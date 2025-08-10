Murió Lina Bina, influencer y actriz de cine para adultos: tenía 24 años

Lina Bina falleció en Florida a los 24 años. (Instagram/Lina Bina)

Lina Bina, conocida también como Miss John Dough, falleció a los 24 años, según confirmaron autoridades de Florida.

Aunque la causa de su muerte aún no ha sido revelada de manera oficial, la hermana de la famosa declaró al periódico The Sun que la creadora de OnlyFans murió a causa de complicaciones provocadas por un coágulo de sangre en el corazón y el cuello.

El deceso fue confirmado por la Oficina del Médico Forense del Condado de Polk, que indicó que la influencer murió el pasado martes 5 de agosto.

Las autoridades de Florida confirmaron que Lina Bina murió el 5 de agosto. (Instagram/Lina Bina)

Su partida se produce apenas días después de que, a través de sus redes sociales, la celebridad compartiera un mensaje que despertó las alarmas sobre su salud mental.

“Perdón por estar tan desaparecida, estoy pasando por muchas cosas ahora mismo”, escribió en su última publicación en X (antes Twitter) el 1 de agosto.

Con más de 200 mil seguidores combinados en Instagram y TikTok, Lina Bina había construido una sólida base de admiradores gracias a su presencia en plataformas de contenido exclusivo y redes sociales.

Sin embargo, detrás de la imagen pública, sus mensajes más recientes insinuaban que atravesaba un momento personal complicado.

Lina Bina publicó que estaba pasando por un mal momento días antes de morir. (X/Lina Bina)

Su familia y seres queridos expresaron su dolor en internet. Miguel Santiago, primo de la joven, compartió un emotivo video en TikTok para despedirla.

“Es tan trágico, tan increíble… mantengan a su familia cerca, porque no sabes cuándo será la última vez que hablarás con ellos”, dijo. Agradeció además las muestras de apoyo: “No puedo creer que se haya ido. Es una locura”.

Los seguidores de la actriz reaccionaron con conmoción a la noticia. “Esto realmente me rompió el corazón, era tan joven, tan hermosa. ¡Era perfecta tal como era, ojalá lo hubiera sabido! Era tan dulce”, escribió una usuaria en respuesta al video de Santiago.

Otro mensaje en la misma publicación añadía: “Lina también es mi prima por parte de mi padre. Toda la familia está destrozada ahora mismo. Rezo para que su mamá y su papá puedan superar esto”.

Familiares de Lina Bina compartieron su dolor en redes sociales. (Instagram/Lina Bina

En X, un usuario compartió la última publicación de la artista con un recordatorio: “Revisen cómo están sus seres queridos”.

La tragedia ha encendido nuevamente las alarmas sobre el bienestar mental en la industria para adultos, un sector en el que la presión mediática, el escrutinio público y la inestabilidad laboral pueden generar impactos profundos.

El fallecimiento de Lina Bina se suma a otra pérdida reciente en el mismo ámbito: la de la actriz porno Kylie Page, quien murió a finales de junio, a los 28 años, por una sobredosis en su residencia del condado de Los Ángeles.

Aunque las circunstancias que rodean la muerte de Lina Bina aún no se han esclarecido, familiares y amigos insisten en la importancia de la comunicación y el cuidado mutuo.

La muere de Lina Bina llegó unas semanas después del fallecimiento de su colega Kylie Page. (Instagram/therealkyliepagex)

En sus fotos y videos, la joven solía mostrarse sonriente y segura de sí misma, posando en escenarios que iban desde la intimidad de su hogar hasta lujosas locaciones junto a piscinas.

Las autoridades no han dado una fecha estimada para la publicación de los resultados oficiales de la autopsia ni han indicado si hay investigaciones adicionales en curso.