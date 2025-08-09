15 actores que se arrepintieron y odiaron sus propias películas

George Clooney, Halle Berry, Brad Pitt, Charlize Theron, Ryan Reynolds y Sandra Bullock son algunas de las estrellas de Hollywood que expresaron insatisfacción con películas que protagonizaron

En Hollywood, las películas exitosas suelen celebrarse con premios y elogios, pero también existen producciones que dejan a sus protagonistas con un sabor amargo. Distintos actores y actrices reconocidos expresaron abiertamente su descontento con algunos de los proyectos en los que participaron, mostrando una faceta poco común: la sinceridad brutal sobre trabajos que prefirieron olvidar.

Desde éxitos comerciales que recibieron duras críticas hasta fracasos que dañaron carreras, estas confesiones revelaron el lado menos glamoroso del cine.

The Independent recopiló las declaraciones de 15 estrellas que, en diferentes ocasiones, manifestaron su arrepentimiento o rechazo hacia películas que protagonizaron. En este listado destacan nombres de gran relevancia, quienes no dudaron en compartir su desagrado públicamente, ya sea por el guion, la dirección o el resultado final.

1. George Clooney – Batman y Robin (1997)

George Clooney culpó a Batman y Robin por casi destruir la franquicia y lo consideró un error en su carrera (REUTERS)

El actor asumió el papel de Batman en una de las entregas más criticadas del personaje. “Déjenme decirles que pensé que había destruido la franquicia hasta que alguien la recuperó años después y la cambió”, reconoció Clooney sobre una producción que describió como un traspié profesional. Afirmó que en su momento creyó que sería “un gran paso” en su carrera.

2. Halle Berry – Catwoman (2004)

Berry no solo aceptó en persona el Razzie a peor actriz, sino que aprovechó la ocasión para ironizar sobre el proyecto. “Mi representante me quiere tanto que me convence para que haga proyectos incluso cuando sabe que son una basura”, comentó en su discurso.

En una entrevista con Jimmy Kimmel, confesó: “El éxito que haya tenido o no, de alguna manera parecía que era culpa mía. Pero en realidad no lo fue”.

3. Ben Affleck – Daredevil (2003)

Ben Affleck reconoció que Daredevil “no funcionó para nada” y expresó su frustración con el resultado final (REUTERS)

Sobre su participación en esta adaptación de cómic, Affleck fue directo: “Daredevil no funcionó para nada”, declaró a Entertainment Weekly en 2007. El actor admitió que, si buscara volverse viral, “sería menos educado” al describir la experiencia.

4. Bill Murray – Garfield: La película (2004)

Murray aceptó dar voz al personaje animado creyendo que el guion era obra del aclamado Joel Coen. En realidad, se trataba de Joel Cohen, guionista de bajo perfil. “Estaba exhausto, empapado en sudor, y las líneas empeoraban cada vez más”, relató a GQ. Luego, tras ver la cinta completa, se preguntó: “¿En qué demonios estaba pensando Coen?”, hasta que comprendió el error.

5. Ryan Reynolds – Linterna Verde (2011)

Reynolds jamás terminó de ver la película. “Fue un desastre”, aseguró en varias entrevistas. En Deadpool (2016), su personaje ironiza sobre el papel disparándose a sí mismo por haber aceptado participar en Linterna Verde.

6. Brad Pitt – The Devil<i>’</i>s Own (1997)

Brad Pitt definió la película como la más irresponsable que había visto en su vida (REUTERS)

En diálogo con Newsweek, Pitt se refirió a The Devil’s Own como “un desastre” y “la película más irresponsable, si es que se le puede llamar así, que he visto en mi vida”. La cinta, dirigida por Alan J. Pakula, figura entre los trabajos más cuestionados de su filmografía.

7. Channing Tatum – GI Joe: El origen de Cobra (2009)

En una entrevista, el actor no dejó lugar a dudas: “Para ser sincero, odio esa película”. Explicó que fue forzado a protagonizarla y que el guion “no era nada bueno”. También confesó: "Me obligaron a hacerla. No quería arruinar algo que había amado desde niño participando en una versión que sabía que sería mala”.

8. Jessica Alba – Los Cuatro Fantásticos (2005)

Jessica Alba aseguró que odiaba Los Cuatro Fantásticos y que estuvo a punto de abandonar la actuación tras esa experiencia (REUTERS)

La actriz reveló a Elle que estuvo cerca de abandonar la actuación tras participar en esta película. “Lo odié. De verdad que lo odié”, afirmó. Recordó además una indicación del director durante una escena dramática: “‘Parece demasiado real. Parece demasiado doloroso. ¿Se puede ser más bonita cuando se llora? Llora bonita, Jessica’”.

9. Viola Davis – The Help (2011)

A pesar de haber sido nominada al Oscar por su papel en The Help, Davis expresó su decepción en una entrevista con The New York Times: “¿Alguna vez he interpretado papeles de los que me haya arrepentido? Sí, y The Help está en esa lista”. Según la actriz, el film no profundizó en la experiencia real de las mujeres negras en los años 60.

10. Charlize Theron – Reindeer Games (2000)

Charlize Theron aceptó protagonizar el film solo por trabajar con el director John Frankenheimer (REUTERS)

Theron declaró a Esquire que "Reindeer Games fue una película muy mala”, aunque aceptó participar para trabajar con el director John Frankenheimer. “No me mentía, por eso lo hice”, agregó.

11. Jennifer Lawrence –<i> </i>Pasajeros (2016)

Lawrence confesó a The New York Times que durante el rodaje llegó a pensar: “Oh, no, ustedes están aquí porque yo estoy aquí, y yo estoy aquí porque ustedes están aquí. Esperen, ¿quién decidió que esta era una buena película?”. Añadió que Adele le advirtió que no aceptara el proyecto, diciéndole: “Siento que las películas del espacio son las nuevas películas de vampiros”.

12. Robert Pattinson – Crepúsculo (2008)

Robert Pattinson afirmó nunca sentirse cómodo interpretando a Edward Cullen en Crepúsculo (REUTERS)

Incluso antes del estreno de la última entrega, Pattinson ya expresaba incomodidad con su rol de Edward Cullen. En declaraciones citadas por The Independent, afirmó: “Es raro representar algo que no te gusta especialmente”. Más tarde, sostuvo que habría detestado la saga “sin pensarlo dos veces” si no hubiera actuado en ella.

13. Sandra Bullock – Speed 2: Cruise Control (1997)

Durante una entrevista con TooFab, Bullock indicó que sigue sintiéndose avergonzada por ese film. “No tiene sentido. Un barco lento. Lentamente yendo hacia una isla”, comentó. Y concluyó: “Eso es algo que desearía no haber hecho y no vino ningún fan, que yo sepa”.

14. Megan Fox – Transformers (2007)

Megan Fox criticó Transformers por centrarse en lo visual más que en las actuaciones y comparó al director Michael Bay con un dictador (REUTERS)

Fox fue crítica con la película y con el director Michael Bay. “La gente sabe muy bien que esta no es una película sobre actuación”, afirmó a Entertainment Weekly. Anteriormente, lo comparó con Hitler en los rodajes, un comentario por el que luego se disculpó, atribuyéndolo a “ira justificada”.

15. Oscar Isaac – X-Men: Apocalipsis (2016)

Aunque evitó descalificar abiertamente la película, Isaac describió la experiencia como “insoportable” en una conversación con The New York Times. Relató: “Tengo todas estas prótesis. Tengo un traje puesto. No puedo moverme. No veo a nadie. A todos estos actores con los que quería trabajar, ni siquiera puedo verlos”.