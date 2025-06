Bryce Dallas Howard reveló cómo fue cumplir el “sueño” de actuar junto a Joaquin Phoenix

La actriz reveló que trabajar con Joaquin Phoenix en "The Village" cumplió su sueño infantil de actuar junto a su ídolo (Buena Vista Pictures)

Bryce Dallas Howard confesó recientemente que interpretar a la pareja de Joaquin Phoenix en The Village de 2004 fue como cumplir un sueño de la infancia, ya que había tenido una intensa admiración por el actor desde los siete años.

Durante una entrevista en el podcast Podcrushed, Howard compartió detalles sobre su papel protagónico en el thriller dirigido por M. Night Shyamalan, donde interpretó a Ivy, el interés romántico del personaje de Phoenix, Lucius.

“Tenía el mayor enamoramiento con Joaquin Phoenix cuando tenía siete años, y él era Leaf Phoenix, y estaba en Parenthood“, confesó al co-presentador Penn Badgley.

Y continuó en su declaración: “Fue una locura cuando me dijeron: ‘Oh, ¿quieres interpretar a un personaje que ha estado enamorada de este tipo, como, toda su vida? Claro’”.

Bryce Dallas Howard confesó haber tenido un intenso enamoramiento con Phoenix desde los siete años cuando él actuaba en "Parenthood" (Buena Vista Pictures)

La actriz bromeó diciendo que “no hubo problema” y que en realidad se enamoraba intensamente en los sets de filmación.

Bryce también reveló que cuando trabajó en el set de Apollo 13 de 1995, película dirigida por su padre Ron Howard, desarrolló un enamoramiento hacia un joven Colin Hanks, quien trabajaba como asistente de producción en la película.

The Village se centra en una comunidad aislada del siglo XIX que vive en un bosque rodeado de humanoides monstruosos.

La hija de Ron Howard bromeó sobre lo fácil que fue interpretar a alguien enamorada de Phoenix toda su vida (Buena Vista Pictures)

Joaquin Phoenix interpreta al protagonista rebelde Lucius, quien está comprometido con Ivy, el personaje de Bryce Dallas Howard.

Esta última describió su experiencia en The Village, que marcó su debut cinematográfico, como “muy mágica”. Añadió que el reparto era un “grupo increíble de personas”, incluyendo a Phoenix, Adrien Brody y Sigourney Weaver.

Shyamalan eligió a Howard como protagonista después de verla actuar en As You Like It en el Public Theater de Nueva York, lo que ella describió como un “momento definitorio de carrera”.

“Eso fue muy, quiero decir, increíblemente valiente de parte de Night al elegirme, y él fue realmente solidario”, agregó.

M. Night Shyamalan eligió a Howard como protagonista tras verla en "As You Like It" en el Public Theater neoyorquino (REUTERS/Caitlin Ochs)

La hija de Ron Howard tenía una fijación infantil que preocupaba a sus padres

Bryce Dallas Howard también se ha referido públicamente a las dificultades que enfrentó durante su infancia en Hollywood, revelando comportamientos que preocupaban a sus padres, el actor y cineasta Ron y Cheryl Howard.

Durante una entrevista reciente para promover su nueva película Deep Cover, la también cineasta describió su infancia como problemática.

“Era una niña tan problemática: caminaba por el estudio de Disney leyendo sobre eutanasia”, confesó a The Independent. “Pero tampoco era oscura. Había una especie de intensidad en mis sentimientos y las historias que me causaban curiosidad”.

La artista, quien es la mayor de cuatro hermanos, explicó que tenía dificultades significativas durante su desarrollo.

Durante su infancia problemática, Bryce Dallas Howard caminaba por Disney leyendo sobre eutanasia, lo que preocupaba profundamente a sus padres (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Cuando estaba creciendo, tenía muchas dificultades para aprender y comunicarme”, continuó. “Siempre era muy feliz y sonriente, pero no extremadamente verbal. No estaba claro qué inteligencia había allí, y cuánto estaba realmente procesando”.

Los padres de Howard decidieron llevarla a un psicólogo infantil debido a estas preocupaciones.

La actriz recordó las sesiones terapéuticas: “’¿Podemos hablar sobre los bebés muertos?’ preguntaba el terapeuta. ‘Porque Bryce habla mucho sobre bebés muertos’“.

A pesar de estos desafíos iniciales, ella expresó gratitud hacia sus padres por el apoyo brindado durante su búsqueda de una carrera actoral.

“Me sentí muy afortunada porque nunca tuve en mi cabeza que si no me estaba ganando la vida actuando, entonces estaba fracasando”, declaró. “Soy una artista de tercera generación. Las capas de privilegio que he experimentado significa que hay mucho de lo que estoy consciente [sobre la industria], y hay mucho que nunca podré entender debido a eso”.

La estrella de cine es hija del director Ron Howard (REUTERS/Danny Moloshok)

Ron y Cheryl Howard celebraron recientemente su 50° aniversario de matrimonio, con el director de cine compartiendo en redes sociales su gratitud por cinco décadas de matrimonio y la familia que han construido juntos.