Owen Wilson confiesa su devoción por “Rambo: primera sangre”, el clásico que marcó su infancia

Escena de "Rambo: Primera sangre" por la cual Owen Wilson quedó fascinado

Owen Wilson reveló que Rambo: primera sangre es su película de acción favorita. En una entrevista con Rotten Tomatoes, el actor confesó que este clásico, dirigido por Ted Kotcheff y protagonizado por Sylvester Stallone, ocupa un lugar especial en su memoria cinéfila.

“Recuerdo haber ido a verla con mis hermanos y un amigo, y nos gustó tanto que volvimos al día siguiente para verla de nuevo. Creo que fue simplemente increíble”, declaró Wilson, según recogió Far Out.

La elección del actor resulta llamativa por el contraste con su trayectoria, centrada principalmente en la comedia, y por la intensidad con la que describe su experiencia como espectador.

Según Far Out, Wilson relató que el filme lo impactó desde los primeros minutos, aludiendo a la secuencia en la que el personaje de Brian Dennehy, el sheriff Teasle, escolta a John Rambo fuera del pueblo.

“Tiene un gran comienzo con Brian Dennehy. Él agarra a Stallone, Rambo, y le dice: ‘Dejame llevarte al borde del pueblo’. Y Rambo responde: ‘No estoy molestando a nadie. Solo estoy caminando’. Él le contesta: ‘No queremos problemas aquí, dejame llevarte y te dejamos aquí’. Lo deja y, al regresar, mira por el retrovisor y ve que Rambo ha dado la vuelta y está regresando al pueblo”, relató Wilson, citado por Far Out.

Owen Wilson revela que "Rambo: primera sangre" es su película de acción favorita (Europa Press)

La fascinación de Wilson por “Primera sangre”

La conexión de Owen Wilson con Primera sangre va más allá de la admiración por sus secuencias de acción. El actor subrayó el carácter existencial del protagonista y la forma en que la película plantea cuestiones sobre exclusión y conflicto.

“Es un gran tipo de héroe existencial porque, ¿por qué no pudo simplemente caminar por ese pueblo? ¿Por qué ese sheriff tuvo que agarrarlo y echarlo del pueblo, si no estaba molestando a nadie?”, reflexionó Wilson, según Far Out.

Estas declaraciones reflejan que, para el actor, el atractivo del filme reside tanto en su desarrollo narrativo como en la profundidad psicológica del personaje central. Estrenada en 1982, la película marcó el inicio de la saga Rambo y se destacó por abordar el trauma postguerra y la alienación social, aspectos que Wilson considera esenciales para su impacto.

“Primera sangre”: argumento, trasfondo y recepción

"Primera sangre" adapta la novela de David Morrell y marca el debut de Sylvester Stallone como John Rambo

Primera sangre adapta la novela homónima de David Morrell y representa la primera aparición de Sylvester Stallone como John Rambo. La historia sigue a un veterano de la guerra de Vietnam que se enfrenta a la hostilidad de las autoridades de un pequeño pueblo, desencadenando una cadena de eventos que mezclan acción con crítica social.

De acuerdo con Far Out, la película ha sido reconocida tanto por su tensión narrativa como por la representación de un protagonista afectado por el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Aunque incluye explosiones y tiroteos, se diferencia por su enfoque más introspectivo, abordando las heridas invisibles del conflicto bélico y la incomprensión hacia los veteranos.

La recepción crítica ha sido variada. Mientras que muchos consideran el filme un clásico del cine de acción, algunos analistas han señalado que el conflicto emocional del personaje se desarrolla demasiado tarde en la trama.

Incluso Stallone llegó a calificar la cinta como “exagerada” en alguna ocasión, según recordó Far Out. A pesar de estas opiniones, la película consolidó su estatus como referente del género y dio origen a una franquicia con cuatro secuelas, cada una más alejada del tono original.

Wilson y su relación con el cine de acción y comedia

Aunque Owen Wilson es conocido principalmente por su trabajo en comedia, ha participado en varias producciones con elementos de acción. Far Out recordó que, aunque resulte difícil imaginarlo en escenas de persecuciones o combates armados, el actor ha trabajado en títulos como Tras las líneas enemigas, dirigida por John Moore, y Sin escape, de John Erick Dowdle, con un enfoque más dramático.

Asimismo, la saga Shanghai, donde compartió protagonismo con Jackie Chan, combina humor con secuencias de pelea coreografiadas. Estas experiencias le otorgan una perspectiva particular sobre el género, lo que refuerza el valor de su opinión sobre el filme de Kotcheff.

Su admiración por Primera sangre no solo surge de su gusto personal, sino también de su conocimiento de los desafíos técnicos y narrativos del cine de acción.