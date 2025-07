Las reacciones de famosos tras el veredicto de Sean “Diddy” Combs

Jurado encontró culpable a Diddy de dos cargos de transporte para prostitución tras tres días de deliberaciones en la Corte Federal de Nueva York (Matt Sayles/Invision/AP,)

Celebridades y figuras del espectáculo reaccionaron con contundencia al veredicto en el juicio federal contra Sean Diddy Combs, quien fue declarado culpable de dos cargos de transporte de personas para participar en prostitución y absuelto de los cargos más graves de conspiración para delincuencia organizada y tráfico sexual.

El fallo, emitido tras semanas de testimonios y deliberaciones, generó respuestas inmediatas y divididas entre artistas y personalidades ligadas al círculo de Combs.

A continuación, las principales reacciones al caso que ha conmocionado al mundo de la música y el entretenimiento en Estados Unidos.

50 Cent

El rapero utilizó sus redes sociales para mostrar su postura. Publicó una fotografía en la que aparece sonriendo junto al mensaje: “Diddy venció a los federales ese chico un hombre malo venció a los Rico...”.

50 Cent celebró la absolución parcial de Diddy con un comentario sarcástico y publicaciones provocadoras que generaron repercusión entre los seguidores del rapero (Credit: Darren Yamashita-Imagn Images)

La rivalidad entre 50 Cent y Diddy ha sido manifiesta durante años. En el contexto del proceso judicial, el artista intensificó sus ataques, incluyendo publicaciones con imágenes generadas por inteligencia artificial y comentarios dirigidos tanto al productor musical como al expresidente Donald Trump.

El músico afirmó que no permitiría un posible indulto para Combs e insistió en que haría todo lo posible para evitarlo.

“Donald no toma bien la falta de respeto, y no olvida quién decide ir en su contra... mientras trabaja incansablemente para hacer a América grande de nuevo no hay lugar para distracciones”, sostuvo el rapero.

El rapero celebró la absolución parcial de Diddy con una foto sonriente en redes y un mensaje irónico que generó amplia repercusión entre seguidores del rap (Instagram/@50cent)

Aubrey O’Day

Otra voz que surgió tras el fallo fue la de Aubrey O’Day, exintegrante del grupo Danity Kane, formado por Diddy en el programa Making the Band.

A través de un video difundido en Instagram, O’Day aparece observando la noticia del veredicto en televisión y muestra signos evidentes de malestar. “Esto me hace sentir físicamente enferma”, expresó en la grabación.

En la misma publicación, hace referencia a Cassie Ventura, exnovia de Diddy y testigo principal de la Fiscalía: “Oh Dios mío, no culpable sobre Cassie, no culpable sobre Rico, no hay manera de que Jane sea culpable”.

La cantante se refiere a los cargos relacionados con Ventura, quien testificó sobre presuntos episodios de abuso y coerción durante su relación con Combs.

O’Day concluyó su reacción diciendo: “Cassie probablemente se sienta horrible. Ugh, voy a vomitar”.

Aubrey O’Day, exintegrante de Danity Kane, manifestó angustia y rechazo por la noticia, señalando que el fallo afectó profundamente a quienes sufrieron abuso (Instagram/@aubreyoday)

Cassie Ventura (por medio de su abogado)

El abogado de Cassie Ventura, Douglas Wigdor, también hizo pública una declaración tras conocerse el veredicto. En ella destacó el papel de su clienta en el desarrollo del caso.

“Este proceso penal comenzó cuando nuestra clienta, Cassie Ventura, tuvo el valor de presentar su denuncia civil en noviembre de 2023”, indicó.

Pese a que el jurado no consideró probados los cargos de tráfico sexual en perjuicio de Ventura, el letrado subrayó que su testimonio fue clave:

El proceso judicial estuvo marcado por testimonios de presuntas víctimas, detalles de excesos y debates sobre el abuso de poder en el ambiente artístico (REUTERS/Jane Rosenberg)(

“Aunque el jurado no encontró a Combs culpable de tráfico sexual de Cassie más allá de una duda razonable, ella allanó el camino para que el jurado lo declarara culpable de transporte para participar en prostitución”.

El abogado remarcó el impacto de la acción de Ventura en la industria del entretenimiento. “Al compartir su experiencia, Cassie ha dejado una huella imborrable tanto en la industria como en la lucha por la justicia”, sostuvo.

Añadió que “mostró una fuerza incuestionable y atrajo la atención sobre la realidad de los comportamientos indebidos de hombres poderosos que han persistido durante décadas sin consecuencia”.

Finalmente, reiteró el compromiso de seguir luchando en nombre de las sobrevivientes y respaldó la valentía de Cassie Ventura durante el proceso judicial.

El abogado de Cassie Ventura destacó la valentía de su clienta y la relevancia de haber abierto el proceso judicial contra Sean “Diddy” Combs (EFE/Justin Lane)

Rosie O’Donnell

Entre las reacciones en redes sociales también apareció la de Rosie O’Donnell, quien expresó su indignación ante la decisión del jurado.

En una publicación realizada en Instagram junto a una imagen de Combs, la actriz se manifestó sobre el veredicto.

Rosie O’Donnell criticó la decisión del jurado y puso en discusión el manejo de casos de poder y abuso en la industria del entretenimiento (Instagram/@rosie)

“Supongo que un jurado nunca quiere creer que una mujer permanece (en una relación) por poder y coerción... piensan que las mujeres permanecen porque, ¿qué? ¿Dinero, fama, ‘aman el abuso’? Qué maldita broma. Esta decisión me enfurece #cassie”.