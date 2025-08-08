Hernán Cattáneo reveló cuáles son sus 10 discos favoritos

Hernán Cattáneo reveló su lista de los 10 discos favoritos, con clásicos del rock, pop y electrónica (Primavera Sound)

Durante una colaboración con Brunch Electronic Ibiza, el emblemático ciclo europeo dedicado a la música electrónica, Hernán Cattáneo reveló su lista de los 10 álbumes favoritos de todos los tiempos. Reconocido internacionalmente como uno de los grandes referentes del progressive house, el DJ y productor argentino compartió así sus preferencias musicales.

“Me pidieron la tarea imposible de hacer una lista de 10 álbumes favoritos, podría haber hecho un top 100 y ¡aun así me quedaba corto! ¡Viva la música!”, escribió el artista a través de su cuenta de Instagram y compartió una lista que refleja sus gustos.

Entre los elegidos por Cattáneo figuran obras claves que abarcan desde el rock progresivo hasta el house. Asimismo, pasa por la electrónica y el pop. Se destacan álbumes fundamentales como The Dark Side Of The Moon de Pink Floyd, considerado una obra maestra del género, así como el influyente trabajo de Frankie Knuckles en el house. Nombres esenciales en la historia de la música y la cultura pop como The Beatles, Depeche Mode y Michael Jackson también integran su selección.

Cattáneo destacó la influencia de Pink Floyd y Alan Parsons en su formación musical y su aprecio por el progresivo (Instagram)

En una entrevista con Rolling Stone, Cattáneo señaló que The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, fue el disco que escuchó por primera vez, “sin ninguna intención, a los siete, luego de que mis hermanas mayores sintieran que ya había sido suficiente por ese día de ‘hola don Pepito, hola don José’”, expresó. Al mismo tiempo aseguró que “si tuviera que elegir solo un disco para escuchar hasta el final de mis días, sería ese”.

Pink Floyd: Money - The Dark Side Of The Moon

En consonancia, Cattáneo indicó que “la influencia de Pink Floyd, Alan Parsons y la conexión con los Beatles a través de George Martin ampliaron mi perspectiva musical. Aprender sobre la arquitectura musical en canciones como A Day in the Life de los Beatles me hizo apreciar aún más el progresivo”.

En respuesta a la solicitud de sus seguidores, el DJ añadió dos menciones especiales a la selección original a través de los comentarios en la misma publicación: el clásico homónimo de The Doors, editado en 1967, y Clics modernos de Charly García, considerado uno de los trabajos más relevantes del rock argentino y la única presencia nacional en sus preferencias.

El DJ argentino incluyó álbumes de Pink Floyd, The Beatles, Charly García y Frankie Knuckles en su selección (Instagram)

Los 10 discos elegidos por Hernán Cattáneo:

Pink Floyd – The Dark Side of the Moon (1973)

The Dark Side of the Moon de Pink Floyd es el disco más significativo para Hernán Cattáneo (Wikipedia)

The Beatles – White Album (1968)

White Album es el décimo álbum de estudio de The Beatles (Wikipedia)

The Cure – Seventeen Seconds (1980)

Seventeen Seconds de The Cure se lanzó en abril de 1980 (Wikipedia)

Depeche Mode – Music for the Masses (1987)

Music for the Masses es el sexto álbum de Depeche Mode (Wikipedia)

Giorgio Moroder – From Here to Eternity (1977)

From Here to Eternity es un álbum de estudio de 1977 del productor italiano Giorgio Moroder. Alcanzó el puesto número 130 en la lista Billboard 200 (WIkipedia)

The Alan Parsons Project – I Robot (1977)

I Robot se trata de un álbum conceptual, inspirado en el conjunto de relatos cortos Yo, Robot del escritor ruso-estadounidense Isaac Asimov (Wikipedia)

Michael Jackson – Off the Wall (1979)

Con alrededor de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo, Off the Wall es uno de los 100 discos más vendidos de la historia (Wikipedia)

The KLF – Chill Out (1990)

Chill Out es el álbum de estudio debut del grupo británico de música electrónica KLF (Wikipedia)

New Order – Brotherhood (1986)

Brotherhood contiene una mezcla de estilos electrónicos, post-punk, distribuido entre los dos lados del disco (Wikipedia)

Frankie Knuckles – Beyond the Mix (1991)

El álbum debut de Frankie Knuckles, Beyond the Mix, se lanzó el 6 de agosto de 1991 a través de Virgin Records America (Wikipedia)

Sobre Hernán Cattáneo

Hernán Cattaneo nació en el barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires en 1965. Hipnotizado por la música desde su infancia, supo convertirla en su profesión, sello y destino. Su vocación comenzó a los once años, según precisó a Rolling Stone.

“Yo vivía en un edificio en Caballito y tenía unos vecinos que eran muy amigos y que su familia eran también muy audiófilos, el padre y los hermanos, y en su casa se escuchaba otro tipo de música, mucho más sofisticada, mucho jazz y cosas raras para mí, por lo menos en ese momento”, narró.

Cattáneo comenzó su pasión por la música en la infancia, influenciado por su entorno familiar y amistades (Instagram)

Y detalló: “Nosotros teníamos un Winco, pero ellos tenían un equipo más grosso. Entonces, con mi amigo Pablo fue que empezamos a pasar música juntos. Primero hacíamos fiestas en casas, tipo asaltos, porque era la única forma que teníamos de poner música, porque obviamente nadie nos iba a contratar”.

El DJ sostuvo que “desde los 12 ya compraba mis discos. A mí mamá y a todo el mundo les decía que si me tenían que regalar algo, me regalasen vinilos. Y sí, ahí empecé a comprar discos para pasar”.

Como menciona en su sitio web oficial, actualmente es el DJ más importante de Argentina y es reconocido mundialmente por sus fans y colegas artistas.