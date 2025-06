Amanda Seyfried, la nostalgia por Mamma Mia! y el dilema de las secuelas: entre la crítica a Hollywood y el deseo de volver a cantar

Amanda Seyfried expresa su nostalgia por Mamma Mia! y su dilema ante las secuelas de Hollywood (REUTERS/Mike Blake)

El regreso de Mamma Mia! generó expectativas tanto entre los fanáticos como en la industria cinematográfica. En un escenario marcado por una proliferación de secuelas y reinicios, la confirmación del desarrollo de Mamma Mia! 3 destaca por la conexión emocional que la saga estableció con el público. Vanity Fair informó que la productora Judy Craymer confirmó que la tercera entrega está en marcha, con un guion ya escrito y el respaldo de figuras claves del elenco original, como Amanda Seyfried, quien manifestó su interés en volver a la ficticia isla de Kalokairi.

Amanda Seyfried: entre el cansancio por las secuelas y el cariño por la saga

La actriz, nominada al Óscar y protagonista de las dos primeras películas, expresó su escepticismo ante la tendencia de Hollywood de recurrir a secuelas y remakes. Según declaraciones recogidas por la revista, la actriz afirmó: “No es aterrador ni muy valiente hacer secuelas. Es solo por dinero y resulta frustrante”. No obstante, señaló que haría Mamma Mia! 3 “sin pensarlo dos veces”, destacando el vínculo especial que mantiene con la franquicia.

El elenco original, incluido Pierce Brosnan y Christine Baranski, muestra interés en retomar sus papeles

Durante una conversación con la actriz Rachel Brosnahan, protagonista de la nueva película de Superman, Seyfried ironizó sobre la cantidad de secuelas programadas para el verano de 2025, mencionando títulos como Jurassic World Rebirth, Superman y Los 4 Fantásticos: primeros pasos. A pesar de esa crítica, reafirmó su entusiasmo por una nueva entrega del musical basado en canciones de ABBA.

Judy Craymer confirma el proyecto y detalla su visión creativa

La productora Judy Craymer, figura clave en el éxito de la franquicia, confirmó a Deadline en mayo de 2025 que Mamma Mia! 3 está oficialmente en desarrollo. “Sabemos lo que queremos hacer, y sucederá”, aseguró Craymer. Aunque el rodaje aún no comenzó, el hecho de que el guion esté finalizado representa un avance importante para la producción.

Craymer sostuvo que el proyecto no responde simplemente a la lógica comercial de continuar una historia exitosa. “No se trata de secuelas o de rehacer cosas. Se trata de que la gente se involucre con los personajes... la película es importante para mí creativamente más que nada”, declaró. También destacó la necesidad de ofrecer al público una experiencia alegre, en contraste con la seriedad de muchas producciones actuales.

Elenco original y posibles regresos a Kalokairi

La actriz revela su deseo de volver a la saga y critica la tendencia de la industria a producir secuelas (REUTERS/Dylan Martinez)

La noticia del desarrollo de Mamma Mia! 3 fue bien recibida por los miembros del elenco original. Christine Baranski, quien interpreta a Tanya, relató que conoció detalles sobre la posible trama durante una cena con Craymer en Londres. Asimismo, Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan Skarsgård mostraron disposición para retomar sus papeles, lo que aumentaría las posibilidades de reunir al elenco principal.

Uno de los aspectos que más expectativa generó es la posible participación de Meryl Streep. Su personaje, Donna, falleció entre la primera y la segunda entrega.

Rumores sobre nuevos fichajes y desarrollo de la trama

Junto al regreso del elenco original, se difundieron rumores sobre nuevas incorporaciones. Judy Craymer mencionó que la actriz y cantante Sabrina Carpenter podría sumarse al reparto. “Sería una diosa o algún pariente que se parecería mucho a Streep”, comentó la productora. Por su parte, Amanda Seyfried sugirió que Carpenter podría interpretar a su hija en la ficción.

Judy Craymer defiende el valor creativo de la saga y busca ofrecer una experiencia alegre al público (REUTERS/Will Russell)

Respecto al argumento, las especulaciones apuntan a diversas líneas posibles. Entre ellas, la infancia de Donny, el hijo de Sophie (personaje de Seyfried); el pasado de Ruby (interpretada por Cher); o incluso una nueva expansión del árbol genealógico de los personajes. Craymer, por el momento, optó por no revelar detalles concretos.

De musical a fenómeno cultural: el legado de “Mamma Mia!”

Desde su estreno en 2008, Mamma Mia! superó las expectativas iniciales y se consolidó como un fenómeno cultural. La primera película, ambientada en la isla ficticia de Kalokairi, combinó romance, comedia y música con notable éxito. Una década más tarde, Mamma Mia! Here We Go Again” amplió la historia alternando entre el pasado de Donna (interpretada por Meryl Streep y Lily James) y el presente de su hija Sophie, incluyendo a Cher en un papel relevante.

El atractivo de la saga se sostuvo por la conexión emocional con el público, la energía de los números musicales y la química del elenco.

Una apuesta por la alegría: el enfoque de Judy Craymer

Mamma Mia! 3 avanza con el objetivo de brindar música, alegría y nostalgia a sus seguidores (Universal)

En un momento en que la industria atraviesa dificultades y las secuelas generan debate, Judy Craymer defiende el valor creativo de la franquicia. “El cine está pasando por un momento difícil. No sería una gran y costosa película de Marvel, pero la gente iría”, afirmó la productora.

Craymer subraya que el objetivo de Mamma Mia! 3 es brindar una experiencia divertida y reconfortante. “La propiedad intelectual continúa... pero también porque creo que el mundo necesita otra experiencia divertida”, concluyó.

La tercera entrega de Mamma Mia! avanza con determinación, impulsada por el entusiasmo de su equipo y el deseo de ofrecer una nueva dosis de música y alegría a sus seguidores.