicamente a este personaje. Esta nueva aventura comenzará a grabarse en septiembre de este año.

A Murphy no le sorprende que Shrek vuelva incluso luego de que supuestamente la cuarta película, Shrek Para Siempre, sería la última.

Yo pensaba que era la última, ni hablar de que esta sea la definitiva. Esperarán otros años y seguro que volverá. Creo que harán Shreks una película para siempre porque funciona. A la gente le encanta”, explicó.

Eddie Murphy confirmó que habrá
Eddie Murphy confirmó que habrá una película spin-off de "Burro", el personaje de "Sherk". (Captura de video)

Sherk 5 marcará el regreso de estos personajes, un cuarto de siglo después del estreno de la primera entrega en 2001, la cual recaudó cerca de 500 millones de dólares a nivel mundial y se convirtió en la primera cinta ganadora del Óscar como “mejor película animada”.

El éxito fue tal, que a la primera película le siguieron Shrek 2 de 2004, Shrek Tercero de 2007, Shrek Para Siempre en 2010 y dos spin-off de El Gato con Botas.

En su quinta entrega, la saga Shrek contará con un equipo creativo de veteranos y nuevos reclutas.

Al frente de la dirección estarán dos experimentados de la franquicia: Walt Dohrn, quien ha sido guionista, artista y jefe de historia en entregas anteriores, además de dar voz a Rumpelstiltskin en Shrek para siempre y Conrad Vernon, director de Shrek 2 y Madagascar 2, y voz del entrañable Hombre de Jengibre (Gingy).

En la nueva película de
En la nueva película de "Shrek 5" se mezcla la experiencia con la frescura de nuevos talentos (Foto: YouTube/@Universal Pictures)

En la producción regresan Gina Shay, productora de la cuarta película y de la exitosa saga Trolls, y Chris Meledandri, fundador y CEO de Illumination, nominado al Óscar, recordado también en éxitos animados como Mi villano favorito, Minions, Super Mario Bros. La Película, Sing y La vida secreta de tus mascotas.

La película también contará con la codirección de Brad Ableson, responsable de Minions: Nace un villano y con experiencia en Los Simpson.

