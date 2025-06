El mayor miedo de Uma Thurman al rodar una película

Uma Thurman reveló cual es su mayor miedo ante las cámaras. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Aunque Uma Thurman ha empuñado katanas, enfrentado ejércitos y protagonizado algunas de las escenas más icónicas del cine de acción, hay algo que aún la pone nerviosa frente a las cámaras.

Durante su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la actriz confesó que le teme a comer mientras la graban.

La estrella de Kill Bill explicó que su aversión a las escenas de comida no es simplemente un capricho actoral, sino una forma de ansiedad social que identificó gracias al DSM, o Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, usado por psiquiatras para identificar distintas condiciones emocionales y psicológicas.

“¿Sabías que comer frente a extraños es una de las preguntas del DSM?”, le dijo a Fallon con una sonrisa nerviosa. “Es uno de esos cuestionarios que los psiquiatras usan para saber qué tan neurótico eres”.

Uma Thurman afirmó que no le gusta que la gente la vea comer. (REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar de aclarar que los resultados de su prueba la catalogaron como “perfectamente funcional”, Uma Thurman reconoció que su incomodidad al comer frente a otros se intensifica cuando se trata de actuar.

“Primero, hay que hacer muchísimas tomas. Segundo, tú no eliges qué hay en el plato, y a veces tienes que hablar mientras masticas… entonces empiezas a preocuparte por atragantarte porque no quieres estar masticando justo cuando tienes que decir la línea”, explicó.

El presentador Jimmy Fallon no tardó en aligerar el momento con una broma sobre otro actor conocido por su apetito frente a cámara.

Uma Thurman confesó que le da miedo atragantarse mientras come en sus escenas. (REUTERS/Andrew Kelly)

“Brad Pitt siempre está comiendo en todas sus escenas. Una manzana, una cebolla… no le importa qué sea, siempre está masticando algo”, dijo. La comparación provocó risas del público.

Aunque muchos podrían pensar que Uma Thurman ha hecho de todo en su carrera —desde bailar al ritmo de Chuck Berry con John Travolta en Pulp Fiction hasta protagonizar escenas de acción extremas bajo la dirección de Quentin Tarantino—, la actriz confesó que todavía le falta lograr algo aparentemente sencillo: una buena escena comiendo.

“Una buena escena de comida debería estar en mi lista de cosas pendientes. Es como nadar desnuda o algo así… una de esas cosas que sabes que aún no has hecho”, dijo con tono reflexivo.

Uma Thurman aseguró que le gustaría lograr una buena escena mientras come. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Actualmente, Thurman se prepara para su papel en The Old Guard 2, lo que demuestra que sigue siendo una figura activa en la industria del cine. No obstante, su comentario dejó claro que incluso las estrellas más experimentadas enfrentan retos personales en el set, algunos tan íntimos y humanos como el miedo a masticar bajo la mirada ajena.