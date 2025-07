Superman arrasa en cines y desata polémica por su mensaje social

“Superman,” la primera película de DC Studios en llegar a la pantalla grande, está lista para volar en los cines de todo el mundo, de la mano de Warner Bros. Pictures. Con su estilo característico, James Gunn toma al superhéroe original en el renovado universo DC, combinando acción épica, humor y corazón, ofreciendo un Superman impulsado por la compasión y una creencia innata en la bondad del género humano. (Crédito: Warner Pictures)

Superman recauda 217 millones de dólares en su primer fin de semana, generando debate sobre su mensaje político y moral. Bajo la dirección de James Gunn, la nueva película del icónico superhéroe no solo ha superado las expectativas de taquilla, sino que también ha encendido una discusión sobre su trasfondo político y valores.

El filme, que marca el inicio de una nueva era para DC Studios, se estrenó el viernes 11 de julio en cines de Estados Unidos, Canadá y a nivel internacional, y ha sido recibido con entusiasmo por el público y con opiniones encontradas por parte de críticos y figuras del entretenimiento. Según reportó PEOPLE, la cinta no solo superó las expectativas de recaudación, sino que también se ha convertido en el epicentro de un debate sobre inmigración, valores y la representación del héroe más emblemático de DC Comics.

Un éxito rotundo en taquilla: cifras y contexto

La nueva película de Superman recauda 217 millones de dólares en su estreno global (DC Studios)

La nueva entrega de Superman, protagonizada por David Corenswet en el papel de Clark Kent, se posicionó en el primer lugar de la taquilla en Estados Unidos y Canadá, alcanzando 122 millones de dólares en ventas de boletos en su fin de semana de estreno, de acuerdo con Bloomberg. A nivel internacional, la película sumó otros 95 millones, lo que elevó el total global a 217 millones de dólares, según datos proporcionados por Warner Bros. el domingo 13 de julio. Estas cifras superaron las expectativas iniciales de DC Studios, que estimaban una recaudación de 100 millones de dólares en el mercado doméstico durante el primer fin de semana.

El presupuesto de la película ascendió a 225 millones de dólares, según el Wall Street Journal, lo que sitúa su desempeño inicial como un éxito para Warner Bros. Discovery Inc. y DC Studios. Este resultado representa un impulso significativo para el estudio, que venía de una etapa de bajo rendimiento y buscaba recuperar terreno frente a la competencia, especialmente Marvel Studios, que ha dominado la industria con una recaudación global de 31.800 millones de dólares en las últimas dos décadas.

El estreno de Superman también se produce en un contexto de recuperación para la industria cinematográfica. Según Bloomberg, las ventas de boletos en Estados Unidos y Canadá habían aumentado un 14% en lo que va del año, impulsadas por otros éxitos recientes como A Minecraft Movie y Sinners. La película de Gunn se suma así a una temporada de verano cargada de estrenos de alto perfil, consolidando la apuesta de Warner Bros. por revitalizar su universo de superhéroes.

El director, productor y guionista James Gunn con los actores David Corenswet, Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult (Reuters)

Una nueva visión para Superman: reparto y enfoque narrativo

La película dirigida por James Gunn introduce cambios significativos en la narrativa y el enfoque de Superman. David Corenswet asume el papel principal, aportando una interpretación que combina carisma, vulnerabilidad y autocrítica, mientras que Rachel Brosnahan encarna a una Lois Lane perspicaz y dinámica, considerada por Hollywood como una de las versiones más cautivadoras del personaje desde Margot Kidder. Nicholas Hoult interpreta a Lex Luthor, el antagonista, alejándose de la caricatura tradicional para ofrecer un villano más complejo, motivado tanto por la envidia como por una supuesta preocupación por la humanidad.

El guion de Gunn se caracteriza por su ritmo ágil y un tono que equilibra la acción con el humor y la calidez humana, elementos distintivos del director desde sus trabajos en Guardianes de la Galaxia y The Suicide Squad. La película rinde homenaje a las versiones clásicas de Superman, especialmente a la dirigida por Richard Donner en 1978, pero evita caer en la solemnidad excesiva que marcó entregas anteriores como Superman Returns (2006) y Man of Steel (2013).

Entre las novedades narrativas, destaca la decisión de eliminar el misterio sobre la identidad de Clark Kent para Lois Lane, situando a la pareja en una relación ya consolidada al inicio de la historia. Además, el filme introduce personajes secundarios como Angela Spica (The Engineer), interpretada por María Gabriela de Faría, y Metamorpho, encarnado por Anthony Carrigan, ampliando el universo de DC en la pantalla.

David Corenswet y Rachel Brosnahan lideran un reparto que redefine a los icónicos personajes (AP)

El mensaje político y moral según James Gunn

El propio James Gunn ha sido claro respecto al trasfondo político y moral de su versión de Superman. En declaraciones recogidas por PEOPLE, el director afirmó: "Superman es la historia de América“, en el sentido de que “sigue a un inmigrante que vino de otros lugares y pobló el país”. Gunn, de 58 años, explicó que la película es “sobre política”, pero también “sobre moralidad”. Según el director, el conflicto central gira en torno a la pregunta: “¿Nunca matas, pase lo que pase —que es lo que cree Superman— o buscas un equilibrio, como piensa Lois Lane?”. Para Gunn, la relación entre ambos personajes refleja cómo las diferencias en creencias morales pueden separar a las personas.

El director también subrayó que, más allá de la política, la historia de Superman es “principalmente una historia que dice que la bondad humana básica es un valor y es algo que hemos perdido”. Ante las críticas que acusan a la película de ser ofensiva por centrarse en la bondad, Gunn respondió de manera tajante: “Que se fastidien”.

El filme genera polémica por su enfoque sobre inmigración, valores y moralidad (Reuters)

Reacciones y críticas: debate sobre inmigración y moralidad

El enfoque político y moral de la película no ha pasado desapercibido. Dean Cain, quien interpretó a Superman en la serie Lois & Clark: The New Adventures of Superman entre 1993 y 1997, expresó su opinión sobre los temas “woke” del filme en declaraciones a TMZ, recogidas por PEOPLE. Cain coincidió en que Superman representa “la historia de América” como un inmigrante, pero cuestionó la decisión de Gunn de enfatizar este aspecto. “Creo que fue un error de James Gunn decir que es una cuestión de inmigración”, afirmó el actor, quien consideró que estos comentarios podrían perjudicar la recaudación en taquilla.

A pesar de sus reservas sobre el enfoque político, Cain manifestó su apoyo al éxito de la película y valoró el sentido del humor que Gunn ha aportado al personaje, algo que, según él, faltaba en las últimas versiones cinematográficas. “Me alegra que tenga éxito, pero no me gusta ese último comentario político”, señaló.

El debate sobre el mensaje de la película se ha extendido a las redes sociales y medios especializados, donde se discute si la representación de Superman como un inmigrante y la insistencia en la bondad como valor central resultan pertinentes o divisivas en el contexto actual.

Estrategia de DC Studios: un nuevo comienzo y la competencia con Marvel

El estreno de Superman representa el primer capítulo de un ambicioso plan de 10 años para DC Studios, diseñado por James Gunn y Peter Safran, quienes asumieron la dirección del estudio en noviembre de 2022. Según Bloomberg, la estrategia busca interconectar películas y series de televisión basadas en personajes de DC Comics, como Batman y Wonder Woman, en un esfuerzo por competir directamente con el exitoso modelo de Marvel Studios.

Warner Bros. Discovery Inc. confió en Gunn y Safran para liderar esta nueva etapa, tras años de resultados irregulares en la taquilla y críticas mixtas a las adaptaciones previas. El éxito inicial de Superman refuerza la apuesta del estudio por una visión renovada y coherente de su universo cinematográfico, con la esperanza de replicar el fenómeno de Marvel, que ha establecido récords de recaudación y popularidad a nivel mundial.

La película también se beneficia de un equipo técnico destacado, con la dirección de fotografía de Henry Braham, el diseño de producción de Beth Mickle y una banda sonora compuesta por John Murphy y David Fleming, elementos que contribuyen a una experiencia visual y auditiva envolvente.

Detalles adicionales: presupuesto, personajes y el legado de Gunn

Con un presupuesto de 225 millones de dólares, la nueva Superman no escatimó en recursos para ofrecer una producción de alto nivel. Además del trío principal de actores, el reparto incluye a Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Milly Alcock como Supergirl, Isabela Merced como Hawkgirl y Nathan Fillion como Green Lantern, ampliando el abanico de personajes y sentando las bases para futuras entregas.

James Gunn, conocido por revitalizar franquicias como Guardianes de la Galaxia en Marvel y The Suicide Squad en DC, aporta su sello personal a la película, combinando acción, humor y una reflexión sobre los valores fundamentales del personaje. Su enfoque ha sido recibido con entusiasmo por parte de la crítica, que destaca la capacidad del director para equilibrar la espectacularidad con la humanidad del héroe.

Un nuevo horizonte para DC Studios

El lanzamiento de Superman bajo la dirección de James Gunn marca el inicio de una nueva etapa para DC Studios, caracterizada por una visión más cohesionada y ambiciosa. A pesar de la controversia generada por su mensaje político y moral, la película ha logrado un desempeño destacado en taquilla y ha reavivado el interés por el universo de DC Comics. Según informó PEOPLE, el filme no solo ha superado las expectativas comerciales, sino que también ha abierto un espacio de debate sobre los valores y la representación en el cine de superhéroes, consolidando su lugar como uno de los estrenos más relevantes del año.