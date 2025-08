La sorprendente historia de la obra perdida que apareció en el set de “Stuart Little”

La pintura “Mujer dormida con jarrón negro” de Robert Berény reapareció tras décadas desaparecida en el set de “Stuart Little” (foto: Columbia Pictures/IMDb)

En el universo de las historias cinematográficas, pocas veces una película infantil salta a los titulares por un hallazgo relacionado con la historia del arte. Sin embargo, “Stuart Little”, estrenada en 1999 y reconocida principalmente por las aventuras de un pequeño ratón, se convirtió en el escenario inesperado para la reaparición de una obra artística que se creyó perdida durante más de siete décadas.

Un historiador de arte reconoció el cuadro mientras veía la película con su hija (foto: Columbia Pictures/IMDb)

Descubrimiento de la obra perdida en el set

La trama de “Stuart Little” se desarrolla en Nueva York, donde el ratón protagonista es adoptado por una familia interpretada por Geena Davis y Hugh Laurie. Años después del estreno de la película, el largometraje adquirió relevancia fuera del ámbito cinematográfico debido a un descubrimiento realizado por el historiador de arte Gergely Barki. Mientras veía la película junto a su hija en 2009, el investigador de la Galería Nacional Húngara en Budapest identificó en una de las escenas del salón familiar un cuadro que reconoció de inmediato: “Mujer dormida con jarrón negro”, del pintor Robert Berény.

La revelación resultó sorprendente para Barki, conocedor de la historia de esta y otras obras desaparecidas. La pintura había permanecido fuera de los registros públicos desde 1928 y se asumía destruida en la Segunda Guerra Mundial. El hallazgo, surgido por azar durante una actividad familiar cotidiana, marcó un hito tanto para la historia del arte húngaro como para la intersección entre arte y cine. “No podía creer lo que veían mis ojos cuando vi la obra maestra perdida de Bereny en la pared detrás de Hugh Laurie”, declaró tiempo después en una entrevista a AFP.

El reconocimiento de la pintura por parte del historiador desencadenó una investigación sobre cómo una obra considerada desaparecida había llegado a formar parte de la escenografía de una película para niños. No obstante, ya habían pasado diez años desde el estreno de la película, aunque eso no le impidió mandar decenas de mails al estudio.

La obra de Berény estuvo extraviada durante más de 70 años, considerada perdida durante la segunda guerra mundial (foto: Wikipedia)

El contexto de la obra “Mujer dormida con jarrón negro”

La pintura “Mujer dormida con jarrón negro” se convirtió en el centro de atención tras el hallazgo de Gergely Barki, pero su relevancia va mucho más allá del episodio ocurrido durante la proyección de “Stuart Little”. Creada entre los años 1927 y 1928, la obra es un óleo de dimensiones considerables —64 x 87 centímetros— y pertenece al reconocido artista húngaro Robert Berény. Berény nació en 1887 y desarrolló una carrera marcada por la innovación dentro del expresionismo en Europa Central.

El cuadro representa el estilo distintivo de Berény, caracterizado por el uso expresivo del color y las formas, atributos que contribuyeron a consolidar su figura dentro del panorama artístico húngaro e internacional. El artista formó parte del grupo denominado Los Ocho, cuyos integrantes desempeñaron un papel esencial en la introducción del expresionismo en Hungría durante las primeras décadas del siglo XX. Esa corriente artística, asociada a la intensidad emocional y a una interpretación subjetiva de la realidad, encuentra en esta obra un claro exponente de la técnica y sensibilidad de su autor.

Pese a lo llamativo de su estilo y a la relevancia del artista, la obra permaneció durante décadas fuera del radar de museos, expertos y coleccionistas. Se supo de su existencia solo por vestigios fotográficos y algunos documentos escritos previos a 1928, año en el cual se perdió su rastro en el ámbito público. La pista sobre su paradero se desvaneció por completo tras la destrucción del taller de Berény durante la Segunda Guerra Mundial, hecho que llevó a pensar que la pintura había sido destruida o extraviada de forma definitiva

A la izquierda, el óleo original; en la derecha, su aparición como decoración de la sala principal de la casa Little (foto: Composición fotográfica)

Cómo llegó el cuadro al set de la película

Tras décadas desaparecida, la pintura terminó en una tienda de segunda mano en La Jolla, California, lejos de su país de origen y de cualquier entorno museístico. Fue en ese lugar donde una ayudante de decoración, encargada de seleccionar elementos para el rodaje de la película infantil, adquirió la obra por un monto sorprendentemente bajo: apenas 500 dólares.

La elección del cuadro por parte del equipo de decoración no respondió a un conocimiento previo sobre su valor o su historia, sino a motivos puramente estéticos. El equipo consideró que el estilo glamuroso y la presencia de la obra se ajustaban perfectamente al ambiente que buscaban crear en el salón de los protagonistas de la familia Little. Así, la pintura fue incluida en la escenografía, colgada discretamente entre otros objetos, para dotar de personalidad y sofisticación al hogar ficticio en la trama de la película.

No existen registros o datos que precisen el paso de la obra por otras manos desde su desaparición en Europa en 1928 hasta su llegada a Estados Unidos. Algunos expertos han sugerido la posibilidad de que la obra se vendiese aquel mismo año en una exposición, quizás adquirida por una persona de origen judío que, ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial, habría escapado trasladando consigo bienes personales y artísticos.

Aunque carece de pruebas, esta hipótesis es una de las explicaciones contempladas para entender el recorrido transatlántico y la posterior aparición del cuadro en un contexto tan inusual.

Escena de la película adonde se puede ver nuevamente el cuadro. El óleo fue adquirido por 500 dólares en una tienda de segunda mano para decorar la casa de la familia Little (foto: Columbia Pictures/IMDb)

El destino final de la obra tras su reaparición

El redescubrimiento de la pintura no solo permitió que la obra regresara al foco de atención internacional, sino que también marcó el inicio de una nueva etapa para la pintura. Una vez confirmada su autenticidad, la pieza fue retirada del anonimato cinematográfico para ocupar su sitio en el circuito artístico profesional.

Poco después de su identificación, la obra fue trasladada a la galería Virág Judit en Budapest, una de las más reconocidas en el ámbito del arte húngaro. En este espacio, la pintura fue no solo puesta en exhibición pública, sino también subastada, generando un interés particular entre coleccionistas y especialistas. La venta se realizó el 13 de diciembre en 2014, con éxito: un comprador privado, cuya identidad no trascendió, se hizo con la pieza. El importe final de la transacción terminó alcanzando los 130.000 dólares.