El ícónico papel que Stanley Tucci jamás volvería a interpretar: “Fue una experiencia difícil”

El avance de The Lovely Bones anticipaba un drama cargado de tensión, centrado en la mirada de una niña desde el más allá tras su asesinato

Stanley Tucci reveló en una entrevista con Entertainment Tonight que existe un papel de su carrera que jamás volvería a interpretar: George Harvey, el despiadado asesino serial de "The Lovely Bones“.

La experiencia fue tan perturbadora para el actor de 62 años que incluso intentó abandonar el proyecto, a pesar de necesitar trabajo en ese momento.

“No volvería a interpretar a George Harvey en The Lovely Bones, fue horrible”, confesó Tucci a la periodista Ash Crossan en 2023 y ahora sus declaraciones volvieron a viralizarse. “Es una película maravillosa, pero fue una experiencia difícil. Simplemente por el papel".

Stanley Tucci afrontó un proceso complejo de preparación psicológica para encarnar a uno de los villanos más inquietantes del cine reciente (IMDb)

La experiencia traumática de interpretar a un asesino serial

El personaje de George Harvey, basado en la novela homónima de Alice Sebold publicada en 2002, representa uno de los roles más oscuros en la filmografía de Tucci.

Harvey es un asesino serial sádico conocido por violar y asesinar al menos siete niñas. En la película, el personaje encuentra su final al caer por una colina empinada después de intentar atraer a otra niña hacia su automóvil.

La intensidad del papel llevó a Tucci a cuestionar su participación en el proyecto dirigido por Peter Jackson. “Le pregunté a Peter Jackson por qué me eligió para ese papel. Traté de rechazarlo, lo cual es una locura porque necesitaba trabajo”, recordó el actor en Entertainment Tonight. “Pero le dije: ‘¿Por qué me quieres a mí?’ Y él respondió: ‘Porque eres gracioso’. Y pensé: ‘Está bien’”.

La respuesta del director neozelandés reveló una filosofía actoral específica para abordar personajes tan perturbadores. “Creo que lo que quiso decir es que no sería demasiado... no es que no me lo tomaría en serio, sino que no sería excesivamente dramático al respecto. Que lo restaría importancia un poco. Que es lo que tienes que hacer cuando interpretas a alguien que es tan horrible, ¿verdad?”, explicó Tucci.

Asumir un rol tan oscuro dejó secuelas emocionales en el actor, que aún recuerda el impacto personal de ese trabajo (Finnbarr Webster/Pool via REUTERS)

Los roles que sí repetiría con entusiasmo

En marcado contraste con su experiencia en “The Lovely Bones“, Tucci expresó su disposición a retomar algunos de sus personajes más queridos. “Interpretaría felizmente a Nigel en The Devil Wears Prada otra vez. Fue una experiencia realmente genial”, confesó el actor, refiriéndose a su papel como el estilista de la revista Runway en la exitosa comedia de 2006.

Otro personaje que Tucci estaría dispuesto a revivir es Paul Child de “Julie and Julia“, la película de 2009 donde interpretó al esposo de Julia Child junto a Meryl Streep. “Interpretaría a Paul Child otra vez, cuando hicimos Julie and Julia. Esos son roles realmente maravillosos de interpretar”, declaró.

Las secuelas que dejó su tratamiento contra el cáncer

En una reciente participación en el pódcast David Tennant Does a Podcast With…, Stanley Tucci reveló nuevos detalles sobre los efectos a largo plazo del cáncer de garganta que le fue diagnosticado en 2017. Según explicó, la radioterapia que recibió durante el tratamiento terminó afectando su glándula tiroides, cuya función se deterioró lentamente con el paso de los años.

El actor relató que, durante el rodaje de su serie gastronómica Searching for Italy (temporada anterior a Tucci en Italia), comenzó a experimentar una fatiga extrema hacia el mediodía. Tras varios análisis, los médicos detectaron que su tiroides había dejado de funcionar correctamente, producto del daño causado por la radiación. “Mi tiroides no funcionaba. Finalmente, me hicieron un análisis de sangre y mi colesterol estaba altísimo. Lo que pasó fue que la radiación me quemó la tiroides”, declaró.

Tucci comentó que el diagnóstico fue al mismo tiempo preocupante y esclarecedor. Su oncólogo le explicó que este tipo de efectos secundarios pueden manifestarse incluso varios años después del tratamiento inicial. Desde entonces, el actor debe tomar una hormona tiroidea sintética y realizarse controles periódicos para ajustar su medicación.

Aunque el tratamiento mejoró su condición general, Tucci reconoció que aún no recuperó por completo sus niveles de energía. Aun así, expresó alivio por saber que no se trataba de una nueva enfermedad y valoró el impacto del diagnóstico en su comprensión del proceso de recuperación.

Tucci en Italia

Esta imagen, publicada por National Geographic, muestra a Stanley Tucci posando en la región italiana de Abruzzo durante el rodaje de su serie "Tucci en Italia". (Matt Holyoak/National Geographic vía AP)

El actor y aficionado a la cultura italiana, regresa a la televisión con una serie que promete ofrecer mucho más que solo platos deliciosos. En su nueva aventura, “Tucci en Italia”, que se estrena en julio en National Geographic, el actor no solo explora la gastronomía de las distintas regiones italianas, sino que también aborda aspectos sociales contemporáneos del país.

Esta serie, que se rodó entre enero y julio de 2024, llega con un enfoque visual innovador y un profundo deseo de conectar con la esencia de Italia más allá de las postales turísticas.

El programa comienza con una exploración de la Italia gastronómica, desde los restaurantes de tres estrellas Michelin en Milán hasta los pueblos más alejados donde Tucci se adentra en las costumbres culinarias locales. En cada episodio, Tucci busca descubrir cómo los platos tradicionales reflejan las historias, los valores y las tradiciones de cada región.

Esta imagen, publicada por National Geographic, muestra a Stanley Tucci (izquierda) preparando un plato para pescadores a orillas del río Sarca durante una visita a la región más septentrional de Italia, durante el rodaje de su serie "Tucci en Italia". (Matt Holyoak/National Geographic vía AP)

Por ejemplo, en Toscana, el actor se enfrenta a un plato poco común: el lampredotto, un sándwich hecho con el cuarto estómago de la vaca, típico de Florencia. Este tipo de comidas no solo son una delicia para los paladares aventureros, sino que también ofrecen una ventana al pasado y las costumbres de las comunidades.

En regiones como Trentino-Alto Adigio, Tucci disfruta de una comida reconfortante tras una jornada de esquí, como el gulash de res acompañado de polenta. Estos momentos celebran la gastronomía y el vínculo entre las personas y sus territorios.

Sin embargo, lo que realmente distingue a “Tucci en Italia” es su enfoque en las cuestiones sociales. A diferencia de otros programas de viajes gastronómicos, Tucci se adentra en la Italia contemporánea y no teme abordar temas complejos, como la inmigración y los derechos de la comunidad LGBT+.

La serie ofrece una mirada crítica y profunda sobre la integración de diversas comunidades extranjeras, como los sijs punjabíes, que jugaron un papel importante en la industria láctea italiana, y los inmigrantes etíopes, quienes, a pesar de enfrentar discriminación, dejaron una marca en la sociedad italiana.