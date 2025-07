Cultura, sexualidad y rebeldía: la historia de Boy George, el cantante de Culture Club

Boy George narró su transformación personal y artística, marcada por la rebeldía y la búsqueda de autenticidad en la música y la moda (REUTERS/Hollie Adams)

En una entrevista con The Times, Boy George repasó su vida, su evolución artística y compartió su visión sobre la fama, la creatividad y el desafío de mantenerse auténtico bajo la constante mirada del público.

Hoy, el vocalista de Culture Club busca dejar atrás los prejuicios y estereotipos que durante años condicionaron su trayectoria y su identidad.

Transformación personal y origen de Culture Club

George O’Dowd, conocido globalmente como Boy George, creció en Eltham, al sureste de Londres, dentro de una familia irlandesa católica. Marcado por la disfunción y el abuso doméstico, encontró fortaleza cuando decidió, a los 18 años, dejar ese ambiente para sumergirse en la explosiva escena cultural londinense.

Culture Club nació en la vibrante escena bohemia londinense de finales de los setenta (Grosby)

La moda y la identidad visual fueron tan relevantes como la música; inspirado por figuras como Siouxsie Sioux y Liz Taylor, entendió que “cuando eres un niño gay, los demás te hacen notar que eres diferente. Llega un momento en el que eliges encogerte o abrazar ser distinto”.

La formación de Culture Club surgió de encuentros y colaboraciones en el ambiente bohemio de Londres a finales de los setenta y principios de los ochenta. Boy George se vinculó al bajista Mikey Craig —padre de un hijo con Cleo Pizzey, hija de una activista feminista— y el grupo se completó con más músicos, e incluso, durante un tiempo, con la artista Tracey Emin.

El club Blitz fue epicentro de esta movida, donde la creación de una personalidad era esencial. En 1982, Culture Club alcanzó el éxito internacional con “Do You Really Want to Hurt Me?”, iniciando una racha de éxitos y notoriedad global.

Relaciones internas y disputas

Boy George reveló tensiones internas en Culture Club tras la salida de Jon Moss (Grosby/MediaPunch Inc)

La convivencia dentro de Culture Club nunca fue sencilla, en particular por las tensiones entre Boy George y el baterista Jon Moss. Tras la salida de Moss en 2018 y una demanda por regalías, George expone esta situación en la canción “Dirty Little Limited Company”: “¿Por qué no luchas por tu rock’n’roll?... Jon quiere sus regalías, pero no lucha por lo que las generó”.

Describió que, aunque dividió la banda en partes iguales, nunca sintió el mismo respeto recibido, especialmente por parte de Moss. Su relación terminó completamente y, hoy, pertenece sólo al pasado.

Fama, creatividad e imagen pública

El éxito catapultó a Boy George a una exposición que resultó ser una espada de doble filo. Celebra haber superado la ansiedad causada por el escrutinio y la constante vigilancia: “El exhibicionismo es una espada de doble filo”. Sostuvo que ser creativo es un instinto ineludible, y que muchas de sus canciones recientes superan a los clásicos de la banda, aunque reconoce que la visibilidad y la fortuna son factores decisivos en la industria.

Boy George repasó su regreso a los escenarios y su participación en televisión en los últimos años (Photo by Rick Kern/WireImage)

Sobre la sexualidad y la política de identidad LGBTQ, Boy George es crítico con las etiquetas. “No creo que [la política de identidad] haya ayudado a nadie. No somos una cosa. Todos son diversos porque nadie es igual a nadie más, así que empiezas desde la perspectiva equivocada”. Sostuvo que su orientación ocupa un espacio pequeño en su vida cotidiana y que prioriza otras responsabilidades y afectos.

Vida reciente y actualidad

En los últimos años, Boy George regresó a los escenarios con Culture Club, revivido “Taboo” y participado activamente en televisión. Durante “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!” en 2022, se vio involucrado en controversias mediáticas, pero mantuvo que sólo expresó sus sentimientos auténticamente. También enfrentó momentos difíciles, como su arresto y condena en 2008, episodio que no oculta, pero sobre el que reflexiona: no lo define, ni deja que limite el crecimiento personal.

Boy George reside en Hampstead, Londres, aunque alquila su mansión mientras está de gira. Afirma que hoy vive sin intentar esconderse ni buscar que lo noten, en paz consigo mismo y orientado a superar las ideas preconcebidas que otros mantienen sobre él. Continúa activo creativamente, oficiando incluso bodas de amigos, y demuestra que la búsqueda de serenidad y autenticidad nunca termina.