Así se ve hoy en día el elenco de “That 70’s show” a más de dos décadas de su estreno

La mayoría del elenco de "That 70’s Show" sigue vigente en la industria. (Captura de video)

Han pasado más de dos décadas desde que That 70’s Show debutó en la televisión estadounidense y convirtió a un grupo de jóvenes actores en estrellas internacionales.

La serie, que se emitió entre 1998 y 2006, se convirtió en un fenómeno cultural gracias a su humor irreverente, su estética retro y su entrañable retrato de la adolescencia en los años setenta.

That 70's Show sigue siendo una de las comedias más queridas de finales de los noventa y principios de los 2000. La serie no solo lanzó carreras, sino que se convirtió en un referente de la nostalgia generacional.

That 70's Show se convirtió en una de las series más populares gracias a sus historias. (Captura de video)

Por su parte, That 90’s Show, estrenada en Netflix en 2023, renovó el interés por los personajes originales y presentó a una nueva camada de adolescentes en Point Place, Wisconsin.

Hoy, el elenco principal ha seguido caminos muy diversos, que incluyen éxitos en Hollywood, controversias legales y nuevos proyectos televisivos.

Topher Grace (Eric Forman)

Topher Grace ha participado en importantes películas como Spider-Man 3 (Créditos: REUTERS/David Dee Delgado. Captura de video)

Topher Grace, quien interpretó al simpático e irónico Eric Forman, ha mantenido una carrera discreta pero sólida desde que dejó la serie. Ha participado en películas como Spider-Man 3, BlacKkKlansman y Interstellar, además de proyectos televisivos como Home Economics.

Aunque no participó en la última temporada de That ’70s Show, regresó brevemente para el final y también hizo un cameo en That ’90s Show.

Mila Kunis (Jackie Burkhart)

Mila Kunis ha prestado su voz a Meg Griffin en Family Guy desde 1999. (Créditos: REUTERS/Daniel Cole. Captura de video)

Mila Kunis tuvo un gran éxito en la industria luego de interpretar a la vanidosa Jackie Burkhart, pues su carrera despegó con papeles en Black Swan, Friends with Benefits, Ted y Bad Moms.

También ha prestado su voz a Meg Griffin en Family Guy desde 1999. En lo personal, se casó con su excompañero de reparto Ashton Kutcher en 2015, con quien tiene dos hijos.

Ashton Kutcher (Michael Kelso)

Ashton Kutcher sigue vigente en la industria y ha invertido en empresas como Airbnb, Uber y Spotify. (Créditos: REUTERS/David Dee Delgado. Captura de video)

Ashton Kutcher ha sabido combinar su carrera como actor con la de empresario tecnológico. Tras dejar su papel como el torpe y adorable Michael Kelso, protagonizó series como Two and a Half Men y películas como No Strings Attached.

Fuera del entretenimiento, ha invertido en empresas como Airbnb, Uber y Spotify. Junto a Kunis, también apareció brevemente en That ’90s Show como parte del homenaje a la serie original.

Laura Prepon (Donna Pinciotti)

Laura Prepon tuvo dos hijos con Ben Foster. (Créditos: REUTERS/Toby Melville. Captura de video)

Laura Prepon, quien dio vida a la feminista y decidida Donna Pinciotti, logró un nuevo impulso en su carrera gracias a su papel como Alex Vause en Orange Is the New Black.

Más allá de la actuación, ha publicado libros de cocina y maternidad, y mantiene una presencia activa en redes sociales.

La artista se casó con Ben Foster en 2018, con quien tiene dos hijos. Sin embargo, después de seis años de matrimonio, están en proceso de divorcio. Foster solicitó el divorcio en noviembre de 2024, citando diferencias irreconciliables.

Wilmer Valderrama (Fez)

Wilmer Valderrama ha tenido con roles en series como NCIS y Grey’s Anatomy. (Créditos: Willy Sanjuan/Invisión/AP. Captura de video)

El excéntrico Fez fue uno de los personajes más recordados del programa, y Wilmer Valderrama ha seguido vinculado a la televisión con roles en NCIS y Grey’s Anatomy. También ha incursionado en la producción y doblaje, siendo la voz de Agustín Madrigal en Encanto. En lo personal, está comprometido y es padre de una hija.

Danny Masterson (Steven Hyde)

Danny Masterson fue declarado culpable de violación y condenado a 30 años de prisión. (Créditos: Wade Payne/Invision/AP. Captura de video)

Danny Masterson interpretó al sarcástico y rebelde Steven Hyde, pero su carrera se ha visto ensombrecida por graves acusaciones. En 2023, fue declarado culpable de violación y condenado a 30 años de prisión.

Como resultado, fue excluido de toda participación en That ’90s Show y ha sido eliminado de los círculos públicos y profesionales.

Debra Jo Rupp (Kitty Forman)

Debra Jo Rupp continúa vigente en la industria con pequeños papeles. (Créditos: Instagram/Debra Jo Rupp . Captura de video)

Debra Jo Rupp ha mantenido una sólida carrera en televisión y teatro desde el final de That ’70s Show en 2006. Después de su paso por la serie, Rupp participó en múltiples proyectos, incluyendo apariciones en Law & Order: SVU, The Ranch, NCIS: Los Angeles y This Is Us.

En 2021, se sumó al Universo Cinematográfico de Marvel con un pequeño pero destacado papel en la serie WandaVision, donde interpretó a la señora Hart. En 2023, regresó oficialmente al personaje que la hizo famosa en That ’90s Show, la secuela estrenada por Netflix.

Kurtwood Smith (Red Forman)

Kurtwood Smith mantiene un perfil bajo. (Créditos: Instagram/Kurtwood Smith. Captura de video)

Kurtwood Smith continuó trabajando activamente en cine y televisión. Participó en series como 24, Resurrection, Patriot, The Dropout y prestó su voz para varios personajes animados, incluidos proyectos de Star Trek y Beware the Batman.

En 2023, retomó su icónico papel en That ’90s Show junto a Debra Jo Rupp, volviendo al sótano de los Forman, ahora como abuelo de una nueva generación de adolescentes.

Fuera del set, Smith lleva una vida bastante reservada y discreta. Está casado con la también actriz Joan Pirkle desde 1988 y mantiene un bajo perfil mediático.