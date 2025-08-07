Entretenimiento

¿Dave Franco interpretará a Luigi Mangione? Esto dijo el artista

Aunque no hay proyecto confirmado, el actor no descarta interpretar a al asesino del CEO de UnitedHealthcare en una futura cinta

Por Virginia García

Dave Franco afirmó que sus fans le han pedido que interpreta a Luigi Mangione en una película. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. Curtis Means/Pool via REUTERS)

Aunque aún no hay una propuesta formal sobre la mesa, Dave Franco no cierra la puerta a interpretar a Luigi Mangione en una posible película biográfica.

Así lo dejó entrever el martes por la noche durante su aparición en el programa Watch What Happens Live, donde fue consultado directamente por un fan sobre su interés en asumir el rol del presunto asesino de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare.

“¿Cómo responder a eso? Bueno, digamos que nadie se ha acercado a mí aún. Pero esto es algo de lo que más personas en mi vida me han hablado. Más que cualquier otra cosa que haya hecho jamás”, respondió el actor entre risas.

Dave Franco aseguró que las personas constantemente le preguntan si interpretará a Luigi Mangione en una biopic. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Dave Franco, conocido por su trabajo en cintas como Now You See Me, Neighbors y Regretting You, admitió que nunca había recibido tantos mensajes de texto como los que comenzaron a llegarle cuando surgieron comparaciones entre él y Mangione. “Quien tenga mi número me ha escrito sobre esto”, bromeó.

La reacción de los fans ha sido inmediata desde que Luigi Mangione fue identificado como el principal sospechoso del asesinato del CEO Brian Thompson en diciembre de 2024.

El caso, que ha sido ampliamente cubierto por los medios, se convirtió rápidamente en objeto de interés cultural. En pocos meses, ya se ha adaptado a múltiples formatos: desde documentales, incluido uno producido por Alex Gibney, hasta una obra musical titulada Luigi: The Musical.

El musical satírico, que causó revuelo por retratar con humor negro la estadía de Mangione en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn —donde también estuvieron detenidos figuras como Sean “Diddy” Combs y Sam Bankman-Fried—, ha sido parte del fenómeno mediático que rodea al caso.

Un musical sobre la estancia de Luigi Mangione en la cárcel causó revuelo. (Crédito: Instagram / @luigithemusical)

La coincidencia de estos tres nombres en la misma instalación penitenciaria ha servido como inspiración para múltiples interpretaciones artísticas.

A pesar de lo delicado del asunto, la posibilidad de una película biográfica no suena descabellada. El perfil mediático de Luigi Mangione, sumado a los elementos dramáticos y controvertidos de su historia, ofrece el tipo de narrativa que Hollywood no suele dejar pasar.

Y con la presión de los fans, Dave Franco se encuentra en el centro de una conversación que, por ahora, se mantiene en el terreno de la especulación.

Durante el Festival de Cine de Sundance a inicios de este año, el propio Franco declaró a The Hollywood Reporter que el volumen de atención que ha recibido por su parecido con Mangione ha sido inédito en su carrera.

Dave Franco está sorprendido con la atención mediática por su parecido a Luigi Mangione. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. Steven Hirsch/New York Post vía AP)

Su esposa y coprotagonista en Together, Alison Brie, confirmó entonces que no existían ofertas oficiales. “No, no hay propuestas formales”, subrayó él.

Sin embargo, cuando se le preguntó nuevamente si estaría dispuesto a asumir el papel, su respuesta fue cautelosa pero abierta: “Digamos que estoy dispuesto… si son las personas adecuadas. Dejémoslo ahí”.

Esa declaración, lejos de cerrar la puerta, parece haber encendido aún más el entusiasmo entre los seguidores que ya imaginan a Franco en el papel de Mangione, un personaje que mezcla misterio, controversia y un extraño carisma que ha fascinado tanto a la prensa como al público.

Dave Franco no descarta interpretar a Luigi Mangione. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por ahora, no hay confirmación de que un proyecto de este tipo esté en desarrollo para llegar a la gran pantalla.

