El esposo de Nicole Kidman cortó una entrevista en vivo tras preguntarle sobre sus escenas sexuales con Zac Efron

Keith Urban evitó comentar sobre las escenas de amor entre Nicole y su coprotagonista en una película de Netflix. (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

Keith Urban sorprendió a los oyentes de una radio australiana este martes 1 de julio al desconectarse abruptamente de una entrevista. La causa habría sido una pregunta sobre las escenas íntimas que su esposa, Nicole Kidman, realizó junto al actor Zac Efron en la película Un asunto familiar.

El incómodo momento ocurrió durante una llamada al programa Hayley & Max in the Morning, emitido por la emisora Mix 102.3.

Urban, de 57 años, se conectó vía Zoom para promocionar su nueva gira mundial High and Alive World Tour, pero la conversación dio un giro inesperado cuando los conductores intentaron introducir una dinámica llamada Wheel of Truth.

“En nuestra ‘Rueda de la Verdad’, Keith, a menudo nos ponen en esta situación en la que tenemos que responder una pregunta muy complicada, profundamente personal”, explicó la presentadora Hayley Peterson, a quien se le oía incómoda por la naturaleza de lo que estaba a punto de preguntar.

La reacción de Urban sorprendió a los conductores de un programa australiano matutino (REUTERS/Kent J. Edwards)

La conducción pasó entonces a Max Burford, quien lanzó la polémica consulta: “¿Qué piensa Keith Urban cuando ve a su hermosa esposa con hombres hermosos y más jóvenes como Zac Efron teniendo estas hermosas escenas de amor en la televisión?”, en referencia a la comedia romántica que Kidman protagonizó en 2024 junto al actor de High School Musical.

Urban no contestó. En su lugar, se produjo un abrupto silencio.

“Se acaba de desconectar del Zoom”, señaló una tercera voz, probablemente un productor del programa, quien añadió: “Creo que su equipo nos colgó porque no querían que hiciéramos esa pregunta”.

La reacción de los conductores fue inmediata. “Eso es 100% lo que acaba de pasar. ¡Dios mío!”, exclamó Peterson, añadiendo: “Sabía que eso iba a pasar. ¡Lo hemos hecho enojar! Se fue”.

La pregunta que generó tensión giraba en torno a las escenas románticas entre Kidman y Zac Efron (Captura: tráiler)

Burford, por su parte, intentó bromear con lo sucedido: “¿Keith Urban nos odia? ¿Tenemos un problema con Keith Urban?”

Otros medios intentaron obtener comentarios del cantante sin obtener respuesta inmediata.

Nicole Kidman y su trabajo en escenas íntimas

La incomodidad de Urban ante la pregunta contrasta con la apertura con la que su esposa ha abordado públicamente el tema de las escenas de contenido sexual en su carrera.

Además de Un asunto familiar, Kidman también protagonizó Babygirl, un thriller erótico lanzado en 2024, donde filmó escenas intensas con el actor Harris Dickinson.

En una entrevista con The Sun en octubre de 2024, Kidman reveló el agotamiento emocional y físico que experimentó durante el rodaje.

La actriz también filmó escenas de alto voltaje en el thriller erótico Babygirl, con Harris Dickinson (Diamond Films)

“Había momentos mientras rodábamos en los que pensaba: ‘No quiero tener más orgasmos. No te acerques a mí. Odio hacer esto’”, relató sobre la cantidad de tomas que debía hacer junto a su co-estrella. “No me importaba si no me tocaban nunca más en mi vida”, insistió.

Pese al tenso momento vivido en la entrevista, Keith Urban y Nicole Kidman tienen una relación estable y afectuosa desde hace casi dos décadas.

La pareja celebró su 19.º aniversario de matrimonio el pasado 25 de junio. La estrella de Hollywood compartió una foto en blanco y negro en Instagram donde se los ve abrazados con la leyenda: “Feliz aniversario, amor ❤️ @KeithUrban”. Urban también respondió con un emoji de corazón rojo.

Se casaron en 2006 y tienen dos hijas adolescentes: Sunday Rose, de 16 años, y Faith Margaret, de 14. Kidman también es madre de Bella, de 32, y Connor, de 30, fruto de su matrimonio anterior con Tom Cruise.

La familia de Nicole Kidman y Keith Urban, reunidos en un evento público. (MICHAEL KOVAC)

Urban no suele hablar de su vida privada, aunque sí suele elogiar a Kidman en público.

Durante su discurso al recibir el premio Triple Crown en los premios ACM 2025, dedicó palabras especiales a su familia: “Y mi esposa, Nicole Mary, está aquí esta noche. Te amo, nena. Nuestras niñas, Sunday y Faith, viéndonos en casa esta noche, las amo también”, dijo emocionado el 8 de mayo en Texas, según registró Us Weekly.

Asimismo, en una entrevista con People en mayo de 2024, el músico resaltó que su esposa lo impulsa y anima en su carrera. “Todavía trato de impresionarla”, explicó.