Julia Garner hizo frente a las críticas del cambio de genero de Silver Surfer en “Los Cuatro Fantásticos”

Julia Garner habló sobre los malos comentarios que recibió por interpretar a Silver Surfer. (Créditos: REUTERS/Stephane Mahe. Captura de video)

Julia Garner no está interesada en las críticas sobre su elección como Silver Surfer en la próxima película del Universo Marvel, Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos.

Durante el estreno mundial en Londres, la actriz habló con la BBC y abordó los comentarios iniciales de algunos fanáticos que argumentaban que el personaje debía ser interpretado por un hombre.

Sin embargo, la artista tiene una respuesta clara para sus detractores y aseguró que no está para complacer a todos, sino para hacer su trabajo lo mejor posible. “Dije: ‘Igual voy a seguir haciendo mi trabajo’”, explicó.

Julia Garner confesó que las críticas sobre su personaje en la nueva cinta de "Los Cuatro Fantásticos" no la afectan. (Captura de video)

Incluso, la estrella de The Wolf Man también precisó que su personaje es una variación del Silver Surfer tradicional. “Además, es Shalla-Bal, así que es diferente”, señaló.

El casting de Julia Garner como esta nueva versión femenina del mítico personaje causó cierto revuelo entre los fans más conservadores, quienes inicialmente expresaron su desacuerdo en redes sociales. Pero, la actriz se mostró agradecida ante quienes apoyan esta nueva prodducción.

“Estoy feliz de que la gente esté conectando con esto, igual que con cualquier otro proyecto. Estoy agradecida de estar en este baile, para ser completamente honesta contigo”.

Julia Garner está muy agradecida con quienes apoyan su personaje en "Los Cuatro Fantásticos". (REUTERS/Manon Cruz)

Cabe recordar que Shalla-Bal fue introducida por primera vez en el universo Marvel en 1968, en el cómic The Silver Surfer #1. En los cómics, es una figura clave en la historia de Norrin Radd, el Silver Surfer original.

En algunas líneas narrativas ha asumido su rol como heraldo de Galactus. En el cine, Norrin Radd fue interpretado por Doug Jones (con voz de Laurence Fishburne) en Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007).

La película, dirigida por Matt Shakman, es la primera entrega oficial del equipo Los cuatro fantásticos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Junto a Garner, el elenco estelar incluye a Pedro Pascal como Reed Richards (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby como Sue Storm (la Mujer Invisible), Joseph Quinn como Johnny Storm (la Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (La Mole).

“Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos” es la esperada incorporación de la Primera Familia al Universo Cinematográfico de Marvel. (Disney Latino)

Además, Ralph Ineson interpreta al temido Galactus, y completan el elenco Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne y John Malkovich en papeles aún no revelados.

Pedro Pascal enfrenta con nervios el reto de ser Mr. Fantástico

Pedro Pascal ha compartido algunos detalles sobre su interpretación de Reed Richards. En una entrevista durante el evento Star Wars Celebration en Tokio, el actor reveló que su enfoque para dar vida a Reed Richards se basó en la inteligencia y adaptabilidad de un pulpo.

Aunque reconoció que la comparación podría parecer inusual, explicó que este animal le sirvió como modelo para capturar la brillantez mental y la versatilidad del personaje.

“Con Reed, su cuerpo puede estirarse, pero este es un personaje cerebral. Pensé en la brillantez de un pulpo... lo puse en mi subconsciente”, afirmó el actor.

Pedro Pascal se inspiró en los pulpos para su personaje de Reed Richards en "Los cuatro fantásticos". (YouTube/Marvel)

Asimismo, en una entrevista reciente con Entertainment Weekly, el actor chileno explicó que cada nuevo proyecto de alto perfil sigue generándole una fuerte presión.

“Al entrar en algo como Juego de Tronos, y luego con Narcos, Star Wars y The Last of Us, cada vez sentí que no podía superar lo intimidante que fue la última vez”, confesó.

De hecho, Pedro Pascal admitió que quiere asegurarse de aportar autenticidad a su interpretación.

Pedro Pascal aseguró que desea ser auténtico con su personaje en "Los Cuatro Fantásticos". (EFE/ David Swanson)

“Todos los personajes dan miedo porque de verdad quieres hacer feliz a la gente, especialmente si es algo muy conocido. Quieres que las expectativas se cumplan, pero también ser fiel a ti mismo para ofrecer algo genuino”, señaló.

Ahora, con el peso del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sobre los hombros, Pascal busca estar a la altura de las expectativas que rodean al personaje.