Jennifer Lopez sufrió un problema de vestuario en pleno concierto: “Me alegro de haber llevado ropa interior”

La falda de Jennifer Lopez cayó al suelo mientras le cantaban por su cumpleaños. Créditos: YouTube/Jennifer Lopez

Jennifer Lopez demostró una vez más por qué sigue siendo una de las artistas más queridas del pop global, al convertir un pequeño accidente de vestuario en un momento memorable durante su concierto del viernes por la noche en Varsovia, Polonia.

Mientras la artista agradecía a sus seguidores durante su presentación en el estadio PGE Narodowy —como parte de su gira Up All Night: Live in 2025— una falda brillante que llevaba puesta se desprendió inesperadamente y cayó al suelo frente a miles de asistentes.

Lejos de alarmarse, la estrella de Hollywood reaccionó con gracia, sonrió ampliamente y continuó su recorrido por el escenario levantando los brazos y dando un giro.

“¡Estoy aquí en ropa interior!”, bromeó la intérprete de “On the Floor” mientras uno de sus bailarines se acercaba para devolverle la prenda. “Esto va a estar en todos lados”, añadió entre risas.

La falda de Jennifer Lopez se cayó, develando la ropa interior de la artista. (Jennifer Lopez/YouTube)

Más tarde, la también actriz se dirigió nuevamente al público, señalando entre carcajadas: “Estoy feliz de que reforzaran ese vestuario. Y también feliz de que llevaba ropa interior. Normalmente no uso”.

En un gesto espontáneo, la famosa lanzó la falda al público y les dijo: “¡Quédensela, no la quiero de vuelta!”.

El incidente, que fue captado en video tanto por asistentes como por el equipo oficial de Jennifer Lopez, rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de apoyo y elogios por su profesionalismo y sentido del humor.

“Ella es adorable y lo manejó como toda una profesional”, escribió un fan en Instagram, mientras que otro comentario apuntó: “La vida es demasiado corta”.

Los fans de Jennifer Lopez elogiaron la forma de comportarse de la cantante ante el incidente. (Jennifer Lopez/YouTube)

De hecho, el percance no opacó el espíritu festivo de la jornada, ya que apenas un día antes, el 24 de julio, la artista celebraba su cumpleaños número 56.

Para marcar la fecha, Jennifer Lopez lanzó una nueva canción titulada “Birthday”, y fue agasajada con una imponente torta de tres pisos mientras celebraba con sus músicos y bailarines en el backstage.

La gira Up All Night: Live in 2025 es la primera que realiza la cantante en seis años, tras la cancelación de su tour This Is Me... Live en mayo de 2024. El arranque tuvo lugar en Galicia, España, el pasado 8 de julio, y ha sido recibida con entusiasmo en cada una de sus paradas europeas.

Además de sus shows, la actriz también ha compartido con sus seguidores algunos momentos más íntimos. Durante su paso por Antalya, Turquía, justo después de presentarse en el escenario del resort Regnum The Crown.

Jennifer Lopez celebró su cumpleaños número 56 en Turquía. (Captura: redes sociales)

La estrella de Maid in Manhattan publicó una selfie sin maquillaje para agradecer los mensajes de cumpleaños. “Qué regalo son todos ustedes. Gracias por tantos hermosos deseos”, escribió en sus redes, junto a clips de la celebración.

En los videos que compartió en sus historias de Instagram, la cantante baila rodeada por bailarines y personal del staff, con una copa en la mano, al ritmo de su nuevo sencillo.

La fiesta incluyó una torta de cumpleaños de tres niveles adornada con chispas, glaseado rosa y blanco, y un gran topper con las letras “JLO”.

Jennifer Lopez relizó una gran fiesta por su cumpleaños número 56. (Captura: redes sociales)

Su amigo y mánager de toda la vida, Benny Medina, apareció en el video felicitándola efusivamente por el micrófono mientras sonaba música de fondo.

La próxima parada de la gira será este domingo 27 de julio en Bucarest, Rumania, seguida por fechas en Estambul y otras ciudades europeas. La etapa internacional culminará el 12 de agosto en Cerdeña, Italia.