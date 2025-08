El episodio de Futurama que le hizo homenaje a una de las películas más icónicas de Disney

El alias Lee Lemon que adopta Leela en Futurama es un guiño directo al nombre Ping utilizado por Mulan en la película de Disney

En el universo de la animación, pocas series han demostrado tanta habilidad para reinterpretar y parodiar íconos de la cultura pop como Futurama. En el episodio “War Is The H-Word”, emitido en el año 2000 como parte de la tercera temporada, la serie creada por Matt Groening llevó su característico humor a un nuevo terreno: la parodia de Mulan, el clásico animado de Disney estrenado apenas dos años antes.

Dentro de este episodio, Leela se disfraza para ingresar al ejército, sigue un arco sorprendentemente similar al de la heroína china, aunque adaptado al singular y satírico siglo XXXI.

Leela se disfraza para ingresar al ejército en una trama que replica el arco de Mulan (foto: Captura de pantalla/20th Century Fox)

Futurama y su tradición de parodias: ciencia ficción y cultura pop

De acuerdo con Screen Rant, la producción suele reservar sus homenajes más evidentes para episodios antológicos, aunque no se limita a ellos. La serie incorpora elementos de películas y series reconocidas en su propio canon, a veces de manera directa y otras con una sutileza que exige atención del espectador.

La preferencia de Futurama por parodiar obras del género de ciencia ficción es notoria. Al contar con todos los tropos y recursos del género en su propio universo, la serie logra que las historias ajenas se integren de forma natural. Sin embargo, en “War Is The H-Word”, la inspiración provino de un terreno menos habitual: una película animada de Disney que, en ese momento, aún era reciente en la memoria colectiva.

La relación entre Leela y Zapp Brannigan en Futurama invierte los roles de atracción presentes entre Mulan y Li Shang (foto: Captura de pantalla/20th Century Fox)

Mulan: una historia de valentía y transformación

Mulan, estrenada por Disney en 1998, relata la historia de Fa Mulan, una joven china que, ante la prohibición de que las mujeres participen en la guerra, se disfraza de hombre para unirse al ejército y combatir a los Hunos. La película se convirtió rápidamente en un referente cultural, no solo por su animación y música, sino por su mensaje de empoderamiento femenino y desafío a las normas sociales de la época.

La trama de Mulan gira en torno al sacrificio personal, la identidad y la lucha por el honor familiar. La protagonista adopta el nombre de Ping para ocultar su verdadera identidad y, a lo largo de la historia, desarrolla una relación compleja con su superior, el capitán Li Shang. La tensión entre su secreto y la creciente admiración de Shang por su “soldado” es uno de los motores emocionales de la película.

El episodio parodia el clásico de Disney con diferencias clave en desenlace y contexto

Similitudes entre “War Is The H-Word” y Mulan: el arco de Leela

En “War Is The H-Word”, Futurama traslada la esencia de Mulan al siglo XXXI, con Leela como protagonista de un arco narrativo que, según Screen Rant, “sigue un recorrido casi idéntico al de la protagonista de Mulan”. Aunque el episodio no se centra exclusivamente en la historia de Leela, su trama constituye un homenaje cuidadosamente camuflado a la película de Disney.

Al igual que en la película, Leela se ve obligada a disfrazarse para ingresar al ejército, ya que las mujeres no pueden enlistarse en el contexto militar del episodio. Para ocultar su identidad, adopta el nombre de Lee Lemon, un guiño directo al alias Ping que utiliza Mulan en la película. IMDb subraya que “ciertos elementos de ‘War Is The H-Word’ se toman directamente de Mulan, como el cambio de nombre de ambas protagonistas”.

La dinámica entre Leela y Zapp Brannigan, el oficial militar en Futurama, también refleja la relación entre Mulan y Li Shang. Sin embargo, la serie invierte los roles de atracción: mientras que en Mulan es la protagonista quien lucha por mantener la compostura ante su superior, en Futurama es Zapp Brannigan quien no puede apartar la vista de su nuevo y misterioso recluta, sin sospechar que se trata de Leela disfrazada.

Futurama rindió homenaje a Mulan en el episodio 'War Is The H-Word', adaptando la historia de la heroína china al siglo XXXI (foto: Captura de pantalla/20th Century Fox)

Diferencias clave: desenlaces y contexto

A pesar de las similitudes estructurales, Futurama introduce diferencias significativas en su parodia. Una de las más notables es el desenlace de la relación entre los personajes principales. Mientras que en Mulan la protagonista y Li Shang terminan juntos, en Futurama Leela y Zapp Brannigan no consolidan una relación romántica. “Leela y Brannigan tampoco terminan juntos, a diferencia de sus contrapartes en Mulan”, puntualiza Screen Rant.

Otra diferencia fundamental radica en el contexto y el tono. Mulan se desarrolla en la antigua China, con un trasfondo de guerra y tradiciones ancestrales, mientras que Futurama sitúa su historia en un futuro retrofuturista, donde la sátira y el absurdo predominan.

El traslado de la trama —mil años en el futuro— y la integración de elementos propios de la ciencia ficción hacen que la referencia a Mulan pase desapercibida para muchos espectadores. “La adaptación de la narrativa de Disney por parte de Futurama la hace mucho más difícil de detectar”, sentencia Screen Rant.