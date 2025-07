Robin Kaye y Thomas Deluca: nuevos detalles salen a la luz sobre el asesinato de la ejecutiva de ‘American Idol’ y su esposo

Robin Kaye y Thomas Deluca fueron encontrados muertos en su residencia el pasado 14 de julio. (Facebook/Robin Kaye)

En una reunión comunitaria reciente, el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, reveló nuevos detalles relacionados con el asesinato de la supervisora musical de American Idol, Robin Kaye, y su esposo, el músico Thomas Deluca. El fiscal indicó que el sospechoso habría utilizado el arma de la propia pareja para dispararles en su residencia de Encino, California, después de ingresar al inmueble y encontrarse con las víctimas. El caso generó gran inquietud entre los residentes, quienes expresaron su preocupación por la seguridad en la zona, informó PEOPLE.

Según detalló ABC7 Los Angeles , el presunto asesino, identificado como Raymond Boodarian, de 22 años y residente de Encino, fue arrestado tras presuntamente disparar contra el matrimonio el 14 de julio dentro de su casa valuada en 4,5 millones de dólares en la zona de White Oak Avenue. Tras los hechos, Boodarian llamó personalmente a la policía con su propio teléfono móvil, proporcionando su nombre, lo que permitió a las autoridades localizarlo. El sospechoso habría encontrado el arma en el interior de la vivienda tras irrumpir en ella, añadió CBS News.

El reporte señala que la Policía de Los Ángeles (LAPD) respondió a un reporte de robo en la propiedad cuatro días antes del hallazgo de los cuerpos, de acuerdo con una denuncia penal revisada por PEOPLE. Pese a no hallarse signos de entrada forzada en ese momento, los agentes se retiraron del lugar, aunque se sospecha que la pareja ya había sido asesinada, o se encontraba en estado crítico, ese mismo día. El 14 de julio, la policía realizó una inspección en el domicilio alrededor de las 14:30 horas, tras la alerta de un conocido que no había logrado comunicarse con los dueños de la casa. Fue entonces cuando los agentes descubrieron los cuerpos.

Nuevos reportes indican que Boodarian disparó a la pareja con un arma encontrada en la residencia (Captura de pantalla vía CBS)

Al llegar, los agentes observaron un rastro de sangre hasta la entrada de la vivienda y accedieron desde una puerta corrediza de cristal destrozada en la parte posterior del inmueble. Thomas Deluca fue hallado en el baño y Robin Kaye en la despensa, ambos con heridas de bala en la cabeza. Bomberos de Los Ángeles declararon a la pareja muerta en el lugar, detalló PEOPLE.

La imputación contra Raymond Boodarian incluye dos cargos de asesinato y uno de robo residencial con víctimas presentes. Las acusaciones de homicidio contemplan circunstancias especiales, como múltiples asesinatos y asesinato durante la comisión de un robo, además de cargos relacionados con el uso de un arma de fuego. Según las autoridades, la pareja habría sorprendido al sospechoso dentro de su domicilio, provocando un enfrentamiento fatal. El crimen se investiga como aleatorio, ya que la policía no ha encontrado relación previa entre el presunto asesino y las víctimas.

La subdirectora de la LAPD, Marla Ciuffetelli, compartió que el caso de Robin y Thomas genera mucho pesar y angustia en la comunidad a pesar de la baja reciente en los crímenes (Créditos: Safe Communities Institute)

“Estamos teniendo cifras fenomenales de reducción del crimen. Dicho eso, cuando dos personas maravillosas mueren en su propia casa, esas estadísticas pierden sentido”, expresó la subdirectora de la LAPD, Marla Ciuffetelli, durante la asamblea en el centro comunitario de Encino. La ola de preocupación por la seguridad y la percepción de delitos violentos en la zona se intensificó tras el doble homicidio.

La carrera de Robin Kaye y Thomas Deluca

Robin Kaye fue parte del equipo creativo de American Idol por más de 20 años (Foto Matt Sayles/Invision/AP, File)

Robin Kaye contó con una carrera de varias décadas en las industrias musical y televisiva. Su labor más reconocida fue como supervisora musical del programa American Idol entre 2002 y 2023. También trabajó en otros formatos como Lip Sync Battle, After the Sunset, The Singing Bee, Q’Viva!: The Chosen, además de en numerosos certámenes de Miss USA y Miss Universo. Por su parte, Thomas Deluca fue un compositor y músico con amplia trayectoria, cuyo disco más reciente, Street Rock, salió al público en 2022.

Tras una larga trayectoria como músico y compositor, Thomas Deluca lanzó su último álbum de estudio "Street Rock" en 2022

De acuerdo con el expediente judicial, las autoridades continúan recabando información y mantienen la investigación abierta para esclarecer en detalle la secuencia de los hechos que llevaron a la muerte de la reconocida pareja.