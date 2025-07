Jamie Lee Curtis lanza una fuerte advertencia sobre la cirugía estética: “Fue un genocidio de una generación de mujeres”

Jamie Lee Curtis advierte sobre el impacto de la cirugía estética en la imagen natural de las mujeres (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jamie Lee Curtis no solo brilla por su talento, sino también por su valentía para romper moldes. A los 66 años y en uno de los momentos más exitosos de su carrera, la ganadora del Oscar alza la voz contra los estándares de belleza que durante décadas dominaron Hollywood.

En una contundente entrevista con The Guardian, Curtis se mostró más directa que nunca: “Fui muy vocal sobre el genocidio de una generación de mujeres por el complejo cosmeceútico, que se desfiguraron a sí mismas”. Con esa frase, reafirma su lugar como referente de una nueva generación que apuesta por la autenticidad por encima de la apariencia.

Rechazo frontal a la cirugía plástica

La actriz lamenta haberse sometido a una cirugía a los 25 años tras un comentario sobre sus “ojos hinchados” y, desde entonces, decidió mostrar su cabello canoso y rechazar cualquier otro retoque. Explicó que el deseo de alterar el aspecto suele convertirse en un ciclo interminable: “Una vez que empiezas, no puedes parar. Pero no es mi trabajo opinar; no es asunto mío”, señaló Curtis.

La actriz rechaza los estándares de belleza de Hollywood y defiende la autenticidad (Glen Wilson)

A pesar de su postura, no juzga a quienes optan por cirugías plásticas, ni siquiera a su colega Lindsay Lohan, con quien compartió la saga Un viernes de locos. “Nunca le diría a alguien: ‘¿Qué te hiciste?’”, aclaró Curtis. Sin embargo, reconoció que la industria y los medios intensificaron la presión sobre las mujeres jóvenes.

Presión estética y experiencia personal

La relación de Curtis con la presión estética es personal y profesional. Como hija de Tony Curtis y Janet Leigh, observó cómo el envejecimiento afectó la carrera y autoestima de sus padres. “Vi cómo perdieron aquello que les dio fama, vida y sustento, cuando la industria los rechazó a cierta edad”, reveló.

Por esta razón, desarrolló una estrategia de “auto-retiro” durante treinta años, preparándose para dejar la industria antes de vivir lo mismo que su familia: “Quiero irme de la fiesta antes de que dejen de invitarme”.

El reconocimiento profesional de Curtis llega tras décadas de carrera y un Oscar a los 66 años (REUTERS/Mike Blake)

Curtis nunca se consideró especialmente guapa y, desde adolescente, sintió la brecha entre la imagen que exigía Hollywood y su propia percepción. En la secuela Otro viernes de locos, aceptó mantener su cabello canoso, aunque el equipo optó por un peinado más largo y suave. Tuvo que supervisar cada detalle de la producción y reconoció que esa presión resultó más difícil que interpretar a una madre alcohólica en la serie The Bear.

Reconocimiento tardío y una nueva etapa

A pesar de una filmografía con títulos icónicos, Curtis no era considerada una actriz de “primer nivel” en términos de Hollywood y fue ignorada por años por la comunidad de Women In Film y por la Academia.

Todo cambió en 2023, cuando obtuvo el Oscar a mejor actriz de reparto por Everything Everywhere All at Once. Ese año también fue ovacionada por el público y la crítica por su papel en The Bear, lo que le abrió nuevas oportunidades en la industria. “Por fin, a los 66 años, puedo ser la jefa”, celebró Curtis.

Actualmente, produce, protagoniza y lidera proyectos como Otro viernes de locos, la serie Scarpetta basada en las novelas de Patricia Cornwell, la película The Lost Bus y al menos seis producciones más.

“Me convertí en una persona de marketing, un arma de promoción masiva”, bromeó Curtis, recordando que impulsó personalmente Otro viernes de locos contactando con Bob Iger, director ejecutivo de Disney.

Adicción y búsqueda de libertad

La ética profesional y autenticidad de Curtis marcan su longevidad en la industria (REUTERS/Mario Anzuoni)

La búsqueda de autenticidad y libertad personal de Curtis se articula con su experiencia con la adicción. Fue alcohólica hasta los 40 años y habló abiertamente sobre su proceso de recuperación. “Soy una adicta controlada... Lo único que había perdido era mi sentido de mí misma y mi autoestima”, contó en The Guardian.

Aunque su vida profesional y familiar parecía equilibrada, reconoce que la adicción le arrebató su identidad. Hoy, Curtis participa en campañas de concienciación y considera la libertad como meta de la recuperación. “Tengo parientes muertos; mis padres tuvieron problemas con el alcohol y las drogas. Tengo un hermano fallecido. Numerosos amigos nunca encontraron la libertad, que es realmente la meta: la libertad”, reflexionó.

Familia, activismo y defensa de derechos

El compromiso de Curtis con la libertad se extiende a su vida familiar. Su hija Ruby es trans, y la actriz se destaca como activista pública en defensa de dichos derechos: “Si una organización gubernamental intenta decir que no pueden ser quienes son, lucharé contra eso”.

Jamie Lee Curtis lidera nuevos proyectos y se consolida como referente de libertad en Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además, protege la privacidad de su familia, compuesta por su esposo Christopher Guest y sus hijas Ruby y Annie. “Nos elegimos para seguir casados. Nos amamos y creo que nos respetamos. Y seguro que hay un poco de odio también”, comentó con ironía sobre su matrimonio de más de cuarenta años.

Personalidad y ética profesional

La personalidad directa y la “agresiva puntualidad” de Curtis fueron claves en su longevidad profesional. Define sus interacciones en el set con límites claros: “Me volví bastante brusca, y no tengo problema en decir: ‘Aléjate’”.

Esta combinación de autenticidad y negativa a someterse a expectativas ajenas le valieron el respeto de sus colegas. Consciente de su etapa actual, afirma: “La libertad de tener mi propia mente, donde sea que me lleve. Estoy cómoda con ese viaje y rechazo el resto”.

Con una agenda repleta de proyectos y una voz relevante en los debates sobre envejecimiento, estética y derechos humanos, Jamie Lee Curtis se consolida como referente de autenticidad y libertad en Hollywood, tal como lo refleja The Guardian.