“No estoy loco, sé que no soy él”: Michael C. Hall sobre su rol como Dexter Morgan

El regreso de Michael C. Hall como Dexter Morgan en la serie Dexter: Resurrección marca un acontecimiento relevante para los seguidores de la franquicia. Con estreno previsto para el 11 de julio en Paramount+, la serie surge a partir de una propuesta del propio Hall, quien encarnó al célebre asesino en serie durante casi veinte años.

En entrevista con Vanity Fair, Hall propuso continuar la historia especulando: “¿Y si ese disparo no hubiera sido fatal? ¿Cómo sería eso?”, lo que impulsó un nuevo desarrollo narrativo para el personaje.

Esta inquietud permitió reavivar el interés en el universo de Dexter, reuniendo a miembros del equipo creativo original. Así nació Dexter: Resurrección, que debuta exclusivamente en Paramount+, consolidando el regreso de uno de los personajes más emblemáticos de la ficción televisiva.

Impacto personal y vínculo entre Michael C. Hall y Dexter

Michael C. Hall retoma el papel de Dexter Morgan en una nueva temporada impulsada por su propia iniciativa (Mariana Campos/Infobae México)

Interpretar a Dexter Morgan durante casi veinte años representó para Hall un reto considerable. El actor reconoció que la experiencia fue intensa y agotadora, aunque sentía entusiasmo al retomar el personaje. Explicó que Dexter sigue guiándose por un código moral propio, solo eliminando a quienes, según su criterio, no merecen vivir.

Hall relató que, aunque dedicó mucho tiempo al personaje, nunca temió quedar atrapado en ese rol. “No sé si lo temía. Ciertamente pasé mucho tiempo considerándolo y representándolo. Por suerte, no tengo la predisposición de actuar según los impulsos que afectan a Dexter”, puntualizó. Además, afirmó que tras cada temporada necesita un periodo de transición para reconectar con su propia identidad.

Destacó también la diferencia fundamental entre su vida y la de Dexter. “Yo nunca podría vivir una vida tan cargada de estrés. No estoy loco; sé que no soy él. Sé que en realidad no existe. Es solo palabras en una página, un personaje y una idea que sigue siendo misteriosa para mí”, indicó.

Segundas oportunidades y la identidad en la nueva temporada

El vínculo personal de Hall con Dexter y el desafío de interpretar al icónico asesino en serie durante dos décadas (SHOWTIME/Europa Press)

La nueva temporada sitúa el eje argumental en el tema de las segundas oportunidades. Michael C. Hall explicó que la serie mostrará un personaje que recibe una nueva posibilidad de vida y, finalmente, logra liberarse de una relación gravosa con su pasado.

“Creo que esta nueva temporada nos muestra a un personaje que tiene una segunda oportunidad en la vida y que, por fin, se liberó de lo que fue una relación gravosa con su pasado, y de todo el daño colateral en su vida”, expresó el actor.

Hall profundizó en las cuestiones existenciales que enfrentará Dexter en esta etapa: la transformación tras enfrentar la muerte, los cambios en la identidad y el intento por reconstruirse. Esta premisa, según el propio Hall, define el atractivo renovado de la serie tanto para el público como para quienes participan en su creación.

La mortalidad y la perspectiva filosófica de Hall

Michael C. Hall reflexionó sobre la inevitabilidad de la muerte y su impacto en la experiencia humana (REUTERS/ERIC GAILLARD)

La serie “Dexter” incorpora de forma constante los temas de la moralidad y la mortalidad. Michael C. Hall reflexionó sobre la muerte como experiencia universal, afirmando: “Creo que no hay nada que compartamos más como seres humanos que nuestra mortalidad común y el hecho de enfrentarnos a ella. La inevitabilidad de nuestra muerte es una parte fundamental del viaje espiritual de cada uno”.

El actor señaló que temer a la muerte carece de sentido. “Temer a la muerte es un miedo bastante inútil. ¿Cuál es el sentido de temer algo que es una inevitabilidad? Creo que se trata más bien de reconciliarse con esa inevitabilidad. No quiero morir, pero sé que es inevitable. Así que creo que todos vivimos nuestras vidas con el conocimiento de que ese será el umbral fundamental. Lo que hagas con eso, supongo, depende de ti”.

Cuando se le preguntó sobre su propio “pasajero oscuro”, Hall respondió con humor y distancia: “Eso no es asunto tuyo”, mostrando la clara separación entre el personaje ficticio y su identidad real.