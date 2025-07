Kesha brilla con luz propia: la artista celebra su libertad y lanza el tour más auténtico de su carrera

Una declaración vibrante donde Kesha expresa con honestidad sus pasiones y contradicciones, explorando la libertad de sentir sin prejuicios (Kesha)

Luego de aproximadamente 10 años bajo las restricciones de un contrato discográfico firmado a los 18, Kesha pudo recuperar el control legal sobre su voz y su carrera. Según explicó en una entrevista con Monica Lewinsky en el podcast Reclaiming with Monica Lewinsky, la artista desconocía al inicio las consecuencias de ceder sus derechos “en el universo en perpetuidad”.

Durante todo este tiempo, la única vía para liberarse era seguir entregando música a quienes gestionaban su futuro, incluso mientras enfrentaba procesos judiciales con ellos.

La artista describió el momento en que obtuvo la libertad como una experiencia surrealista: “Salí al patio como cualquier otro día, y dos minutos después, era libre. La escena era la misma, pero todo había cambiado”.

Para Kesha, este hito implicó mucho más que retomar el control de su música. Como detalla en el pódcast, comenzó una etapa de reflexión personal, cuestionando cómo dejar atrás el miedo a la opinión ajena y cómo integrar cada experiencia de su pasado en una narrativa de autoaceptación genuina.

El resurgimiento de la artista tras superar el control externo y la adversidad inspira a quienes buscan autenticidad y poder personal a través del arte (Captura de pantalla)

Sanación a través de la espiritualidad y la autenticidad

El recorrido personal de Kesha estuvo marcado por su sanación, vivida públicamente. “Estoy sanando en tiempo real frente al mundo entero”, confesó. Decidida a no ocultar más las partes difíciles de su vida, la cantante reconoció que “literalmente, lo peor que podrían saber de mí ya es público”. Esta exposición la condujo a buscar la integración y el amor propio como vías de resiliencia.

La espiritualidad adquirió un papel primordial en este proceso. Desde pequeña, se sintió atraída por la religión comparada y la psicología. En la entrevista, relató que la meditación, la terapia y experiencias con medicina basada en plantas le permitieron reconectar con su esencia.

Kesha también destacó que la seguridad emocional fue un elemento imprescindible para su creatividad. “El primer paso para hacer buen arte es sentirse seguro. Eso fue algo que no experimenté durante mucho tiempo”, indicó. Esta integración de lo espiritual y lo artístico se convirtió en una prioridad, dando forma a giras y presentaciones que buscan ser experiencias transformadoras y sanadoras tanto para ella como para quienes la acompañan.

Kesha reivindica el autoconocimiento y la espiritualidad como motores de reconstrucción emocional, abriendo el diálogo sobre salud mental en la industria musical (Foto AP/Aurea Del Rosario)

El impulso creativo junto a Rick Rubin y el poder de “Gag Order”

Un momento clave en el resurgir de Kesha fue su trabajo con el productor Rick Rubin. Según relató, la colaboración con Rubin supuso un giro vital: “Rick fue un gran punto de inflexión para mí. Me mostró cómo debe comportarse un productor y cómo debe ser un hombre”, destacó la cantante sobre este proceso de acompañamiento y contención emocional.

De esa alianza nació “Gag Order”, su álbum más íntimo. Kesha manifestó un profundo orgullo por este trabajo: “Es mi disco favorito que he hecho. Estoy tan orgullosa de mí misma”. Aunque el disco no alcanzó los primeros lugares en las listas, ella se siente triunfadora por haber creado una obra que representa su autenticidad y su proceso de sanación. “Si el mundo no quiere escucharlo, está bien. Yo estoy orgullosa de esta pieza de arte”, remarcó.

Según Monica Lewinsky, la publicación de “Gag Order” fue decisiva para terminar con el contrato anterior de Kesha, abriéndole la puerta a una independencia tan anhelada. La artista considera que la honestidad y la vulnerabilidad fueron fuente de fuerza y transformación en su carrera.

La canción forma parte esencial de “Gag Order”, mostrando cómo el amor y la vulnerabilidad pueden convertirse en refugio y fuerza ante la adversidad (Kesha)

Compromiso con el activismo y el bienestar de otros artistas

La historia de la cantante no solo la impulsó a fortalecer su voz artística, sino también a asumir un rol activo en el apoyo a los sobrevivientes de abuso. “El trauma no es una broma... arruina tu vida y duele el corazón”, afirmó. Si bien el activismo no era parte de sus planes iniciales, Kesha asumió la responsabilidad de emplear su plataforma para promover la conciencia y el cambio social.

Entre sus iniciativas, anunció la creación de una aplicación que busca conectar a jóvenes creadores, ofreciéndoles redes de apoyo y herramientas para enfrentar los desafíos de la industria. Así, la cantante espera evitar que otros artistas sufran las mismas situaciones de aislamiento o desconocimiento contractual que atravesó en su inicio.

En su gira de 2023, Kesha alteró la letra de su éxito “TikTok” para eliminar la mención a P. Diddy, en un acto de activismo musical. “Es tu canción más grande, ¿vas a cambiar la línea de apertura? Cien por ciento, sí”, expresó. Además, manifestó su intención de ayudar a quienes enfrentan barreras para acceder a terapias, destacando la gravedad del trauma y la necesidad de un acompañamiento común.

El tema que catapultó a Kesha al estrellato sigue siendo símbolo de frescura generacional y libertad, aunque la artista ha resignificado su letra acorde con su evolución personal (Kesha)

Reflexión sobre la industria y espacios para la libertad

El diálogo entre Kesha y Monica Lewinsky visibilizó la complejidad de desenvolverse en entornos dominados por el patriarcado, tanto en la música como en otros ámbitos. “La industria musical, especialmente cuando empecé, es un club de chicos. Te hacen sentir afortunada de estar dentro y que tienes que aceptar lo que sea”, señaló. También detalló cómo debió forjar una coraza, sintiéndose obligada a mostrarse fuerte, aunque su verdadera naturaleza sea mucho más femenina y vulnerable.

La artista apuesta a crear espacios seguros y de comunidad, tanto entre colegas como frente a su público. Relató cómo asistir a un concierto de Lady Gaga le hizo revivir la energía del apoyo colectivo y la inspiración que puede brindar un ídolo. “Necesito ser superfan de alguien más también”, mencionó, reivindicando el valor de las comunidades y el sentimiento de pertenencia.

“Tits Out Tour”: reivindicación del cuerpo y la alegría

La última gira de Kesha, titulada “Tits Out Tour”, simboliza el clímax de su libertad recién adquirida. Inspirada durante una residencia artística en Big Sur, la cantante decidió celebrar su cuerpo y su historia. “Es mi cuerpo, ha sido avergonzado por el público durante años. Es mi cuerpo y voy a tener mis pechos al aire. Amo mi cuerpo. Intentaron hacerme odiarlo, pero lo amo”, expresó.

Con este tour, la artista invita a los asistentes a compartir un espacio de autoaceptación, alegría y sanación. “El Tits Out Tour es una celebración de estar viva, de amar mi cuerpo y de la libertad”, explicó.

La gira propone que el público asista dispuesto a conectar consigo mismo y con los demás, con la intención de vivir momentos de felicidad colectiva. “Quiero que la gente entre con el corazón abierto, con buenas vibras, que sean quienes son”, remarcó Kesha, deseando que cada show sea una experiencia de comunidad, seguridad y bienestar.

Con esta gira, Kesha invita a sus seguidores a celebrar la autoaceptación y el goce del cuerpo, creando un espacio escénico marcado por la diversidad y la alegría colectiva (@kesha)

Una intención clara para el presente y el futuro

Al finalizar la entrevista con Reclaiming with Monica Lewinsky, Kesha sintetizó su propósito: “Estoy reclamando la libertad en todos los sentidos. No solo hablo de mi voz, aunque es importante, sino de todo lo que me aleja de mí misma. Libertad del pasado, del trauma, de las voces en Twitter que me llaman fea, de todo lo que he cargado toda mi vida. Estoy limpiando la casa y quiero experimentar una libertad real y verdadera”.

La cantante agradece la existencia de espacios donde puede compartir sus vivencias y subraya el papel vital de la empatía y el acompañamiento entre quienes atravesaron situaciones de abuso.

“Cada día es sanar un poco algo. Mi intención es reclamar la libertad”, concluyó, dejando abierta la puerta a una etapa de luz y fortaleza para ella y quienes encuentran en su arte inspiración para seguir adelante.