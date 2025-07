Un amigo de Hulk Hogan reveló los momentos más complicados del luchador antes de morir: “Sonaba cansado”

Eric Bischoff, amigo de Hulk Hogan, compartió su experiencia visitando al luchador poco antes de morir. (Créditos: AP/Steve Nesius, Pool / Instagram / therealericbischoff)

Los últimos días de Hulk Hogan antes de fallecer estuvieron marcados por la enfermedad y las visitas de sus amigos más cercanos.

Eric Bischoff, jefe del exitoso programa de televisión WCW Monday Nitro, fue uno de los allegados de la leyenda de la lucha libre que compartió algunos instantes con su amigo cuando se encontraba enfermo.

Durante una reciente transmisión de su podcast 83 Semanas con Eric Bischoff, el empresario compartió ante sus fans cómo fue su experiencia visitando a Hogan pocos días antes de su muerte.

El magnate del programa WCW Eric Bischoff mantuvo una relación amistosa con Hulk Hogan desde hace más de 20 años. (Créditos: Instagram / therealericbischoff)

¿Cómo fue la última visita de Bischoff a Hulk Hogan?

Bischoff reveló que Nick Hogan, hijo del ex luchador de la WWE, lo animó para que le llamara al fallecido deportista, quien para entonces se encontraba enfermo. “Me di cuenta de que estaba débil. Sonaba cansado”, comentó.

“Pero todavía tenía esa especie de corriente subyacente de energía en su voz”, agregó Bischoff, señalando también que Hogan mostraba cierto ánimo para querer estar al tanto de lo que ocurría en el mundo.

Después, Eric recordó lo qué le respondió Hulk Hogan del otro lado del teléfono: “[Hogan] Dijo: ‘Tengo muchas ganas de verte, pero me da un poco de vergüenza que me veas así porque he estado bastante enfermo".

Sin embargo, el ex líder del programa deportivo WCW le avisó a Hulk que estaba dispuesto a ir a Clearwater, Florida, para concretar su visita. “Cuando te miro, no veo lo mismo que tú cuando te reflejas en el espejo, así que a la mierd*, estaré allá el lunes”, le dijo Bischoff a Hogan.

Hulk Hogan se sentía avergonzado de que Bischoff lo encontrara enfermo y agotado. (REUTERS/Chris Pizzello)

De acuerdo con información de People, la visita de las celebridades de la lucha libre estadounidense duró alrededor de una hora, tiempo en el que Hogan deseó hablar esencialmente sobre negocios y las novedades relacionadas con la Real American Freestyle, una promotora de lucha libre profesional que fundó Hogan junto a Bischoff.

“De lo único que quería hablar era de negocios, pero de una manera divertida y enérgica, a pesar de que lo estaba pasando mal”, declaró el magnate del show televisivo WCW.

“Era un trabajo para él mantener una conversación, pero era la misma persona”, afirmó Bischoff luego de aclarar que Hogan se encontraba haciendo algunos esfuerzos para convivir con él.

Hulk Hogan deseaba sacar adelante sus negocios con Bischoff a pesar de su enfermedad y agotamiento. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Momentos después, Bischoff explicó que trató de impulsar a su amigo a tener nuevas aspiraciones, más allá de ser atendido de sus problemas de salud, por lo que le propuso concretar algunas entrevistas promocionales para él.

“Sabía que iba a pasar bastante tiempo antes de que pudiera conceder entrevistas. Quería dejarlo con ganas de hacer algo”, detalló Bischoff y después contó lo que le respondió Hogan ante su petición.

“Me dijo: ‘Hermano, no puedo esperar. Puede que no pueda hacer nada anta la cámara durante un par de semanas, pero estaré bien por teléfono. Puedes prepararme algunas cosas’”, relató.

Además, el veterano productor de la lucha libre aclaró que le aseguró a Sky, la esposa de Hogan, que el ex luchador no debía presionarse para aceptar las entrevistas acordadas y que debía hacerlas solo si así lo deseaba. “Ella lo entendió y lo apreció”, comentó Bischoff.

Hulk Hogan destacó en la WWE mientras colaboraba con Bischoff. (Foto AP/Lenny Ignelzi, archivo)

Uno de los momentos más importantes para la amistad entre Hulk Hogan y Eric Bischoff se dio cuando la leyenda de la lucha libre abandonó la WWE para trasladarse a WCW, la compañía televisiva de su amigo.

De hecho, colaboraron juntos cuando Hogan pertenecía al grupo de lucha libre profesional New World Order de la WWE, aunque unieron fuerzas por segunda ocasión en abril de 2025 cuando se anunció que fundarían la Real American Freestyle,

Sin embargo, Hulk Hogan falleció el 25 de julio de ese mismo año tras ser hospitalizado en el Morton Plan Hospital en Estados Unidos.