Justin Bieber cambió su nombre de usuario en Instagram y publicó fotos con su hijo Jack Blues

Jack Blues, el hijo de Justin Bieber y Hailey, protagonizó la primera publicación con el nuevo usuario @lilbieber en Instagram (John E. Sokolowski-USA TODAY Sports/Instagram/@lilbieber)

Justin Bieber realizó un cambio relevante en su actividad digital al modificar su nombre de usuario de Instagram, pasando de su nombre completo a @lilbieber.

La actualización coincidió con una ola de publicaciones: compartió 12 mensajes en un solo día, entre imágenes familiares, mensajes personales y reflexiones sobre su estado emocional.

El cantante de 31 años no emitió un anuncio formal respecto al cambio de usuario ni proporcionó explicaciones adicionales sobre el motivo.

El nuevo nombre de usuario debutó en una publicación donde presentó un carrusel de fotografías junto a su hijo, Jack Blues, nacido en agosto de 2024, durante un momento de juego con una caja de cartón y pelotas.

En esa publicación, el músico canadiense utilizó únicamente emoticonos “🧍‍♂️🧍‍♂️🧍‍♂️” como pie de foto. Su esposa Hailey Bieber también aparece en publicaciones recientes, evidenciando escenas cotidianas en familia.

A lo largo de junio, ha compartido variadas imágenes familiares, como una instantánea en blanco y negro de Jack del martes 24, y otra donde se lo ve junto a Hailey y su hijo, aparentemente sentados frente a un piano, durante el Día del Padre.

La nueva etapa de Justin en Instagram comenzó junto a su hijo Jack, en una foto que muestra un momento de juego en casa (Instagram/@lilbieber)

El viernes 13 de junio mostró otra imagen donde sostiene a su hijo en su domicilio. Además de estas publicaciones familiares, Bieber ha marcado su actividad en redes con mensajes introspectivos y textos con tono enigmático.

El 11 de junio, publicó una selfie en blanco y negro acompañada de la canción “Forever” de The Little Dippers. “El secreto en la vida es el perdón”, escribió.

El mismo día, sumó un carrusel compuesto por seis selfies: imágenes borrosas, rostros sonrientes y tomas sin camiseta.

El discurso de Justin Bieber en redes incorporó fragmentos de conversaciones personales y reflexiones sobre su estado emocional.

El domingo 15 de junio, mostró capturas de pantalla de mensajes intercambiados con un amigo, donde menciona la decisión de cortar el vínculo debido a desacuerdos surgidos por su comportamiento ante experiencias traumáticas.

La actualización del usuario coincidió con el décimo mes de vida del hijo del cantante (Instagram/@lilbieber)

“Nunca reprimiría mis emociones por alguien. El conflicto es parte de cualquier relación. Si no te gusta mi enojo, no te gusto yo”, indicó. “Mi enojo es una respuesta al dolor que he atravesado. Pedirle a alguien traumatizado que deje de estarlo es cruel”.

Al día siguiente, Bieber amplió sus publicaciones con más comentarios sobre las sugerencias de terceros respecto a su salud mental.

“La gente sigue diciéndome que sane. ¿No creen que si hubiera podido arreglarme ya lo habría hecho? Sé que estoy roto. Sé que tengo problemas de ira”.

En esa misma línea, confesó haber intentado toda su vida “parecerme a quienes decían que necesitaba ser arreglado como ellos. Y eso solo me cansa y me enfada más”. “Cuanto más intento crecer, más solo me centro en mí mismo”, afirmó.

Rumores sobre una crisis matrimonial entre Justin y Hailey Bieber crecieron en paralelo a su reciente actividad digital, mientras la pareja optó por no pronunciarse (Backgrid/The Grosby Group)

La reiterada actividad virtual del artista llega en un contexto de especulaciones sobre su vida personal y matrimonial. Fuentes cercanas a la pareja han reportado que Justin y Hailey Bieber estarían enfrentando dificultades en su relación.

Según un reporte de Entertainment Tonight, Justin “se ha sentido irritado” por actitudes de Hailey, quien considera que su marido carece de motivación. De acuerdo al mismo testimonio, “ambos buscan salvar su matrimonio, pero las cosas no están bien”.

El entorno de la pareja no ha respondido oficialmente a estos rumores. Los trascendidos cobraron intensidad a raíz de episodios como la ausencia del anillo de compromiso en la mano de Hailey durante una aparición en Nueva York, aunque posteriormente volvió a usarlo.

Justin Bieber reforzó las sospechas al republicar en sus historias de Instagram un video en el que un creador de contenido expresa: “Si me das el trato de silencio, al menos dime por qué”.

En ese mismo video se menciona: “Tengo ansiedad y pienso demasiado. Si me das oportunidad de cometer errores, los habrá”.

El artista canadiense compartió mensajes en redes donde habló abiertamente sobre su enojo, el dolor personal y las dificultades para superar experiencias traumáticas (Instagram/@lilbieber)

Ante la exposición de estos aspectos, Hailey Bieber se refirió a las especulaciones en una entrevista publicada en mayo por la revista Vogue.

“Pensé que después de siete años esto ya habría terminado, y no ha sido así”, expresó en alusión a los persistentes rumores de separación.

Al referirse al nacimiento de su hijo, agregó: “Pensaría que, tras tener un hijo, la gente quizá se relaje, pero no. Así que supongo que estas personas van a seguir molestas”.