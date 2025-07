Ozzy Osbourne se reinventa y lanza su propia línea de maquillaje gótico

La colección de maquillaje de Ozzy Osbourne fusiona teatralidad y estilo alternativo (Jordan Strauss/Invision/AP)

Ozzy Osbourne se reinventa. Tras retirarse de los escenarios debido a su avanzado estado de Parkinson, el legendario líder de Black Sabbath no descansa. Luego de poner un punto final a la música, el cantante lanzará una línea de productos de belleza en colaboración con la marca británica Jolie Beauty. La colección estará disponible a partir del 9 de julio en el sitio web de la firma.

Según el comunicado oficial difundido por Consequence, la propuesta busca combinar el estilo artístico y audaz de Jolie Beauty “con el aire teatral y gótico que definió la carrera de Ozzy”. Se espera que la línea incluya maquillaje diseñado tanto para los fans del metal como para quienes siguen la estética alternativa.

“Es un verdadero honor que Ozzy y su equipo hayan elegido trabajar con nosotros, especialmente siendo una marca independiente de su ciudad natal”, expresó Jolie Cashmore, CEO de Jolie Beauty. Y agregó: “Esta colaboración es un testimonio del impacto de Ozzy en las comunidades góticas y una celebración de su influencia legendaria en la música, la moda y la creatividad”.

Pero no se trata del único lanzamiento del cantante. Si bien su equipo lleva adelante las distintas propuestas ideadas por el músico, él colabora y participa de cada promoción con el fin de sentirse activo. Hace algunas semanas, Osbourne se asoció con la marca Liquid Death para lanzar una edición especial de latas vacías de té helado que contienen su ADN.

La colección 'Infinite Ozzy' ofrece latas firmadas y selladas por el artist (Foto: Captura: YouTube/@liquiddeath2793)

Las latas fueron bebidas por el cantante y luego selladas en un laboratorio. Además, cada una lleva la firma del músico. La colección, llamada “Infinite Ozzy”, está a la venta en la página oficial de Liquid Death a un precio de 450 dólares por unidad.

El producto generó polémica, pero también interés entre sus fanáticos más fieles. Desde el equipo de prensa de Liquid Death expresaron: “Una vez que la tecnología y la legislación lo permitan, los fans podrán usar este ADN para intentar clonar a Ozzy en el futuro y disfrutarlo por cientos de años”.

Más allá de lo excéntrico de estas propuestas y los desafíos que supone el parkinson, Osbourne busca manterse vigente y relevante en la cultura del metal y las nuevas tendencias. Con productos que van desde cosméticos hasta latas con ADN, logra diversificar su marca sin perder identidad. Así capta nuevos públicos sin abandonar a sus seguidores históricos.

El último show de Ozzy Osbourne

El lanzamiento de estos artículos coinciden con una etapa de fuerte presencia mediática para el artista quien, el pasado 5 de julio, realizó su último show con Black Sabbath.

El lanzamiento de productos coincide con el último show de Ozzy Osbourne con Black Sabbath (Créditos: Instagram/Ozzy Osbourne)

El evento, se vio en línea desde distintas partes del mundo y reunió a figuras icónicas del metal y el rock. Todo lo recaudado fue destinado a organizaciones benéficas, lo que refuerza además el perfil solidario del evento.

La actuación de Osbourne exigió una cuidadosa preparación física. Antes del concierto, explicó en su programa en SiriusXM que trabajó con un entrenador para hacer frente al desgaste que implica subir al escenario: “Si mi Dios quiere que haga el show, lo haré. Dándolo todo con lo que tengo”.

Debido a su condición, interpretó el repertorio sentado en un trono con diseño de murciélago. Comentó al diario The Guardian que la idea del concierto fue la esposa y manager de Ozzy, Sharon Osbourne, pues buscaba darle “una razón para levantarse cada mañana”.

¿Por qué se retiró Ozzy Osbourne?

Cabe destacar que el músico se despidió de los escenarios luego de que, en 2020, revelara su diagnóstico. “No es una sentencia de muerte. Es una forma leve de Parkinson por el momento”, declaró en una entrevista para Radio.com.

El deterioro del músico en estos años obligó a modificar su rutina y alejarse de las giras. Ante esto, Osbourne expresó cierta molestia debido a su dificultad de no poder contribuir económicamente a su familia como antes.

“Vengo de una clase trabajadora, odio defraudar a la gente. Odio no hacer mi trabajo. Cuando veo a mi esposa y mis hijos trabajando, todos tratando de ayudarme, me deprime porque no puedo aportar a mi familia, ¿sabes?”, manifestó.

Ante este contexto, el músico eligió reinventarse. Vasos de té con su ADN o maquillajes de estética gótica: con diferentes artículos, Ozzy genera productos que trascienden la música y refuerzan su figura como ícono cultural y comercial.