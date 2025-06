Martin Short reveló el secreto del éxito de Only Murders: “Es uno de los sets más felices del mundo”

Para Martin Short, actuar sigue siendo su pasión, dejando claro que no considera la jubilación como una opción cercana (REUTERS/Mario Anzuoni)

Martin Short mantiene su vigencia a los 75 años y reafirmó su papel protagónico en Only Murders in the Building, cuya 5° temporada ya se rueda en Nueva York.

Según informó The Hollywood Reporter, el actor canadiense, ganador reciente del premio del Sindicato de Actores (SAG) y nominado nuevamente al Emmy, continúa al frente del elenco de una de las comedias más exitosas de Hulu, que promete mantener su tono fresco con nuevas estrellas invitadas y una trama aún confidencial.

El vínculo de Martin Short con Oliver Putnam

Short logró mantenerse vigente a través de múltiples generaciones, y su papel como Oliver Putnam, un excéntrico director de Broadway, es una muestra de su versatilidad.

El actor explicó a The Hollywood Reporter que busca constantemente añadir detalles personales al personaje. “A veces me río raro y eso se convierte en lo nuevo que pones, o tenía un primo que siempre terminaba las oraciones diciendo: ‘Eso es cierto, sí’, así que creo que tal vez haré que él haga eso”, relató el actor sobre su personaje.

La quinta temporada de Only Murders in the Building ya está en producción y contará con el regreso de Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short en sus papeles protagónicos (Disney Plus)

El artista canadiense protagoniza la serie junto a Selena Gomez (Mabel Mora) y Steve Martin (Charles-Haden Savage), en una dinámica que mezcla la investigación de crímenes con un pódcast, permitiendo a Short mostrar distintas facetas de Oliver y renovar su energía en cada temporada.

Expectativas por la quinta temporada

La producción de la quinta temporada se mantiene bajo estricto secretismo. Según The Hollywood Reporter, el elenco fue advertido sobre la confidencialidad, algo que Short abordó con humor: “Incluso si das una mínima pista, te metes en problemas con la producción”.

Lo que sí se confirmó es la participación de Meryl Streep, Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis y Melissa McCarthy, quienes se suman a la extensa lista de celebridades que pasaron por la serie. En la temporada anterior, la muerte del personaje Sazz, interpretado por Jane Lynch, marcó la trama principal.

La quinta temporada de "Only Murders in the Building" contará con estrellas como Meryl Streep, Eva Longoria y Zach Galifianakis (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre posibles futuros cameos, el comediante manifestó su interés por figuras como Ryan Reynolds, Bill Murray o Kristen Wiig: “¿No sería genial ver a Ryan Reynolds en Only Murders in the Building? Soy fan de mucha gente”, comentó.

En cuanto a los rumores de que Oliver viajaría a Nueva Zelanda tras su esposa Loretta (Streep), el actor aclaró que su personaje permanecerá en Nueva York. También aseguró haber visto cuatro cortes preliminares de la temporada y los calificó como “muy fuertes”.

Un set feliz y un actor entusiasta

El ambiente en el set es un motivo de orgullo para Short, quien comentó a The Hollywood Reporter: “El set de Only Murders es uno de los más felices del mundo del espectáculo”.

Para él, la experiencia de trabajo es más importante que el resultado final: “No puedes controlar si la película será genial o no. Pero lo que puedes proteger es la experiencia”.

Según el actor, este ánimo positivo se percibe también en las estrellas invitadas, quienes disfrutan plenamente su participación. Gracias a la popularidad constante de la serie y su disposición a incorporar nuevos talentos, el programa se consolidó como uno de los proyectos más atractivos de la televisión contemporánea.

Reinvención constante y clave del éxito

Uno de los factores que distinguen a Only Murders in the Building es su capacidad de reinventarse. Según Short, las tramas “son tan drásticamente diferentes entre sí” que no teme caer en repeticiones. “Los escritores crearán una forma de evitarlas”, afirmó.

La serie consiguió mantener su frescura, a pesar de centrarse siempre en asesinatos dentro del mismo edificio. El actor incluso bromeó sobre esta premisa: “¿Cuántos crímenes pueden ocurrir antes de que alguien se mude?”. La creatividad del equipo hizo que la fórmula siga funcionando con éxito.

La creatividad en las tramas mantiene fresca a "Only Murders in the Building", evitando caer en la repetición argumental (Disney Plus)

Reconocimientos y premios recientes

El trabajo de Short ha sido constantemente reconocido. Fue nominado al Emmy como mejor actor en comedia en todas las temporadas, aunque aún no ganó por este papel. “Nunca te cansas de ser nominado para un Emmy. Siempre resulta emocionante”, expresó.

En los premios SAG 2025, recibió por primera vez el galardón como mejor actor en comedia. Debido a un contagio de COVID-19, no asistió a la ceremonia, pero calificó la experiencia como “encantadora”. “Si eres reconocido por tus colegas, es probablemente el cumplido más alto”, aseguró.

La amistad y la competencia amistosa con Steve Martin, también nominado, refuerzan el espíritu de camaradería en el elenco.

Pasión por actuar y rechazo a la jubilación

A lo largo de su carrera, interpretó a personajes como Clifford Daniels, Ed Grimley, Jack Frost y Jiminy Glick, consolidando su estatus como referente en la comedia internacional. Su interpretación de Oliver Putnam suma un nuevo hito a su trayectoria.

Sobre la jubilación, Short fue categórico: “No creo en la jubilación solo en función de un número. Está diseñada para quienes no disfrutan su trabajo. Pero me gusta mi trabajo”. Anticipó que, cuando la serie termine, desea salir “tan moderno como entró”, manteniendo intacto su compromiso con el arte y el entretenimiento.