Bryce Dallas Howard revela detalles impactantes sobre su infancia: “Era una niña bastante trastornada”

La hija de Ron Howard, Bryce Dallas Howard, reveló que no fue como los demás niños.

Bryce Dallas Howard ha hablado con honestidad sobre su infancia inusual y los desafíos que enfrentó en sus primeros años de vida como hija del cineasta Ron Howard.

En una reciente entrevista con The Independent, la estrella de Jurassic World describió su niñez como una mezcla de excentricidad, sensibilidad e intensidad emocional. Incluso, reveló que sus intereses no eran los de una niña común.

“Era una niña bastante trastornada: caminaba por los estudios de Disney leyendo sobre la eutanasia. Pero tampoco era oscura. Simplemente tenía una intensidad en mis sentimientos y en las historias que me interesaban”, dijo.

Bryce Dallas Howard confesó que en su niñez le interesaban temas sombríos. (REUTERS/Isabel Infantes)

La actriz de 44 años recordó que creció rodeada de cámaras en los sets de Hollywood, gracias a sus padres: Ron Howard y la escritora Cheryl Howard. Sin embargo, su niñez no fue un cuento de hadas. La artista explicó que tenía dificultades para aprender y comunicarse.

“Siempre fui muy feliz y sonriente, pero no extremadamente verbal. No estaba claro cuánta inteligencia había o cuánto estaba procesando realmente”, dijo.

Preocupados por su desarrollo, sus padres la llevaron a terapia. En una anécdota reveladora, Bryce Dallas recordó que el psicólogo comentó: “¿Podemos hablar de los bebés muertos? Porque Bryce habla mucho sobre bebés muertos”, relató entre risas, evidenciando que incluso sus temas de conversación infantiles eran más sombríos de lo habitual.

Bryce Dallas Howard a fue enviada a terapia por sus padres por su lento desarrollo del habla. (REUTERS/Danny Moloshok)

A pesar de crecer en los sets de filmación de su padre, se le prohibía interactuar con los actores, lo que la llevó a pasar tiempo con el equipo técnico: camarógrafos, asistentes de dirección y técnicos de sonido.

Este enfoque le permitió aprender sobre la producción cinematográfica desde una edad temprana, aunque no consideró actuar hasta la secundaria.

Bryce ha tenido una carrera sólida tanto frente como detrás de la cámara, dirigiendo episodios de The Mandalorian y protagonizando películas exitosas como Rocketman y Jurassic World. Aunque, para ella su fama no ha alterado su día a día.

“Llevo una vida totalmente normal. En parte porque soy una ermitaña que no sale mucho de casa, pero también porque he tenido mucha suerte. Nunca me han seguido los fotógrafos”, confesó.

Bryce Dallas Howard confesó que no le gusta mucho salir de su casa. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una entrevista adicional con The Times UK, Bryce abordó sin tapujos el tema del “nepo baby” (hijos de famosos que se benefician del estatus de sus padres).

“Estoy en una situación con múltiples capas de privilegio. Mi padre es hijo de estrellas de Hollywood, Rance Howard y Jean Speegle Howard. Así que tuve acceso a oportunidades que, incluso naciendo en la industria, no todo el mundo tiene”, reconoció.

La actriz reflexionó sobre cómo ese acceso la posicionó desde el inicio de su carrera: “Cuando recién comenzaba, la gente me preguntaba —y yo siempre me sorprendía— ‘¿Sientes que ha sido una desventaja?’ Y yo pensaba, ‘¿Desventaja?’”.

Bryce Dallas Howard admitió que tuvo oportunidades únicas gracias a la fama de sus padres. (REUTERS/Aude Guerrucci)

En tiempos donde la conversación sobre el nepotismo en Hollywood está más presente que nunca, Bryce Dallas Howard ofrece un testimonio honesto y matizado, reconociendo tanto las puertas que se le abrieron por su apellido como las complejidades personales que marcaron su vida desde el inicio.

“Cuando eres actor, necesitas captar la atención de un director de casting. Pero cuando estás relacionado con alguien famoso, hay una curiosidad inherente”, explicó.