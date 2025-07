Oasis: fanáticos comparten supuestas pruebas de sonido de la banda a unos días de su regreso a los escenarios

Usuarios de redes sociales han compartido distintos videos en los que se escucha a los miembros de la banda Oasis cantar sus canciones supuestamente en vivo, dentro del Principality Stadium de Gales. Crédito: X/@Gavinallen

Oasis está reavivando la euforia de sus fans a escasos días de que comience su esperada gira de reencuentro.

Desde que se reveló que Liam Gallagher y Noel Gallagher se reunirán este 2025 tras haberse separado en 2009 por distintos conflictos, los seguidores de la agrupación británica han estado al pendiente de cada movimiento del dúo de Manchester.

Una de las cuestiones más emocionantes y enigmáticas para los fans ha sido imaginar cómo sonarán los hermanos Gallagher en el escenario después de tanto tiempo, pregunta que de manera inesperada ha sido respondida.

Los fans de Oasis se han preguntado cómo será la química musical del dúo británico en los escenarios. (Foto: Instagram/@Oasis)

Este lunes 30 de junio de 2025, un usuario de redes sociales compartió al mundo un video en el que supuestamente se escucha a Liam Gallagher cantar en vivo como prueba de sonido al interior del Principality Stadium, el recinto de Cardiff, capital de Gales, en donde Oasis arrancará su gira mundial.

El perfil de la red social X, identificado como Conor Gogarty, compartió las imágenes del clip desde la parte exterior del estadio, desde cuya posición alcanza a escucharse el acompañamiento instrumental y la voz del músico en su interpretación de la canción “Cigarettes & Alcohol”.

En la misma publicación, Gogarty escribió: “Prueba de sonido de Oasis justo ahora. @liamgallagher sonando bíblico“.

Usuarios de redes sociales aseguraron que Oasis se encontraba haciendo pruebas en vivo dentro del Principality Stadium. (Créditos: Julian Makey/Shutterstock Images via Reuters/Andrew Boyers)

Al día siguiente, el mismo usuario compartió otro clip de video, al parecer grabado por él mismo, en donde se aprecia que también está fuera del mismo recinto, pero a una distancia más cercana respecto al anterior.

“Aquí están Noel y Liam cantando juntos en la canción ‘Some Might Say’”, escribió Conor mientras en la grabación se alcanzan a escuchar las voces de los hermanos Gallagher con la música acompañándolos.

¿Otro fan fue testigo de las pruebas de Oasis?

Además de Conor Gogarty, otro fan de Oasis expresó su euforia en redes sociales al cruzarse con el Principality Stadium y escuchar inesperadamente la música desde el interior del recinto.

El usuario de X, nombrado Gavin Allen, compartió su grabación el mismo día que Gogarty, lo que ha hecho especular a los seguidores de la banda que la prueba de sonido fue larga y detallada.

El fan de Oasis mostró imágenes del Principality Stadium mientras se escucha la voz de Liam Gallagher desde el interior. (Créditos: X / @ConorGogarty)

“¡¡¡Ellos están ahí!!! @liamgallagher y @oasis están haciendo pruebas en las bocinas del @pricicipalitysta [Principality Stadium] en Cardiff y ellos son ruidosos", escribió Allen de manera entusiasmada en la publicación.

Sin embargo, algunos fans de la agrupación se mostraron dudosos con respecto a la legitimidad de la supuesta prueba de sonido en vivo captada en video.

“¿No será simplemente la reproducción de una actuación previamente grabada, como hacen la mayoría de los grupos?“, retuiteó un usuario de X en la publicación de Allen.

“Bro, realmente decidió no sostener una sola nota, ¿eh?“, comentó otro usuario criticando la voz de Liam en la publicación de Gogarty.

Usuarios de X expresaron sus dudas acerca de la autenticidad de la prueba de sonido y algunos criticaron la voz de Liam Gallagher.

“Liam nunca ha sonado bíblico. Las canciones son populares gracias a las buenas composiciones de Noel”, declaró otro internauta en el mismo post.

Pero no todo fueron críticas para la icónica banda de éxitos como “Don’t Go Away” o “Supersonic”, pues algunos fans se mostraron emocionados al escuchar la prueba de sonido de la agrupación. Incluso, una persona comentó que la voz de Liam suena “muy joven y fresca”.

¿Liam Gallagher desmintió que fueran pruebas de sonido reales?

Por su parte, el propio cantante de la versión original de “Wonderwall” reaccionó a las publicaciones de las pruebas de sonido y respondió a sus fans a manera de broma:

“No estoy seguro de que las voces sean demasiado agresivas. Él realmente necesita tomarse un calmante, él está tan enojado todo el tiempo que no sé quién se cree que es. Por lo que a mí me concierne, es solo un bocón del norte”, escribió Liam, criticándose a sí mismo.

Liam Gallagher desmintió los rumores de los fans sobre la supuesta prueba de sonido en vivo dentro del estadio. (Photo by Sebastian Reuter/Redferns)

Además, el vocalista aseguró a sus fans en redes sociales, con su típico humor, que no se trataban de pruebas de sonido reales.

“He estado en mi piscina, todo el día debajo del agua”, escribió Gallagher y agregó: “así que seguro es una grabación de los ensayos, a menos que haya 2 de mí [un doble]“.

La esperada gira de la banda de Manchester, llamada Oasis Live ’25, comenzará este 4 de julio de 2025 en Reino Unido y dará un recorrido por numerosos países como Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Australia, Argentina, Chile, México y Brasil, nación en la que finalizará el día 23 de noviembre de ese mismo año.