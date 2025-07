Tras desvanecerse en una playa: murió a los 60 años Alon Aboutboul, actor de Batman y Rambo III

Este actor murió esta mañana en Israel (Instagram)

Durante la mañana, la costa de HaBonim Beach, una de las playas más célebres y bellas de Israel, fue escenario de una tragedia inesperada. Alon Aboutboul, uno de los actores más aclamados de su país y figura relevante en la cinematografía internacional, murió a los 60 años luego de salir del mar, según afirmó The Mirror.

Sobre la arena, la noticia se expandió rápidamente, y quienes compartieron la playa con el actor se vieron envueltos en una angustia colectiva, al no poder asistirse ni entender la súbita caída del artista.

Las primeras alertas se dieron minutos después de las 8 de la mañana. Testigos relataron que Aboutboul había nadado con normalidad antes de salir del agua, pero que, al llegar a la orilla, manifestó sentirse mal y colapsó mientras buscaba ayuda.

Saltó al reconocimiento internacional gracias a sus papeles en exitosas producciones de Hollywood (Instagram)

Los asistentes a la playa, sorprendidos tanto por el desenlace como por la identidad de la víctima, intentaron asistirlo de inmediato.

Mientras algunos reconocían a la estrella, la llamada de urgencia activó la llegada de paramédicos, que durante más de una hora intentaron reanimarlo sin resultados. Las fuentes coinciden en que la causa oficial de la muerte aún no ha sido confirmada, manteniendo abiertas las incógnitas en torno al fatal episodio.

Sobre la arena de HaBonim, playa reconocida por sus paisajes naturales y naturaleza reservada que atraen tanto a turistas como a locales, la consternación fue general.

Quién era Alon Aboutboul

Su carrera abarcó más de 100 películas, series y obras de teatro, con roles de gran diversidad (captura de video)

Aboutboul fue mucho más que una figura reconocida por el gran público. Nacido en Kiryat Ata, de ascendencia argelina y egipcia, su trayectoria abarca más de cuatro décadas y más de un centenar de películas, series y obras de teatro.

The Jerusalem Post señaló que inició su carrera en la industria audiovisual israelí en los años ochenta, forjando rápidamente un perfil de actor polifacético que interpretó desde soldados hasta personajes de carácter romántico y cómico.

Su salto internacional llegó tras consagrarse en el cine israelí y unirse a producciones de Hollywood, actuando junto a figuras de primera línea en títulos como “The Dark Knight Rises” (2012), donde dio vida al doctor Leonid Pavel, y en largometrajes como “Munich”, “Body of Lies” y “Rambo III”.

Este adtor recibió premios nacionales de interpretación y dejó una marca en la cultura de su país natal (Instagram)

Según The Sun, Aboutboul brilló en la saga de Batman dirigida por Christopher Nolan, desempeñando el papel de un físico nuclear ruso secuestrado por el personaje de Bane. El medio recuerda la célebre escena de apertura en la cual Tom Hardy, como el villano, advierte a su presa con la frase: “Ahora no es momento de miedo. Eso viene después”. Tal fue el impacto de su figura que, incluso en mercados extranjeros, su rol fue recordado por críticos y público mainstream.

En Israel, Aboutboul construyó un legado complejo. A menudo interpretó personajes de fortaleza, antihéroes, hombres ásperos y contradictorios, como en la película Ricochets (1986), marcada por su retrato crudo de la guerra y cuya proyección trascendió el objetivo original de ser film de capacitación para soldados.

No esquivó roles controvertidos ni se encasilló en un solo tipo, haciéndose acreedor al premio Ophir al Mejor Actor de Reparto en 2003 por “Nina’s Tragedies” y compartiendo el reconocimiento de Mejor Actor en 2008 en el Jerusalem Film Festival por “Out of the Blue”.

Este actor desarrolló personajes intensos, desde villanos hasta figuras entrañables y cómicas (AP)

En el teatro, participó en notorias puestas como “Hamlet” con la prestigiosa Habima Theater y llegó a los escenarios de Londres con el musical “The Band’s Visit”.

Su versatilidad incluyó la música: lanzó en 2023 su primer sencillo titulado “Password”. The Jerusalem Post destaca que combinó una carrera artística multifacética con el compromiso cívico, interviniendo en debates sociales y llegando a figurar como candidato a Knesset por el Partido Laborista en 2006.

En el plano personal, Aboutboul residía entre Israel y Los Ángeles junto a su esposa Shir Bilia y sus cuatro hijos. Su entorno confirmó que, al momento de su muerte, se encontraba en la preproducción de “Jacob’s Dream”, un filme en el que planeaba ejercer los roles de guionista, codirector y protagonista.