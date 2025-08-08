Entretenimiento

Hernán Cattáneo reveló cuáles son sus 10 discos favoritos

El DJ y productor argentino, referente mundial del progressive house, compartió una lista que recorre clásicos del rock, el pop y la música electrónica, con nombres como Pink Floyd, The Beatles y Charly García

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
Hernán Cattáneo reveló su lista
Hernán Cattáneo reveló su lista de los 10 discos favoritos, con clásicos del rock, pop y electrónica (Primavera Sound)

Durante una colaboración con Brunch Electronic Ibiza, el emblemático ciclo europeo dedicado a la música electrónica, Hernán Cattáneo reveló su lista de los 10 álbumes favoritos de todos los tiempos. Reconocido internacionalmente como uno de los grandes referentes del progressive house, el DJ y productor argentino compartió así sus preferencias musicales.

Me pidieron la tarea imposible de hacer una lista de 10 álbumes favoritos, podría haber hecho un top 100 y ¡aun así me quedaba corto! ¡Viva la música!”, escribió el artista a través de su cuenta de Instagram y compartió una lista que refleja sus gustos.

Entre los elegidos por Cattáneo figuran obras claves que abarcan desde el rock progresivo hasta el house. Asimismo, pasa por la electrónica y el pop. Se destacan álbumes fundamentales como The Dark Side Of The Moon de Pink Floyd, considerado una obra maestra del género, así como el influyente trabajo de Frankie Knuckles en el house. Nombres esenciales en la historia de la música y la cultura pop como The Beatles, Depeche Mode y Michael Jackson también integran su selección.

Cattáneo destacó la influencia de
Cattáneo destacó la influencia de Pink Floyd y Alan Parsons en su formación musical y su aprecio por el progresivo (Instagram)

En una entrevista con Rolling Stone, Cattáneo señaló que The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, fue el disco que escuchó por primera vez, “sin ninguna intención, a los siete, luego de que mis hermanas mayores sintieran que ya había sido suficiente por ese día de ‘hola don Pepito, hola don José’”, expresó. Al mismo tiempo aseguró que “si tuviera que elegir solo un disco para escuchar hasta el final de mis días, sería ese”.

Pink Floyd: Money - The Dark Side Of The Moon

En consonancia, Cattáneo indicó que “la influencia de Pink Floyd, Alan Parsons y la conexión con los Beatles a través de George Martin ampliaron mi perspectiva musical. Aprender sobre la arquitectura musical en canciones como A Day in the Life de los Beatles me hizo apreciar aún más el progresivo”.

En respuesta a la solicitud de sus seguidores, el DJ añadió dos menciones especiales a la selección original a través de los comentarios en la misma publicación: el clásico homónimo de The Doors, editado en 1967, y Clics modernos de Charly García, considerado uno de los trabajos más relevantes del rock argentino y la única presencia nacional en sus preferencias.

El DJ argentino incluyó álbumes
El DJ argentino incluyó álbumes de Pink Floyd, The Beatles, Charly García y Frankie Knuckles en su selección (Instagram)

Los 10 discos elegidos por Hernán Cattáneo:

Pink Floyd – The Dark Side of the Moon (1973)

The Dark Side of the
The Dark Side of the Moon de Pink Floyd es el disco más significativo para Hernán Cattáneo (Wikipedia)

The Beatles – White Album (1968)

White Album es el décimo
White Album es el décimo álbum de estudio de The Beatles (Wikipedia)

The Cure – Seventeen Seconds (1980)

Seventeen Seconds de The Cure
Seventeen Seconds de The Cure se lanzó en abril de 1980 (Wikipedia)

Depeche Mode – Music for the Masses (1987)

Music for the Masses es
Music for the Masses es el sexto álbum de Depeche Mode (Wikipedia)

Giorgio Moroder – From Here to Eternity (1977)

From Here to Eternity es
From Here to Eternity es un álbum de estudio de 1977 del productor italiano Giorgio Moroder. Alcanzó el puesto número 130 en la lista Billboard 200 (WIkipedia)

The Alan Parsons Project – I Robot (1977)

I Robot se trata de
I Robot se trata de un álbum conceptual, inspirado en el conjunto de relatos cortos Yo, Robot del escritor ruso-estadounidense Isaac Asimov (Wikipedia)

Michael Jackson – Off the Wall (1979)

Con alrededor de 20 millones
Con alrededor de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo, Off the Wall es uno de los 100 discos más vendidos de la historia (Wikipedia)

The KLF – Chill Out (1990)

Chill Out es el álbum
Chill Out es el álbum de estudio debut del grupo británico de música electrónica KLF (Wikipedia)

New Order – Brotherhood (1986)

Brotherhood contiene una mezcla de
Brotherhood contiene una mezcla de estilos electrónicos, post-punk, distribuido entre los dos lados del disco (Wikipedia)

Frankie Knuckles – Beyond the Mix (1991)

El álbum debut de Frankie
El álbum debut de Frankie Knuckles, Beyond the Mix, se lanzó el 6 de agosto de 1991 a través de Virgin Records America (Wikipedia)

Sobre Hernán Cattáneo

Hernán Cattaneo nació en el barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires en 1965. Hipnotizado por la música desde su infancia, supo convertirla en su profesión, sello y destino. Su vocación comenzó a los once años, según precisó a Rolling Stone.

“Yo vivía en un edificio en Caballito y tenía unos vecinos que eran muy amigos y que su familia eran también muy audiófilos, el padre y los hermanos, y en su casa se escuchaba otro tipo de música, mucho más sofisticada, mucho jazz y cosas raras para mí, por lo menos en ese momento”, narró.

Cattáneo comenzó su pasión por
Cattáneo comenzó su pasión por la música en la infancia, influenciado por su entorno familiar y amistades (Instagram)

Y detalló: “Nosotros teníamos un Winco, pero ellos tenían un equipo más grosso. Entonces, con mi amigo Pablo fue que empezamos a pasar música juntos. Primero hacíamos fiestas en casas, tipo asaltos, porque era la única forma que teníamos de poner música, porque obviamente nadie nos iba a contratar”.

El DJ sostuvo que “desde los 12 ya compraba mis discos. A mí mamá y a todo el mundo les decía que si me tenían que regalar algo, me regalasen vinilos. Y sí, ahí empecé a comprar discos para pasar”.

Como menciona en su sitio web oficial, actualmente es el DJ más importante de Argentina y es reconocido mundialmente por sus fans y colegas artistas.

Temas Relacionados

Hernán CattáneoProgressive housePink FloydThe BeatlesBrunch Electronic IbizaBuenos AiresCaballitoMúsica electrónicaRolling StoneCharly GarcíaNewsroom BUE

Últimas Noticias

El ‘Stan’ original del video de Eminem hace declaraciones sobre cómo era el cantante hace 25 años

Devon Sawa se mostró asombrado por la relevancia de ‘Stan’ incluso más de 20 años de su grabación, incluso el título fue elegido para entrar a los diccionarios lo cual es bastante raro, dijo.

El ‘Stan’ original del video

Robert Pattinson vuelve como Batman: la secuela ya tiene fecha de rodaje y estreno

El actor británico encarna nuevamente al Caballero Oscuro en una secuela marcada por cambios de fecha y expectativas crecientes. El estudio promete una visión renovada y personajes más complejos

Robert Pattinson vuelve como Batman:

La precuela de ‘Outlander’: cuándo se estrena en Latinoamérica la serie sobre los padres de Jamie y Claire

Dos historias de amor, viajes en el tiempo y drama de época. Así es la nueva miniserie del universo Outlander que llega a streaming

La precuela de ‘Outlander’: cuándo

Julian Casablancas sobre su trabajo en The Strokes: “Tocas tanto las mismas canciones que terminas hartándote de ellas”

En una entrevista reciente, el cantante dijo que el cambio constante y estar fuera de la zona de confort son clave para alguien que desea seguir creando

Julian Casablancas sobre su trabajo

La historia detrás de Shawn Mendes: raíces familiares, romances famosos y el consejo clave de Ed Sheeran

Desde su infancia en Canadá hasta su relación con Camila Cabello, el artista, que cumple 27 años, ha construido una carrera marcada por la autenticidad, la cercanía familiar y momentos inolvidables en la música pop

La historia detrás de Shawn
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diputados: la oposición tiene asegurada

Diputados: la oposición tiene asegurada la mayoría de la comisión para los proyectos de los gobernadores

Dos grandes fusiones en la industria automotriz global podrían traer nuevos modelos a la Argentina

¿Un caballo que resolvía operaciones matemáticas? El caso que desafió a la ciencia en el siglo XX

Competencia de monedas: cómo funcionarán los cheques electrónicos en dólares que aprobó el BCRA

Accidente fatal en Once: un colectivo atropelló y mató a un ciclista de 28 años

INFOBAE AMÉRICA
La historia detrás del imbatible

La historia detrás del imbatible récord que Jonathan Edwards mantiene vigente después de 30 años

Donald Trump encabezó la firma de un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán

Imet y Kharga, dos ciudades perdidas en Egipto que podrían reescribir lo conocido sobre esta antigua civilización

No tiene pulmones ni branquias: el animal que no necesita oxígeno para vivir

Volodímir Zelensky exigió participar en las negociaciones entre Donald Trump y Vladímir Putin sobre el fin de la guerra

TELESHOW
La nueva vida de la

La nueva vida de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía, entre su flamante mansión y el regreso de Rufina Cabré

Julieta Prandi habló luego del juicio contra su ex: “Lloré desde las tripas después de años de tanto dolor”

Las postales de Cande Vetrano junto a Andrés Gil y su hijo en Nueva York: “Cerrando los 33 años”

Julieta Prandi se descompensó al finalizar la última audiencia del juicio a su exmarido por violación

Ana Paula Dutil, la ex de Emanuel Ortega, respaldó a Julieta Prandi en medio del juicio: “Somos familia”