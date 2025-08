La trágica historia de amor de Liam Neeson y Natasha Richardson: una familia feliz devastada por un accidente

Natasha Richardson, el amor eterno que Liam Neeson perdió por un accidente en la nieve (REUTERS/Jeff Christensen JC/HB)

Esta semana, Liam Neeson y Pamela Anderson han dado que hablar con su cercanía tras protagonizar la irreverente comedia The Naked Gun (¿Y dónde está el policía?).

Aunque ninguno de los dos ha confirmado formalmente un vínculo romántico, la presencia de sus hijos en eventos públicos juntos ha despertado especulaciones sobre un nuevo capítulo en sus vidas.

Para los seguidores de Neeson, este posible romance representa mucho más que un simple chisme de celebridades: es también la primera vez, en más de una década, que el actor parece abrir nuevamente su corazón.

Fuentes de PEOPLE afirman que el vínculo entre Neeson y Anderson ha trascendido lo laboral (REUTERS/Isabel Infantes)

Detrás del hermetismo de Neeson sobre su vida amorosa se esconde una de las historias más trágicas y conmovedoras de Hollywood: su matrimonio con la actriz Natasha Richardson, una relación marcada por el amor, la admiración mutua y una pérdida irreparable.

¿Quién fue la primera esposa de Liam Neeson?

Natasha Richardson, además de ser un estrella de cine, era heredera de una de las dinastías teatrales más respetadas del Reino Unido. Era hija de la legendaria actriz Vanessa Redgrave y del director Tony Richardson, y nieta de Michael Redgrave y Rachel Kempson.

Desde temprana edad, Natasha se abrió paso en el mundo del arte. En el cine, destacó con interpretaciones de figuras prominentes como Mary Shelley o Patty Hearst, pero también supo conquistar al público en comedias entrañables como Juego de gemelas (1998), donde interpretó a la madre de las gemelas encarnadas por Lindsay Lohan.

Uno de los roles más conocidos de Richardson fue en la comedia infantil "Juego de gemelas" (Disney)

Ese año además obtuvo un Tony, un Drama Desk Award y un Outer Critics Circle Award por su electrizante performance como Sally Bowles en el musical Cabaret.

Su historia de amor inició entre bambalinas

Fue en 1992 que Natasha propuso a Liam Neeson como coprotagonista para la obra Anna Christie en Broadway.

Ella ya había interpretado el papel en Londres y sentía que Neeson era perfecto para encarnar al marinero irlandés del texto de Eugene O’Neill. “Creo que O’Neill escribió ese papel para Liam Neeson”, declaró al Los Angeles Times.

La obra se estrenó en enero de 1993 con gran éxito y había una deliciosa sinergia entre los coprotagonistas. “Nunca había tenido ese tipo de situación de química explosiva con un actor o actriz”, dijo Neeson años después en 60 Minutes.

Entonces, Natasha tenía 29 y estaba casada con el productor Robert Fox. Neeson, por su parte, acababa de terminar un romance con Helen Mirren y había estado comprometido brevemente con Brooke Shields.

Natasha Richardson estaba casada con otra persona cuando se dio cuenta que estaba enamorándose de Liam Neeson (Grosbygroup)

Tras el cierre de la obra, Richardson se separó de Fox.

El amor floreció rápidamente. El 11 de mayo de 1993, Neeson le envió a Natasha una tarjeta por su cumpleaños número 30, firmada como “Oskar”, en alusión a su personaje en Schindler’s List. Richardson respondió preguntando si su relación era solo amistad. Fue entonces, según Neeson, cuando entendió que ese vínculo debía ser protegido.

El 3 de julio de 1994, la pareja se casó en su casa de campo en Millbrook, Nueva York, ante unos 70 invitados, entre ellos Steven Spielberg, Emma Thompson y Mia Farrow.

Durante la ceremonia, Natasha sorprendió a Neeson cantándole “Crazy Love” de Van Morrison. “Ella dijo que había tomado clases de canto en secreto”, recordó él en My Favorite Song.

“Nunca había experimentado una química tan explosiva con otra actriz”, confesó Neeson sobre su primer trabajo con Natasha (REUTERS/Lucas Jackson)

Luego, los aficionados al cine tuvieron la oportunidad de disfrutar del talento de ambos como protagonistas de la película Nell.

El matrimonio tuvo dos hijos: Micheál (nacido en junio de 1995) y Daniel (en agosto de 1996). Micheál más tarde adoptaría el apellido Richardson para honrar a su madre.

El accidente en la nieve que lo cambió todo

El 16 de marzo de 2009, durante unas vacaciones familiares en el resort de Mont Tremblant, en Quebec, Natasha se inscribió en una clase de esquí para principiantes. Mientras descendía una pista sencilla, cayó y golpeó su cabeza. No tenía casco.

Según ABC News, fue examinada brevemente por el personal del lugar, pero rechazó ir al hospital y firmó un documento de renuncia médica.

El 16 de marzo de 2009, una caída aparentemente leve resultó ser fatal para la actriz (Grosbygroup)

Regresó a su hotel aparentemente bien. En ese periodo de lucidez, llamó a su esposo y le dijo resignada: “Oh, querido. Me he caído en la nieve”.

“Así lo describió ella”, recordó Neeson en una entrevista publicada años después.

Solo una hora más tarde, la actriz comenzó a mostrar síntomas graves. A las 2:59 p.m., su instructor alertó nuevamente a una ambulancia y fue trasladada primero a un hospital local y luego al Hôpital du Sacré-Coeur en Montreal.

El diagnóstico fue devastador: un hematoma epidural causado por la fractura del hueso temporal. “El hueso temporal es delgado y puede fracturarse fácilmente; justo debajo pasa una arteria que, si se rompe, provoca sangrado grave”, explicó el neurólogo David Good a PEOPLE en 2009.

El protagonista de Búsqueda implacable fue alertado de la grave condición en la que se encontraba Natasha. En ese entonces estaba en Toronto grabando la película Chloe, así que emprendió el vuelo hacia el hospital donde atendían a su esposa.

Su hijo mayor, Micheál, adoptó el apellido Richardson para rendir homenaje a su madre (Greg Allen/Shutterstock)

Neeson relató que, una vez en el centro de salud, el doctor le mostró los resultados de rayos X de Natasha. “Su cerebro estaba aplastado contra un lado del cráneo”, describió.

Ella tenía muerte cerebral y estaba con soporte vital.

Ahí, devastado, el actor asumió la situación. “Cariño, no vas a salir de esta. Te has golpeado la cabeza, no sé si puedes escucharme, pero espero que sí”, le dijo al verla. “Te vamos a llevar de vuelta a Nueva York. Toda tu familia y amigos vendrán”.

Natasha murió en el Lenox Hill Hospital de la Gran Manzana el 18 de marzo de 2009, a los 45 años. Había firmado por la donación de órganos, una decisión que ayudó a salvar otras vidas.

El luto de Liam Neeson

Desde la muerte de Natasha, Liam Neeson ha mantenido su vida personal en privado. En 2014, dijo a 60 Minutes que durante años esperaba oírla entrar por la puerta de casa.

“El duelo es como una ola. Te golpea. Sientes que la Tierra ya no es estable. Como una mesa de tres patas”, confesó.

En 2016, publicó un mensaje en Facebook recordando a su gran amor.

En sus primeros años de viudez, Neeson evitó hablar públicamente del tema y se refugió en el trabajo (REUTERS/Patrick Andrade)

“Mi esposa murió inesperadamente. Ella era mi todo. Aquellos 16 años como su esposo me enseñaron a amar incondicionalmente. Lo que más aprendí fue: vive y ama cada día como si fuera el último. Porque un día lo será”, reflexionó.

Para sobrellevar el dolor, se refugió en el trabajo: protagonizó casi 40 películas tras su pérdida.

“No soy bueno sin trabajo... y no quería que mis hijos me vieran hundido en la tristeza”, dijo en una entrevista.

Con los años, la pérdida se hizo más llevadera y la familia creció fuerte.

Micheál, hoy actor, y Daniel, empresario, lo han acompañado en este camino. En 2020, padre e hijo protagonizaron juntos Made in Italy. “Creo que Natasha estaría orgullosa de ellos. Eso espero”, dijo Neeson a PEOPLE.