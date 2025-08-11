La historia real detrás de “Té para tres”, la canción más íntima de Gustavo Cerati en el día que cumpliría 66 años

“Te vi que llorabas por él”, escribía Gustavo Cerati luego de ver el mundo de su madre derrumbarse. La familia tenía en sus manos el último resultado de los análisis que confirmarían que el padre, Juan José Cerati, tenía cáncer, enfermedad que años después lo llevaría a la muerte. Gustavo centró la letra en las profundas emociones que experimentó en ese momento. El cantante puso especial atención en la reacción de su madre, Lilian Clark. Hoy, 11 de agosto, Cerati cumpliría 66 años, y esa escena íntima —transformada en canción— aún resuena como uno de los gestos más honestos de su obra.

Lilian Clark, madre de Gustavo Cerati, contó en detalle el detrás de la letra durante el documental BIOS: vidas que marcaron la tuya, de National Geographic. “La canción tiene un significado sumamente especial, porque su padre estaba muy enfermo, con cáncer terminal. Pero él siempre tenía que saber todo porque era un hombre muy realista, al cual no se le podía decir otra cosa que la verdad. Y nosotros cumplimos con eso”.

La canción “Té para tres” de Gustavo Cerati nació tras el diagnóstico terminal de su padre (Captura de video)

Clark es descendiente de irlandeses y, como ella misma mencionó durante la entrevista, en su casa nunca faltó la infusión. Formaba parte de su cultura. “Estábamos tomando el té porque en casa nunca faltó el té, como buena heredera de irlandeses que soy. Ese tema nació en esta casa, tomando el té mi marido, Gustavo y yo“, dijo.

Clark contó que el padre de Gustavo “los quiso ver y él los miraba tranquilo porque era un hombre con mucho dominio de sí mismo. Estábamos los tres y yo no pude sostenerme, lógicamente. Por eso el ‘te vi que llorabas, te vi que llorabas por él’”.

Lilian Clark, madre de Cerati, relató la escena íntima que inspiró la letra del tema (Facebook)

En el formato MTV Unplugged de Soda Stereo, la interpretación de “Té para tres” se destacó tanto por extenderse más allá de cuatro minutos como por el memorable solo de guitarra de Gustavo Cerati, inspirado en “Cementerio Club” del legendario Luis Alberto “Flaco” Spinetta. Originalmente, la canción sorprendió al aparecer en 1990 con una duración inferior a tres minutos, algo inusual para un sencillo de la agrupación, convirtiéndose en una particularidad dentro del álbum.

El 3 de enero de 1992, Juan José Cerati murió. “Fue un golpe muy fuerte para Gustavo cuando murió su padre”, remarcó la madre del artista. Y sostuvo: “Para colmo, yo no me voy a olvidar nunca porque él escribió enseguida una canción. No había dormido en toda la noche e hizo la canción”.

Años después, un 4 de septiembre de 2014, Cerati murió producto de un paro cardiorrespiratorio, luego de pasar más de cuarto años en coma tras sufrir un ACV al finalizar un concierto en Caracas, Venezuela.

Hoy, Gustavo hubiera cumplido 66 años, y aunque ya pasó más de una década desde aquel día en el que la voz de uno de los artistas más talentosos de la historia argentina se apagó, su recuerdo sigue vivo a través de sus numerosas creaciones.

Gustavo Cerati falleció en 2014, pero su legado musical sigue vigente a 66 años de su nacimiento (AFP PHOTO)

Letra completa de Té para tres

Las tazas sobre el mantel

La lluvia derramada

Un poco de miel, un poco de miel

No basta

El eclipse no fue parcial

Y cegó nuestras miradas

Te vi que llorabas, te vi que llorabas

Por él

Té para tres

Un sorbo de distracción

Buscando descifrarnos

No hay nada mejor, no hay nada mejor

Que casa

Té para tres