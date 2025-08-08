La libertad artística en la infancia que convirtió a Seth MacFarlane en el genio detrás de “Family Guy”

La infancia sin censura de Seth MacFarlane forjó su estilo irreverente y creativo en la animación (REUTERS/Mario Anzuoni)

Seth MacFarlane, creador de Family Guy y American Dad: Un agente de familia, repasó en una reciente entrevista con Team Coco aspectos poco conocidos de su vida, su relación con la música y la animación, además de su visión respecto al papel transformador de Hollywood.

De sus primeros años en Kent, Connecticut, a su consolidación como una de las voces más influyentes en la televisión animada, MacFarlane abordó anécdotas familiares, reflexionó sobre creatividad y compartió la importancia que otorga a la filantropía y el optimismo en el entretenimiento.

Durante la conversación con Team Coco, MacFarlane explicó cómo su entorno y educación familiar en Kent influyeron en su humor y sensibilidad artística. Desde pequeño, disfrutó de absoluta libertad creativa en su hogar, lo que le permitió explorar la sátira y el humor sin límites.

“Mi familia era muy poco censurada en muchos sentidos”, contó, atribuyendo a la apertura de sus padres hacia la música y el humor un papel clave en su desarrollo.

Una formación multidisciplinaria

MacFarlane atribuye a su familia y a la libertad creativa su éxito en la televisión animada (YouTube: Team Coco)

Su paso por la Rhode Island School of Design (RISD) resultó determinante. Allí perfeccionó técnicas de animación, probó el stand-up y se inmiscuyó en el mundo de los musicales, hallando influencias que conformaron personajes y estilos propios

“Stewie es esencialmente Rex Harrison como Henry Higgins”, explicó, haciendo referencia a la inspiración que halló en los musicales clásicos y en personas que conoció en la universidad. La diversidad creativa en RISD, desde cortometrajes hasta colaboraciones interdisciplinarias, le ayudó a encontrar una voz artística singular.

El salto profesional sucedió cuando un cortometraje suyo, antecesor de Family Guy, atrajo a Hanna-Barbera. Premiado por el estudio, se mudó a Los Ángeles y trabajó en producciones como Johnny Bravo y Dexter’s Laboratory.

Allí surgió la oportunidad de presentar un piloto a Fox, que animó casi solo. “Me dieron un presupuesto muy reducido y pasé seis meses animando el piloto en mi apartamento”, recordó MacFarlane. Así, con veinticuatro años, lideró un equipo de guionistas de mayor experiencia, apoyado en los valores aprendidos: “Defiende lo que quieres, pero sin ser un imbécil”.

Producción de animación y pasión musical

El creador de Family Guy destaca la influencia de la música y la filantropía en su carrera (Star Plus)

Producir Family Guy y American Dad: Un agente de familia implicó aprendizaje constante. MacFarlane explicó que la animación supone una coordinación precisa entre guion, storyboard, voces y animación final, extendiéndose unos diez meses por episodio. La música, otra de sus pasiones, siempre fue esencial en sus proyectos.

Tras la muerte de Frank Sinatra Jr., la familia Sinatra le permitió acceder a miles de arreglos inéditos de Frank Sinatra. “Fue como descubrir gemas desconocidas”, mencionó MacFarlane, quien reunió a su orquesta habitual y grabó en los estudios de Fox, cautivado por escuchar piezas familiares y, a la vez, inéditas.

MacFarlane siempre defendió la importancia de la música en vivo dentro de las series animadas y en sus giras. Trabajar con una orquesta de ochenta o noventa músicos semanalmente no es común en la industria, pero sostiene que es fundamental para el resultado final. Esa práctica aporta autenticidad y calidad insustituibles en la producción audiovisual.

Filantropía, optimismo y el rol de Hollywood

El creador de Ted resalta el valor de los mentores y la influencia de figuras como Albert Brooks y Ann Druyan (REUTERS)

Fuera de la animación y la música, incursionó en el cine con proyectos como Ted y The Orville. El éxito de Ted le permitió experimentar en géneros como la comedia western y asumir roles de director y actor. Durante este proceso recibió el apoyo y consejo de Albert Brooks: “Albert fue increíblemente generoso con su tiempo y consejos”, destacó MacFarlane, quien valora la presencia de mentores claves en momentos de cambio profesional.

Durante la entrevista, recordó también la influencia de sus padres y de Ann Druyan, viuda de Carl Sagan y guionista de Cosmos. Considera a Druyan una mentora y referente intelectual: “Ann es una verdadera genio, alguien que ve el mundo de una manera extraordinaria”, detalló, valorando el consejo de personas sabias y humildes en la toma de decisiones.

Respecto a Hollywood, lamentó la predominancia de historias distópicas y pesimistas y reivindicó la necesidad de recuperar relatos que aporten esperanza y modelos a seguir. Para MacFarlane, el mayor aporte de la industria es inspirar optimismo y mostrar caminos posibles hacia un futuro mejor, reafirmando su apuesta por un entretenimiento que aliente el crecimiento y la visión positiva.