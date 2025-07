Sydney Sweeney debuta como empresaria con una marca de lencería respaldada por Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Jeff Bezos y Lauren Sanchez apoyarán el nuevo emprendimiento de Sydney Sweeney. (Créditos: REUTERS/Steve Marcus. REUTERS/Guglielmo Mangiapane )

Sydney Sweeney está lista para dar un nuevo paso en su carrera, esta vez fuera de las pantallas. Según confirmó una fuente a Us Weekly, la actriz de 27 años lanzará “muy pronto” una línea de lencería, un proyecto que ha desarrollado en secreto durante el último año y que cuenta con Jeff Bezos y Lauren Sánchez como inversores.

La noticia ayuda a entender por qué la artista fue una de las invitadas más comentadas en la fastuosa boda del magnate de Amazon y la ex presentadora de televisión, celebrada en Venecia el mes pasado.

“Este ha sido un proyecto enorme para ella y algo en lo que ha estado trabajando intensamente durante el último año”, reveló el informante.

Sydney Sweeney lanzará su propia línea de lencería. (Instagram/@sydney_sweeney)

Además el emprendimiento cuenta con la participación de Ben Schwerin, socio de Coatue Management, una firma de inversión privada que recientemente recibió una inyección de mil millones de dólares del propio Bezos y del también magnate tecnológico Michael Dell, a través del Coatue Innovation Fund, según reportó The Economic Times.

Aunque Sydney Sweeney no ha realizado alguna declaración oficial sobre su empresa, todo indica que el proyecto está en su fase final y será anunciado en las próximas semanas.

Aunque para muchos su incursión en el mundo de la moda íntima puede parecer sorpresiva, Sweeney ya había coqueteado con el diseño en 2023, cuando colaboró con Frankies Bikinis en una colección de trajes de baño inspirada en los romances veraniegos italianos.

La campaña fue considerada la “más sexy” de la marca hasta la fecha, y la propia actriz protagonizó los anuncios modelando piezas de encaje blanco y bikinis de corte halter.

Sydney Sweeney colaboró con Frankies Bikinis para tener su propia colección de trajes de baño. (Instagram/Sydney Sweeney)

“Es poderoso mostrarle al mundo que eres tú misma, sin pedir disculpas. Queríamos piezas que hicieran sentir a las personas seguras y libres en sus cuerpos”, dijo Sweeney en una entrevista con Elle.

La estrella de Anyone But You también fue vista compartiendo con otras celebridades como Orlando Bloom y Tom Brady durante las celebraciones de la boda Bezos-Sánchez en Italia.

Aunque algunos rumores apuntaban a una posible relación personal entre la actriz y los recién casados, una fuente aclaró que la artista asistió al evento “para rendir respeto al ‘jefe’, como se hacía en los viejos tiempos de Hollywood”.

Sydney Sweeney asistió a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez por compromiso social. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

“No es amiga de ninguno de los dos”, aseguró el informante a Page Six, explicando que su invitación respondía a su participación en una próxima producción de Amazon MGM Studios.

Pese a eso, la periodista Megyn Kelly generó controversia al sugerir que la presencia de Sydney Sweeney se debía a su figura.

“Sydney Sweeney es la nueva sensación porque tiene unos pechos enormes con los que todos están obsesionados”, dijo en su programa. La afirmación fue ampliamente criticada en redes sociales y considerada un comentario sexista fuera de lugar.

Megyn Kelly realizó un comentario sexista hacia Sydney Sweeney. (REUTERS/Kylie Cooper)

Lo cierto es que el talento de la famosa no se limita a la actuación. En los últimos años ha demostrado un fuerte interés por la moda al ser imagen de importantes marcas e lujo como Miu Miu y Armani Beauty.