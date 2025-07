Ringo Starr hizo un comentario inusual sobre sus 37 años de sobriedad

Ringo Starr se sinceró sobre sus problemas de adicción. (Foto AP/Jae C. Hong)

En el marco de su cumpleaños número 85, Ringo Starr no solo celebró un año más de vida, sino también un logro personal igual de significativo: 37 años de sobriedad.

El exbaterista de The Beatles reflexionó sobre su camino hacia la recuperación durante su tradicional celebración anual de “Peace & Love”, que cada 7 de julio reúne a fanáticos y amigos para difundir un mensaje de armonía global.

“Terminé en rehabilitación porque no me estaba tratando bien ni a mí ni a los que me rodeaban. Todo era sobre mí. Salí de ahí y no he tomado una sola copa desde entonces. Gracias al Señor”, confesó ante reporteros en el evento realizado en Beverly Hills.

Y añadió: “Estar sobrio cambió todo. Me dio la oportunidad de ser realmente yo, y de compartir eso con el mundo”.

Ringo Starr admitió que estar sobrio durante 37 años le cambió la vida. (EFE/ Quique García)

El músico, que ha hablado abiertamente de su lucha contra el alcoholismo en ocasiones anteriores, describió los años 70 y 80 como una etapa caótica y difusa en su vida.

“Estaba borracho. Algunos de esos años simplemente no existen para mí. Se han borrado”, declaró al Times of London en 2015.

Curiosamente, ese periodo coincidió con la separación de The Beatles, un episodio que también dejó huellas emocionales en Ringo Starr. “Estuve furioso durante 20 años. Con algunas pausas en las que no lo estaba”, admitió.

La ruptura de la icónica banda en 1970 supuso un quiebre emocional para sus integrantes, y en el caso de Starr, se profundizó con el abuso de sustancias.

La separación de The Beatles llevó a Ringo Starr a consumir drogas. (EFE)

Su ingreso a un centro de rehabilitación en 1989, junto a su esposa Barbara Bach, marcó un punto de inflexión y se centró en su recuperación.

“A los ocho días decidí: ‘Estoy aquí para recibir ayuda porque sé que estoy enfermo’. Hice todo lo que me pidieron y, gracias a Dios, eso me salvó”, contó a la revista PEOPLE en ese entonces.

Desde entonces, el artista no solo ha mantenido su sobriedad, sino que también ha experimentado un renacimiento artístico a través de su proyecto Ringo Starr & His All-Starr Band, que ya acumula más de 30 años de trayectoria.

“No planeé nada de esto. Pero me encanta la vida que me ha tocado vivir”, dijo recientemente a The New York Times.

A pesar de su edad, Ringo Starr aseguró sentirse joven. “Me miro al espejo y tengo 24. Nunca envejecí más allá de los 24”, afirmó con una sonrisa. Esa vitalidad, según él, proviene del amor por la música y del compromiso con el presente. “Vivo en el ahora”, sentenció.

Ringo Starr afirmó que se siente tan joven como si tuviera 24 años. (AP Photo/Jae C. Hong)

El próximo 10 de marzo, CBS presentará el especial Ringo & Friends at the Ryman, un homenaje musical que recorrerá su legado desde la mirada del country. El programa incluirá actuaciones especiales y será transmitido por la cadena y vía streaming en Paramount+.

Con casi seis décadas de carrera, el famoso sigue siendo una figura querida en la cultura pop. Aunque a menudo eclipsado por el protagonismo de Lennon y McCartney, ha construido un legado sólido y personal basado en la constancia, el humor y una notable capacidad de reinvención.