La razón por la que el guitarrista de Culture Club quiso eliminar la canción más exitosa de la banda

Roy Hay, guitarrista de Culture Club, reveló que no le gustaba la canción 'Karma Chamaleon'. (Credit: Ron Wolfson / Rock Negatives / MediaPunch Boy George Grosby)

“Karma, karma, karma, karma, karma chamaleon”. Así dice parte del pegadizo coro de uno de los mayores éxitos musicales de todos los tiempos, aunque a casi todos sus intérpretes no les gustaba.

Se trata de la canción “Karma Chameleon”, una emblemática composición musical perteneciente al álbum lanzado en 1983 Colour by Numbers, del grupo británico Culture Club.

Sin embargo, Roy Hay, el guitarrista de la agrupación de new wave, reveló recientemente que esa canción en particular no era de su agrado ni de los otros miembros de la banda e incluso señaló que dañaba su credibilidad.

Roy Hay creía que la canción 'Kharma Chamaleon' les haría perder credibilidad como músicos. (Créditos: YouTube / Culture Club)

Las declaraciones del músico se dieron a través del nuevo documental Boy George & Culture Club (2025), una cinta que explora la historia del legendario grupo de los años 80.

“Podríamos haber sacado un pedo en una botella [en 1983] y habría sido número 1. Y eso fue todo", declaró Roy Hay a People en relación a “Karma Chameleon”.

“No, estoy bromeando. Esa es la cuestión: se ha convertido en una canción icónica y cuando cerramos nuestros conciertos con ella y la gente la canta, es increíble”, comentó el guitarrista al medio estadounidense.

“Pero si la comparas con el resto de nuestro disco, no se sostiene como canción. Pero es un gran álbum”, agregó en alusión a Colour by Numbers.

El guitarrista consideró que 'Karma Chamaleon' no es una buena canción por sí sola. (Créditos: YouTube / Culture Club)

¿Karma Chamaleon estuvo a punto de no ser incluida en el disco?

De acuerdo con People, el guitarrista Hay, el bajista Mikey Craig y el baterista Jon Moss no estuvieron de acuerdo con agregar “Karma Chameleon” al famoso disco. De hecho, el único que tenía “fe” en ella era el cantante Boy George, autor de la letra y la melodía.

“La canté a capella en la cocina de Roy y tuve que pelearme con ellos para que la incluyeran en el álbum”, escribió Boy George en sus memorias publicadas en 2023 con el título de Karma: My Autobiography (Karma: Mi autobiografía).

“Por mucho que los chicos odiaran ‘Karma’, fue el último tema añadido al disco, casi por encima de sus cadáveres”, detalló el compositor británico.

Boy George fue el único que creyó en el éxito que tendría la canción. (REUTERS/Simon Thong ST/DL/File Photo)

Por su parte, Mikey Craig también dio su opinión a la revista estadounidense acerca de los problemas que causó al interior de Culture Club la polémica inclusión de “Karma Chamaleon” dentro de Colour by Numbers.

“Supongo que estaba interpretando al Doctor [Henry] Kissinger en la banda y trataba de mantener a todo el mundo unido“, comenzó declarando el bajista de la banda.

“Sabía que si no lo hacíamos, George [Boy] se habría enfadado. Así que le dije a Roy [Hay]: ‘Tenemos que hacerlo’. E hicimos una apuesta sobre si iba a estar en el número 1 y Roy perdió“.

Aunque Color by Numbers cuenta con exitosos temas como “It’s a Miracle” y “Victims”, la canción que llegó al número 1 de la lista Billboard Hot 100 en 1983 fue “Karma Chameleon”.

Culture Club alcanzó el éxito internacional luego de lanzar el disco 'Color By Numbers'. (Grosby)

¿De qué trata el documental Boy George & Culture Club?

El documental Boy George & Culture Club se estrenó este 5 de junio de 2025 durante el Festival de Tribeca en New York, al que asistieron los músicos y la directora del filme, Alison Ellwood.

De acuerdo con la sinopsis publicada en el portal digital del Festival, la película cuenta con “humor, corazón, mucho lujo y glamur” la historia de una de las bandas más icónicas de los años 80.

La cinta está narrada en voz de sus cuatro integrantes, quienes “desafiaron el status quo de Gran Bretaña” con su aspecto y personalidad extravagantes. Además, la trama explora el intenso fandom del grupo que “recordaba a la Beatlemanía”.

Culture Club continúa dando conciertos y componiendo nuevas canciones. (Grosby)

Incluso, se ha confirmado que el documental aborda el tema de la separación de Culture Clube, cuyos motivos fueron la adicción a las drogas de George Boy y su posterior detención por posesión de heroína.

Culture Club ha tenido reuniones periódicas a lo largo de los años, pero desde que los integrantes reformaron el grupo en 2011 decidieron seguir haciendo giras y grabando de manera constante, con excepción del baterista Jon Moss, quien abandonó la banda definitivamente en 2021.

Finalmente, el bajista Mikey Craig afirmó recientemente que el grupo está preparando nueva música para darle seguimiento a su álbum Life, de 2018.