Liam Neeson reveló el tipo de actores con los que no trabajaría jamás

Liam Neeson tiene una condición para sus compañeros de rodaje. (Vianney Le Caer/Invision/AP)

Liam Neeson regresó a la pantalla grande con The Naked Gun, una nueva versión de la clásica comedia de Paramount Pictures que lo empareja con Pamela Anderson y que ya recaudó 17 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos.

Pero más allá de su incursión en un género poco explorado, el actor de 73 años está dando de qué hablar por sus declaraciones sobre la ética laboral en Hollywood.

En una entrevista reciente con la revista Rolling Stone, el famoso fue tajante al hablar de lo que considera una de las cualidades más esenciales para cualquier actor: la puntualidad.

“Eso es muy importante. He oído historias inquietantes de actores y actrices con mucho talento, pero que llegan al set dos, tres o cuatro horas tarde. Jamás trabajaría con esa gente”, dijo.

Liam Neeso aseveró que no puede trabajar con personas impuntuales. (REUTERS/Isabel Infantes)

Y añadió “Me parece muy insultante. Tienes un equipo de unas 60, 70 u 80 personas esperándote. Lo mínimo que puedes hacer es mostrarles respeto llegando puntualmente”.

Aunque el actor no mencionó nombres, sus palabras apuntan a una cultura de celebridades que, según él, ha perdido de vista el trabajo en equipo detrás de una producción cinematográfica.

Liam Neeson, conocido por su rigor y profesionalismo, no pareció hacer alusión a ningún colega del elenco de The Naked Gun, lo que sugiere que sus comentarios están dirigidos a experiencias pasadas o historias de la industria en general.

La película marca un nuevo giro en la carrera del nominado al Oscar, quien se convirtió en ícono del cine de acción en la última década con franquicias como Búsqueda implacable.

Liam Neeson protagoniza "The Naked Gun" junto a Pamela Anderson. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

En The Naked Gun, Neeson interpreta a un torpe detective de policía, abrazando por completo la comedia física y el humor absurdo que caracterizaron a la versión original de la saga protagonizada por Leslie Nielsen.

Liam Neeson piensa retirarse del cine de acción

Aunque no es común ver a Liam Neeson en comedias de estudio, esta incursión podría significar un cambio de rumbo para él. En conversación con Variety, el actor admitió que si bien todavía recibe ofertas para películas de acción, ya no le entusiasman como antes.

“Tengo 73 años, ¡joder! No quiero ofender al público si ven escenas de lucha completas y no soy yo. Simplemente no lo haría. Hasta hace poco, me gustaba hacer mis propias escenas de lucha", comentó.

“No quiero hacerlas con un andador o un bastón. Claro, puede que haya otra por ahí, pero no hay nada definitivo en el horizonte”, agregó.

Liam Neeson aseguró que sus días como estrella de acción llegaron a su fin. (Escena de Búsqueda Implacable)

Las declaraciones de la estrella de Hollywood reflejan una actitud honesta y pragmática frente al paso del tiempo y a la evolución natural de una carrera actoral.

Si bien su etapa como héroe de acción podría estar llegando a su fin, su voluntad de explorar nuevos géneros, como la comedia, demuestra que su presencia en la pantalla sigue siendo relevante y adaptable.